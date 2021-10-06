"Это мерзко. Показ такого ролика нарушает норму действующего законодательства."... Об этом заявил депутат ГосДумы Михаил Романов по поводу сюжета из шоу "Игра" на ТНТ с поцелуем между двумя мужчинами. И я согласен с этим выводом депутата.
Депутаты Госдумы Анатолий Выборный и Михаил Романов заявили о решении обратиться в прокуратуру по поводу сюжета на передача "Игра".
"Это мерзко. Показ такого ролика нарушает норму действующего законодательства. И, конечно, надо исследовать и принять необходимые меры в отношении тех лиц, которые выпускали данный сюжет, потому что он пропагандирует нетрадиционные ценности".
Зрителей шоу «Игра» канала ТНТ возмутил страстный поцелуй комика Дениса Дорохова с товарищем по команде КВН «Камызяки» Александром Панекиным. Я вижу в сюжете пропаганду ЛГБТ.
Дорохов, одетый в подвенечное платье и парик, станцевал свадебный танец, который они с Александром Панекиным закончили страстным поцелуем в губы.
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Очередной пробой днища. Даже если бы надо было по сюжету показать "свадьбу", то можно было сымитировать этот "поцелуй". ТНТ конечно уже давно "прославился" своими передачами типа "Дома2" со свободными нравами на них. Здесь же пошли ещё дальше. И если скажут, что это юмор, то ничего смешного в этом ролике нет.
Юмор-это когда смешно. А здесь что смешного?! Мерзость и более ничего.
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Или вы про оскорбление чувств верующих?
Теперь я понимаю, что сделал правильно, что не смотрю это шоу.