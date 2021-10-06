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Тест по ботанике

Тест по ботанике

Автор:
06 октября 2021 14:22
Сообщество : Наука
Метки: Тесты   биология   ботаника   тест   тесты по биологии   тесты по ботанике   
1955
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Сложные вопросы, касающиеся ботаники. Ряд терминов и понятий детально изучают или в старшей школе, или в университете. Успешное прохождение этого теста возможно лишь в том случае, если вы увлекаетесь биологией. Так ли это? Проверим!
Что такое палеоботаника?
1/8Что такое палеоботаника?

cdn.pixabay.com

Какая наука изучает пыльцу и споры растений?
2/8Какая наука изучает пыльцу и споры растений?

cdn.pixabay.com

Что такое микориза?
3/8Что такое микориза?

cdn.pixabay.com

Что представляет собой биоценоз?
4/8Что представляет собой биоценоз?

cdn.pixabay.com

Что же такое совокупность всех растений?
5/8Что же такое совокупность всех растений?

cdn.pixabay.com

Что такое педосфера?
6/8Что такое педосфера?

cdn.pixabay.com

Где находится большая часть биологически связанного углерода?
7/8Где находится большая часть биологически связанного углерода?

cdn.pixabay.com

Какие организмы относятся к хемоавтотрофным?
8/8Какие организмы относятся к хемоавтотрофным?

cdn.pixabay.com

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Метки: Тесты   биология   ботаника   тест   тесты по биологии   тесты по ботанике   
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Mauritanien 2 часа назад
Тест по ботанике. Вопрос - Какая НАУКА изучает пыльцу и споры растений?
Автор дебил?
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13k
Объект реальности 8 минут назад
ха! я ботаник.
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26k
Е-Лена 12 минут назад
Поддержу комментаторов. Тест собственно к ботанике мало отношения имеет.
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5k
ГГалка 23 минуты назад
матка боска ... оказывается на 6/8 я ботаник)
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1k
xannar 47 минут назад
Ну это ещё не сложный тест. Вот сложное:
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32k
Aleksandr 50 минут назад
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24k
Vazari 2 часа назад
еще один тест, на логику и кругозор.
1.палео- ископаемое(очевидно)
2.пыльца-pollen (очевидно)
3.мико-гриб (очевидно)
4.био-жизнь живой
5.Фито-раститетельный
6.педо-нога, педосфера-под ногами, почва.
7.Вот тут угадывать нужно.
8.хемоавтотроф-химически самопитающийся. просто методом исключений третий вариант звучит логичнее.
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17k
Serg2001 2 часа назад
Оказывается я ботаник...
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19k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Автор не умеет составлять тесты. Ни на один вопрос я не знала ответа, но мне знакомы корни палео-, фито- и т.п. + логика. 6 из 8.
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