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Шведки разыскивают советских моряков, которые спасли их в 1984 году

Шведки разыскивают советских моряков, которые спасли их в 1984 году (1 фото)

Автор:
04 октября 2021 12:41
Сообщество : Истории
Метки: ynews   СССР   интересное   кино   спасение   фото   швеция   
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Две жительницы Швеции рассказали, как в 1984 году оказались в открытом море. Их лодочку вынесло в море из пролива. Там молодые девушки просидели два дня, пока не подоспели моряки сухогруза "Дагестан". Мужчины спасли девушек и отвезли в Мурманск.

Шведки решили снять фильм о своём чудесном спасении в 1984 году. Женщины рассказали в Центре развития кинопроизводства Мурманской области о случившемся:

"Режиссёр из Швеции Хелена аф Клеркер (Рундквист) снимает документальный фильм о трагических событиях, которые случились с ней в ноябре 1984 года. Тогда она, 19-летняя девушка, вместе с подружкой Шарлоттой Оберг решила покататься на лодке по заливу у шведского острова Веддё", — говорится в сообщении.

По словам Клеркер, лодку вынесло в открытое море, где они дрейфовали двое суток. Замёрзших и отчаявшихся девушек обнаружили моряки сухогруза "Дагестан", который направлялся в Мурманск. Капитан судна Вячеслав Кузьменков оказался местным жителем. Режиссёр надеется найти его команду, чтобы взять интервью для фильма.

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Метки: ynews   СССР   интересное   кино   спасение   фото   швеция   
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9  комментариев
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1k
Игорь 37 минут назад
анекдот сразу вспомнился - "кепочка где?" ))
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Flexx U 8 минут назад
Ждём фильм Приключения шведок в Мурманске.
На видеокассетах.
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2k
Денис 9 минут назад
А команда их спасала разом или по очереди?
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983
ekolog67 Полчаса назад
я тоже хочу спасти 19 летнюю шведскую девушку))) или две...
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−6
крысенко 43 минуты назад
православненько
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