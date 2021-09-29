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Супермен, обожди! Тест по вселенной Marvel

Супермен, обожди! Тест по вселенной Marvel

Автор:
29 сентября 2021 10:25
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   марвел   тест   тесты по вымышленным вселенным   тесты по комиксам   тесты по фильмам   
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Данный тест в первую очередь ориентирован на фанатов комиксов и киновселенной Marvel. Если вы фанат Супермена, Бэтмена, Флеша и Аквамена, то подождите другой тест. Этот посвящён немного другим героям ;)
Подругой/партнёром какого известного супергероя стала Чёрная кошка?
1/9Подругой/партнёром какого известного супергероя стала Чёрная кошка?

marveldom.ru

Всего существует 6 Камней Бесконечности: Камень души, Камень силы, Камень времени, Камень пространства, Камень реальности, Камень разума... Но есть ещё один. Какой?
2/9Всего существует 6 Камней Бесконечности: Камень души, Камень силы, Камень времени, Камень пространства, Камень реальности, Камень разума... Но есть ещё один. Какой?

sc01.alicdn.com

Кто является матерью Ночного Змея?
3/9Кто является матерью Ночного Змея?

static-sl.insales.ru

Какое было настоящее имя у Зверя?
4/9Какое было настоящее имя у Зверя?

kultura29.ru

Какая суперспособность есть у Хэвока?
5/9Какая суперспособность есть у Хэвока?

upload.wikimedia.org

Какую команду сформировало правительство Канады для самых важных и ответственных миссий?
6/9Какую команду сформировало правительство Канады для самых важных и ответственных миссий?
Из какого металла был изготовлен щит Капитана Америки?
7/9Из какого металла был изготовлен щит Капитана Америки?

cdn.shazoo.ru

Какое имя было у Росомахи?
8/9Какое имя было у Росомахи?

geekcity.ru

Что умеет делать Искра?
9/9Что умеет делать Искра?

i.pinimg.com

Источник:

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Метки: Тесты   марвел   тест   тесты по вымышленным вселенным   тесты по комиксам   тесты по фильмам   
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