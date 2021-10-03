Они нам грозят отчислением за непосещаемость и не ищут индивидуального подхода

Об этом рассказал Тепляков-папа.. По его словам, ряд преподавателей и сотрудников учебного заведения отказываются выстраивать взаимодействие с семьей в индивидуальном порядке, а также помогать Алисе досрочно завершить обучение.

"Ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперед, мы вам не позволим, мы вам не дадим контактов ничьих, мы не будем отвечать на ваши вопросы. Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость", — привел он слова педагогов, при этом отказавшись назвать их имена.

Папа-Тепляков негодовал из-за того, что некоторые представители университета не намерены выделять время и средства, чтобы решать сложности, связанные с обучением девочки. По его мнению, университету следует поступиться формальностями и закрыть глаза на посещаемость в ее случае.

Он заявил, что «формальные моменты из образовательной программы Алисы нужно убирать», поскольку ей девять лет и построить занятия со 100-процентной посещаемостью, которая требуется в вузе для успешной сдачи зачетов и экзаменов, родители девочки не смогут.

По его словам, в вузе пока не готовы подстраивать учебный план под ребенка.