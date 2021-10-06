FISHKINET
Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче... 20 дизайнерских решений, которые собьют с толку любого 20 дизайнерских решений, которые собьют с толку любого Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Под Краснодаром охранники бизнесмена на Bentley избили водителя "Газели" Под Краснодаром охранники бизнесмена на Bentley избили водителя... Мигрант избил и похитил петербурженку за отказ от свиданий Мигрант избил и похитил петербурженку за отказ от свиданий Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Безобидный розыгрыш сотрудника магазина Безобидный розыгрыш сотрудника магазина "Сладкий" корабль "Сладкий" корабль Курьезное падение спортсменки во время тренировки Курьезное падение спортсменки во время тренировки «Гонщица» улетела с дороги и исполнила акробатические кульбиты «Гонщица» улетела с дороги и исполнила акробатические кульбиты Фильм о победе Китая над США обогнал в прокате американские блокбастеры Фильм о победе Китая над США обогнал в прокате американские... Смешные комментарии к разным постам Смешные комментарии к разным постам Редкие фотографии политиков Редкие фотографии политиков Плюс одна фобия: реакция соцсетей на падение Facebook и Ко Плюс одна фобия: реакция соцсетей на падение Facebook и Ко 16 удивительных и совершенно правдивых фактов, которые с трудом укладываются в голове 16 удивительных и совершенно правдивых фактов, которые с трудом... Автолюбитель наказал уличных грабителей Автолюбитель наказал уличных грабителей Сергей Шевкуненко. От идеального пионера до бандита Сергей Шевкуненко. От идеального пионера до бандита Бездомная кошка поставила пса на место Бездомная кошка поставила пса на место Уолтер Кин: одна из самых грандиозных афер в искусстве XX века Уолтер Кин: одна из самых грандиозных афер в искусстве XX века
Это мерзко

Это мерзко (3 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2021 05:10
Метки: Юмор   мерзость   смешно   
718
3
1

"Это мерзко. Показ такого ролика нарушает норму действующего законодательства."... Об этом заявил депутат ГосДумы Михаил Романов по поводу сюжета из шоу "Игра" на ТНТ с поцелуем между двумя мужчинами. И я согласен с этим выводом депутата.

"Это мерзко. Показ такого ролика нарушает норму действующего законодательства. И, конечно, надо исследовать и принять необходимые меры в отношении тех лиц, которые выпускали данный сюжет, потому что он пропагандирует нетрадиционные ценности".


Зрителей шоу «Игра» канала ТНТ возмутил страстный поцелуй комика Дениса Дорохова с товарищем по команде КВН «Камызяки» Александром Панекиным. Я вижу в сюжете пропаганду ЛГБТ.


Дорохов, одетый в подвенечное платье и парик, станцевал свадебный танец, который они с Александром Панекиным закончили страстным поцелуем в губы.

Очередной пробой днища. Даже если бы надо было по сюжету показать "свадьбу", то можно было сымитировать этот "поцелуй". ТНТ конечно уже давно "прославился" своими передачами типа "Дома2" со  свободными нравами на них. Здесь же пошли ещё дальше. И если скажут, что это юмор, то ничего смешного в этом ролике нет.


Юмор-это когда смешно. А здесь что смешного?! Мерзость и более ничего.


Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Юмор   мерзость   смешно   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
172
Petrov 3 часа назад
Хайпанули чудаки. Ради вот этого поста, в том числе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
29
Камила Petrov 2 часа назад
У Вас ошибка в слове "издюки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Karelian 4 минуты назад
А какую норму действующего законодательства они нарушили??? КоАП РФ Статья 6.21. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних часть вторую? Не смешите, передача начинается в 21-00, несовершеннолетним спать пора, завтра в школу.
Или вы про оскорбление чувств верующих?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
99
Юденич 11 минут назад
А что удивляет? Среда шоу-бизнеса это среда гомиков и пр..к.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Антон 15 минут назад
А кто сказал что свадьба не настоящая? Питрилы решили отметиться!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Социум Полчаса назад
Да не смотрите эту еб@нину. Вот я не смотрю, а на фишках бываю. Но вы и сюда всю хрень оттуда тащите.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
421
Nikoha Salym 55 минут назад
Что творят сами депутаты Госдумы - вот это действительно мерзко!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
211k
Барон Мюнхгаузен. Час назад
https://old.fishki.net/video/3960959-vozvrawajasy.htmlhttps://old.fishki.net/video/3960959-vozvrawajasy.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
🇷🇺🅼🅰🅺🅲🇷🇺 Час назад
Хотел посмотреть это шоу, да всё времени не было.
Теперь я понимаю, что сделал правильно, что не смотрю это шоу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−166
Александр 2 часа назад
Совсем уже с этим лгбт с ума посходили. Нужно срочно запретить Брежнева !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DanzelBanzel 2 часа назад
Нурик в шоке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета Наша реальность точно сломана полностью и этот пост тому полное подтверждение Наша реальность точно сломана полностью и этот пост тому полное подтверждение Смс-переписки с родителями, которые стоило бы сохранить для внуков Смс-переписки с родителями, которые стоило бы сохранить для внуков Люди, к которым судьба повернулась задом Люди, к которым судьба повернулась задом Убойные мемы с котом, которому всегда есть, что сказать и над чем похихикать Убойные мемы с котом, которому всегда есть, что сказать и над чем похихикать 20+ полезных и бесполезных советов на все случаи жизни 20+ полезных и бесполезных советов на все случаи жизни
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1827660



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Вещицы, сделанные своими руками, которыми не грех и похвастаться
4
89
Вещицы, сделанные своими руками, которыми не грех и похвастаться
Под Краснодаром охранники бизнесмена на Bentley избили водителя "Газели"
1
184
Под Краснодаром охранники бизнесмена на Bentley избили водителя "Газели"
Набирающие популярность
Нежнее нежного: почему начало осени считается бархатным сезоном?
1
7
Нежнее нежного: почему начало осени считается бархатным сезоном?
Функции зеленого покрова деревьев
2
15
Функции зеленого покрова деревьев
Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета
Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#дтп#автомобили#автомир#сша#кино#полиция#приколы#авария дня
#факты#прикол#животные#история#люди#картинки#ynews#фотографии#интересное#истории
#фото#Разное#аварии#авто аварии#новости#Россия#подборка#прикольные#избиение#неожиданно

На что жалуетесь?

Вернуться