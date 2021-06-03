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Закулисье Marvel: забавные и неожиданные фотографии со съемок

Закулисье Marvel: забавные и неожиданные фотографии со съемок (41 фото)

Автор:
03 июня 2021 16:09
Сообщество : Кино
Метки: Marvel Avengers Assemble   Мстители Война бесконечности   Мстители финал   Фотографии со съёмочной площадки   марвел   мстители   мстители на сьемках   супергерои   
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Вселенная Marvel погружает зрителя в сказочные миры и невероятные приключения. Но всегда интересно: а что там за кадром? В какой атмосфере создаются все эти саги о героях, обладающих суперсилами? Благодаря Reddit-сообществу Moviesinthemaking можно ненадолго заглянуть за кулисы, прямо на съемочную площадку.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Marvel Avengers Assemble   Мстители Война бесконечности   Мстители финал   Фотографии со съёмочной площадки   марвел   мстители   мстители на сьемках   супергерои   
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2  комментария
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1k
Roman 15 минут назад
Хрень все эти супер героиские фильмы. Но есть один ощутимый плюс в них, когда нефиг делать можно пересматривать время от времени, все равно не запоминается сюжет и каждый раз как в первый раз.
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1k
Sam 13 минут назад
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