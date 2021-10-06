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Почему листья у герани становятся желтыми?

Почему листья у герани становятся желтыми? (2 фото)

Автор:
06 октября 2021 11:03
Сообщество : Факты
Метки: Растение   болезнь   вредитель   герань   лист   пожелтение   почемучка   цветок   
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Когда листья герани покрываются желтыми пятнами, сохнут и скручиваются, это может быть как небольшой проблемой, так и серьезной, которая способна даже вызвать гибель растения.

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Метки: Растение   болезнь   вредитель   герань   лист   пожелтение   почемучка   цветок   
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Татьяна Юсова 46 минут назад
Прелесть герани в том, что она очень живучая. Если растение стало терять декоративный вид, вытянулось, развалилось, болеет, то не стоит тратить время на лечение. Достаточно срезать несколько ещё живых, даже небольших веточек, поставить их в воду и через 2-3 недели эти веточки будут уже с хорошими корнями. После этого их надо просто посадить в горшочки с новой землей, и проблема будет решена.
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