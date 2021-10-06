"Это мерзко. Показ такого ролика нарушает норму действующего законодательства. И, конечно, надо исследовать и принять необходимые меры в отношении тех лиц, которые выпускали данный сюжет, потому что он пропагандирует нетрадиционные ценности".

Зрителей шоу «Игра» канала ТНТ возмутил страстный поцелуй комика Дениса Дорохова с товарищем по команде КВН «Камызяки» Александром Панекиным. Я вижу в сюжете пропаганду ЛГБТ.