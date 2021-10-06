1955
1
Сложные вопросы, касающиеся ботаники. Ряд терминов и понятий детально изучают или в старшей школе, или в университете. Успешное прохождение этого теста возможно лишь в том случае, если вы увлекаетесь биологией. Так ли это? Проверим!
Источник:
Ссылки по теме:
- Осторожно, плотоядный цветок! Растения, которые кусаются
- Больше похоже на фантастику: электробактерии, реставраторы мрамора и другие удивительные малыши
- Навеяно экзаменами: 19 лучших образовательных тестов на Фишках
- Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность
- 11 психологических тестов, которые стоит пройти каждому
38
Понравилось38
Новости партнёров
Автор дебил?
"Палиноло гия" наука на стыке ботаники, геологии, палеогеографии, палеоботаники, связанная с изучением пыльцевых зёрен и спор растений, грибов и бактерий.
Ваша Википедия.
1.палео- ископаемое(очевидно)
2.пыльца-pollen (очевидно)
3.мико-гриб (очевидно)
4.био-жизнь живой
5.Фито-раститетельный
6.педо-нога, педосфера-под ногами, почва.
7.Вот тут угадывать нужно.
8.хемоавтотроф-химически самопитающийся. просто методом исключений третий вариант звучит логичнее.