Сложные вопросы, касающиеся ботаники. Ряд терминов и понятий детально изучают или в старшей школе, или в университете. Успешное прохождение этого теста возможно лишь в том случае, если вы увлекаетесь биологией. Так ли это? Проверим!

Тест по ботанике 0