1. Неподходящий горшок. Емкость может быть слишком тесной, что вызывает проблему питания корневой системы, из-за чего растение сбрасывает листву как балласт. Очень большое кашпо провоцирует заливание, и корни начинают загнивать в постоянно влажном грунте. Оптимальный размер горшка – 10-15 см при аналогичном диаметре.

2. Нехватка питания. Подкормку этого комнатного цветка необходимо производить каждые 2 недели в период цветения, поскольку он тратит на это все ресурсы. Азот, калий, фосфор – эти элементы обязательно восполнять. Делать это можно, используя комплексное удобрение.

3. Хлороз. Это нарушение обмена веществ, чаще всего провоцируемое нехваткой железа. Болезнь отличает пожелтение только самой листовой пластины, тогда как прожилки остаются зелеными. Решение и предупреждение пожелтения в таком случае – подкормка хелатом железа.

4. Переизбыток питательных веществ. Раз в две недели – оптимальная периодичность подкормки. После пересадки и во время роста акцент нужно делать на азотные удобрения, а после появления бутонов – на калий и фосфор.

5. Несоблюдение правил ухода. Это растение светолюбивое, но при этом лучи солнца должны быть не прямыми, а рассеянными. Нельзя ставить горшок возле радиатора отопления и отопительных приборов. Полив производить только по мере высыхания верхнего слоя грунта. Оптимальная температура - +15-+17 градусов при уровне влажности порядка 50%.

6. Болезни и вредители. Как и другие комнатные растения, герань может подвергаться нападению тли, паутинного клеща, мучнистого червеца и других вредителей. Влиять на окраску листьев могут и болезни, такие как ржавчина, при которой лист покрывается коричневыми пятнами, а потом полностью высыхает и опадает, и водянка, вызывающая появление на внутренней части листа пузырьков с последующим потемнением и опаданием.