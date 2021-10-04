Шведки разыскивают советских моряков, которые спасли их в 1984 году

Две жительницы Швеции рассказали, как в 1984 году оказались в открытом море. Их лодочку вынесло в море из пролива. Там молодые девушки просидели два дня, пока не подоспели моряки сухогруза "Дагестан". Мужчины спасли девушек и отвезли в Мурманск.
Шведки решили снять фильм о своём чудесном спасении в 1984 году. Женщины рассказали в Центре развития кинопроизводства Мурманской области о случившемся:
"Режиссёр из Швеции Хелена аф Клеркер (Рундквист) снимает документальный фильм о трагических событиях, которые случились с ней в ноябре 1984 года. Тогда она, 19-летняя девушка, вместе с подружкой Шарлоттой Оберг решила покататься на лодке по заливу у шведского острова Веддё", — говорится в сообщении.
По словам Клеркер, лодку вынесло в открытое море, где они дрейфовали двое суток. Замёрзших и отчаявшихся девушек обнаружили моряки сухогруза "Дагестан", который направлялся в Мурманск. Капитан судна Вячеслав Кузьменков оказался местным жителем. Режиссёр надеется найти его команду, чтобы взять интервью для фильма.
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