Фильм ДМБ. Цитататы и картинки

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Несколько цитат из фильма ДМБ. Некоторые стали крылатыми, а некоторые мемами.
Повспоминаем вместе...
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Метки: Фильм ДМБ картинки яркие цитаты
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