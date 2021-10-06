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Когда листья герани покрываются желтыми пятнами, сохнут и скручиваются, это может быть как небольшой проблемой, так и серьезной, которая способна даже вызвать гибель растения.
Причины пожелтения листьев герани
1. Неподходящий горшок. Емкость может быть слишком тесной, что вызывает проблему питания корневой системы, из-за чего растение сбрасывает листву как балласт. Очень большое кашпо провоцирует заливание, и корни начинают загнивать в постоянно влажном грунте. Оптимальный размер горшка – 10-15 см при аналогичном диаметре.
2. Нехватка питания. Подкормку этого комнатного цветка необходимо производить каждые 2 недели в период цветения, поскольку он тратит на это все ресурсы. Азот, калий, фосфор – эти элементы обязательно восполнять. Делать это можно, используя комплексное удобрение.
3. Хлороз. Это нарушение обмена веществ, чаще всего провоцируемое нехваткой железа. Болезнь отличает пожелтение только самой листовой пластины, тогда как прожилки остаются зелеными. Решение и предупреждение пожелтения в таком случае – подкормка хелатом железа.
4. Переизбыток питательных веществ. Раз в две недели – оптимальная периодичность подкормки. После пересадки и во время роста акцент нужно делать на азотные удобрения, а после появления бутонов – на калий и фосфор.
5. Несоблюдение правил ухода. Это растение светолюбивое, но при этом лучи солнца должны быть не прямыми, а рассеянными. Нельзя ставить горшок возле радиатора отопления и отопительных приборов. Полив производить только по мере высыхания верхнего слоя грунта. Оптимальная температура - +15-+17 градусов при уровне влажности порядка 50%.
6. Болезни и вредители. Как и другие комнатные растения, герань может подвергаться нападению тли, паутинного клеща, мучнистого червеца и других вредителей. Влиять на окраску листьев могут и болезни, такие как ржавчина, при которой лист покрывается коричневыми пятнами, а потом полностью высыхает и опадает, и водянка, вызывающая появление на внутренней части листа пузырьков с последующим потемнением и опаданием.
2. Нехватка питания. Подкормку этого комнатного цветка необходимо производить каждые 2 недели в период цветения, поскольку он тратит на это все ресурсы. Азот, калий, фосфор – эти элементы обязательно восполнять. Делать это можно, используя комплексное удобрение.
3. Хлороз. Это нарушение обмена веществ, чаще всего провоцируемое нехваткой железа. Болезнь отличает пожелтение только самой листовой пластины, тогда как прожилки остаются зелеными. Решение и предупреждение пожелтения в таком случае – подкормка хелатом железа.
4. Переизбыток питательных веществ. Раз в две недели – оптимальная периодичность подкормки. После пересадки и во время роста акцент нужно делать на азотные удобрения, а после появления бутонов – на калий и фосфор.
5. Несоблюдение правил ухода. Это растение светолюбивое, но при этом лучи солнца должны быть не прямыми, а рассеянными. Нельзя ставить горшок возле радиатора отопления и отопительных приборов. Полив производить только по мере высыхания верхнего слоя грунта. Оптимальная температура - +15-+17 градусов при уровне влажности порядка 50%.
6. Болезни и вредители. Как и другие комнатные растения, герань может подвергаться нападению тли, паутинного клеща, мучнистого червеца и других вредителей. Влиять на окраску листьев могут и болезни, такие как ржавчина, при которой лист покрывается коричневыми пятнами, а потом полностью высыхает и опадает, и водянка, вызывающая появление на внутренней части листа пузырьков с последующим потемнением и опаданием.
Профилактические меры
Конечно, от болезней и вредителей не застраховано ни одно растение. Но воздействие всех прочих факторов можно предупредить, используя несложные меры профилактики:
- использовать горшок подходящего размера;
- не заливать почву;
- не размещать растение возле термических приборов и оборудования;
- регулярно удобрять и осматривать на предмет обнаружения паразитов или болезни;
- дважды в год опрыскивать специальным раствором (продается в магазинах или делается самостоятельно из золы, хозяйственного мыла и воды).
Соблюдение этих несложных рекомендаций позволит избежать проблем, а герань всегда будет радовать глаз пышной зеленой листвой и обильным цветением.
- использовать горшок подходящего размера;
- не заливать почву;
- не размещать растение возле термических приборов и оборудования;
- регулярно удобрять и осматривать на предмет обнаружения паразитов или болезни;
- дважды в год опрыскивать специальным раствором (продается в магазинах или делается самостоятельно из золы, хозяйственного мыла и воды).
Соблюдение этих несложных рекомендаций позволит избежать проблем, а герань всегда будет радовать глаз пышной зеленой листвой и обильным цветением.
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