Они нам грозят отчислением за непосещаемость и не ищут индивидуального подхода

Началось...Папа-Тепляков обвинил преподавателей факультета психологии МГУ, куда поступила его девятилетняя дочь Алиса в том, что они отказались искать индивидуальный подход к девочке и якобы угрожали ей отчислением за непосещаемость.
Об этом рассказал Тепляков-папа.. По его словам, ряд преподавателей и сотрудников учебного заведения отказываются выстраивать взаимодействие с семьей в индивидуальном порядке, а также помогать Алисе досрочно завершить обучение.
"Ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперед, мы вам не позволим, мы вам не дадим контактов ничьих, мы не будем отвечать на ваши вопросы. Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость", — привел он слова педагогов, при этом отказавшись назвать их имена.
Папа-Тепляков негодовал из-за того, что некоторые представители университета не намерены выделять время и средства, чтобы решать сложности, связанные с обучением девочки. По его мнению, университету следует поступиться формальностями и закрыть глаза на посещаемость в ее случае.
Он заявил, что «формальные моменты из образовательной программы Алисы нужно убирать», поскольку ей девять лет и построить занятия со 100-процентной посещаемостью, которая требуется в вузе для успешной сдачи зачетов и экзаменов, родители девочки не смогут.
По его словам, в вузе пока не готовы подстраивать учебный план под ребенка.
Началось в колхозе утро...
Теперь он их там всех на уши поставит. Нажили себе геморрой. Чуть что не так будет сыпать обвинениями, что Алису притесняют и не делают все, чтобы её отчислить. И попробуй только теперь какому нибудь преподавателю низкую оценку Алисе поставить. Папа и до Страсбурга дойдет. Обвинит в ущемлении и притеснении Алисы. А если кто ещё посмеет усомниться в её гениальности, то тогда тысячу раз пожалеет о своем необдуманном заявлении...
"...в МГУ пока не готовы подстраивать учебный план под ребенка." А с какой стати должны подстраиваться даже не под "ребенка", а под папины амбиции и хотелки?! И если Алиса поступила, то пусть сама учится, а не папиным напором.
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Еще возить на занятия будут, на служебке ректора.
Семья онанистов занимается суходрочкой системы и страны, в частности.
Почему-бы её не определить учиться на токаря или сварщика? Вполне можно стать (в 11-12) на ящик из под снарядов к станку и точить болт а не заниматься глупостями в МГУ.
Во всей этой истории жалко девочку.
Почему кто-то из преподов должен подстраиваться под студента?
Хочешь и получается - учись.
Не получается - до свидания.
Только ребёнка калечат...