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Они нам грозят отчислением за непосещаемость и не ищут индивидуального подхода

Они нам грозят отчислением за непосещаемость и не ищут индивидуального подхода (3 фото)

Автор:
03 октября 2021 09:57
Метки: Тепляков   непосещаемость   отчисление   
697
3

Началось...Папа-Тепляков обвинил преподавателей факультета психологии МГУ, куда поступила его девятилетняя дочь Алиса в том, что они отказались искать индивидуальный подход к девочке и якобы угрожали ей отчислением за непосещаемость.

Об этом рассказал Тепляков-папа.. По его словам, ряд преподавателей и сотрудников учебного заведения отказываются выстраивать взаимодействие с семьей в индивидуальном порядке, а также помогать Алисе досрочно завершить обучение.


"Ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперед, мы вам не позволим, мы вам не дадим контактов ничьих, мы не будем отвечать на ваши вопросы. Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость", — привел он слова педагогов, при этом отказавшись назвать их имена.


Папа-Тепляков негодовал из-за того, что некоторые представители университета не намерены выделять время и средства, чтобы решать сложности, связанные с обучением девочки. По его мнению, университету следует поступиться формальностями и закрыть глаза на посещаемость в ее случае.


Он заявил, что «формальные моменты из образовательной программы Алисы нужно убирать», поскольку ей девять лет и построить занятия со 100-процентной посещаемостью, которая требуется в вузе для успешной сдачи зачетов и экзаменов, родители девочки не смогут.


По его словам, в вузе пока не готовы подстраивать учебный план под ребенка.


×

Началось в колхозе утро...


Теперь он их там всех на уши поставит. Нажили себе геморрой. Чуть что не так будет сыпать обвинениями, что Алису притесняют и не делают все, чтобы её отчислить. И попробуй только теперь какому нибудь преподавателю низкую оценку Алисе поставить. Папа и до Страсбурга дойдет. Обвинит в ущемлении и притеснении Алисы. А если кто ещё посмеет усомниться в её гениальности, то тогда тысячу раз пожалеет о своем необдуманном заявлении...


"...в МГУ пока не готовы подстраивать учебный план под ребенка." А с какой стати должны подстраиваться даже не под "ребенка", а под папины амбиции и хотелки?! И если Алиса поступила, то пусть сама учится, а не папиным напором.


Источник:

Метки: Тепляков   непосещаемость   отчисление   
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80k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Отличным уроком ДЛЯ ВСЕХ будет
Еще возить на занятия будут, на служебке ректора.
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9k
kaboza Минуту назад
показалось
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7k
Serjio 7 минут назад
Папаня большой, лохматый шкет в шортах, к тому же я так понимаю конфликтный. Никакой помощи от него дочке не предвидится.
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432
Fisher1979 16 минут назад
Девочка должна выучить хорошо английский и валить с этого совка, всё равно будущего не будет, читая комменты уже заметно отношение людей к тому что они не могут сами добиться.
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−20
аполон летал Полчаса назад
с чурками в мгу не уживаются ?
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211k
Барон Мюнхгаузен. 45 минут назад
Папашка долбо@б и хайпер.
Во всей этой истории жалко девочку.
Почему кто-то из преподов должен подстраиваться под студента?
Хочешь и получается - учись.
Не получается - до свидания.
Только ребёнка калечат...
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517
Бич Бичовский 51 минуту назад
Бородачу неплохо бы просто дать п**зды, исключительно в образовательных целях. Такие, как он, никаких вербальных аргументов не воспринимают и никогда ничего ему на словах не докажешь. Мудак обыкновенный.
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351
svarog19692007 Час назад
Папе не психолог , а психиатр по моему нужен !
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45
Алексей Маз Час назад
Усё это было ожидаемо. Давайте перестроим всю работу МГУ под дебила-отца и его несчастную дочь, лишенную детства! Да и скандалов им нужно побольше - а то вдруг забудут. Противно, если честно.
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276
Тварь Час назад
Папа устроил дочку на факультет психологии, чтобы она его закончила и занялась лечением папы от явных психических проблем. А побыстрее надо, потому что проблемы похоже прогрессируют.
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8k
Тудаблин Час назад
для начинающего психолога хорошее учебное пособие - её папа
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45
Алексей Маз Тудаблин Час назад
Да там вся семейка - учебные пособия, ИМХО)
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8k
Андрей Ма-С Час назад
скоро сесия, там уже не прокатит как с егэ и не сдашь за дочу экзамены. По этому батя хайпует по полной.
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6k
citrus1 Час назад
Папа задрочит всех кто осомнится в гениальности его принцессы
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