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Фильм ДМБ. Цитататы и картинки

Фильм ДМБ. Цитататы и картинки (16 фото)

Автор:
02 октября 2021 16:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Фильм ДМБ   картинки   яркие цитаты   
834
16

Несколько цитат из фильма ДМБ. Некоторые стали крылатыми, а некоторые мемами.

Повспоминаем вместе...

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Метки: Фильм ДМБ   картинки   яркие цитаты   
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15  комментариев
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Как быть с йети?
Йети? Надо чаще мыть!
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Квантовый_Слесарь_82 22 минуты назад
Зачем мелочиться?
Ссылка youtu.be
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12k
Кархародон Полчаса назад
- Ну что, Левченко, не сдал братве Шарапова?..
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211k
Барон Мюнхгаузен. 47 минут назад
Ссылка youtu.be
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19k
shevanez 49 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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19k
shevanez 51 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Свирепый Бамбр Час назад
А вообще...
Ссылка www.youtube.com
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10k
Лехахуторской 2 часа назад
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28k
Антон 2 часа назад
Отсебятина местами.
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61k
Нанук Паналык 2 часа назад
Первый фильм есть сплошная цитата!С первого слова и до конца!
Со второй части начался шлак...
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2k
Гур 2 часа назад
-А как быть с Йети?
- Надо чаще мыть...
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61k
Нанук Паналык 2 часа назад
Ети мыть нужно чаще!
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Нанук Паналык 2 часа назад
Тут что то намучено!

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4k
KonstantinLeirov 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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