Закулисье Marvel: забавные и неожиданные фотографии со съемок

802
41
Вселенная Marvel погружает зрителя в сказочные миры и невероятные приключения. Но всегда интересно: а что там за кадром? В какой атмосфере создаются все эти саги о героях, обладающих суперсилами? Благодаря Reddit-сообществу Moviesinthemaking можно ненадолго заглянуть за кулисы, прямо на съемочную площадку.
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Бабка из России или один из мстителей? Как президент США стал мемом
- 15 любопытных деталей фильма "Мстители: Финал", после которых захочется его пересмотреть
- 15 "пасхалок" Marvel, которые вы вряд ли замечали
- Крис Хемсворт опроверг слухи о том, что больше не будет играть Тора
- Пять фильмов Marvel вошли в десятку самых кассовых фильмов всех времен
Метки: Marvel Avengers Assemble Мстители Война бесконечности Мстители финал Фотографии со съёмочной площадки марвел мстители мстители на сьемках супергерои
18
Понравилось18
Новости партнёров