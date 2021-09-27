Опустевшие деревни Псковской области

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Псковская область является одним из лидеров по убыли населения в России. За последние 30 лет ее население уменьшилось почти на 30%, в Пскове сейчас проживает всего 209 тысяч человек. Как вымирают русские деревни на примере Псковской области: разруха и безнадега Посетим несколько деревень в глухих и малонаселенных районах Псковщины
Источник:
Всего в нескольких километрах от нашей деревни находятся руины какого-то мощного строения из красного кирпича
Оказывается это винокуренный завод помещика из древнего дворянского рода. В советское время здесь был спиртзавод
Во время Великой Отечественной войны 3 года эта территория была в оккупации, было уничтожено 3000 деревень и 500 тысяч населения
Молодежь уезжает в Москву и Петербург, так как в области нет особых перспектив и низкие зарплаты. Крупные богатые города действуют как пылесос
Авторский пост
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Но время идёт, мощность тракторов растёт. И деревни становятся не нужны. Идёт укрупнение. Глобализация, если хотите. И советую поинтересоваться Великолукским агропромышленным холдингом.
Да, есть какие-то заброшенные дома почти в каждой деревне, но даже на этой фотографии виден кусочек великолепного асфальта с разметкой. Очень сомневаюсь, что в заброшенных деревнях такой асфальт.
А молодежь… она всегда уезжала в город.
Под Тамбовом есть места, где на 5 квадратных км вымерло несколько деревень за несколько лет, это только то, что я знаю. Вокруг "Осино-Гай", где родилась Зоя Космодемьянская, вымерло за 20 лет десятки. Подыхали колхозы и совхозы, что и заставило молодежь свалить к чертям. Оставались там только зажиточные, Такие в 90е выплыли, как не странно. А деревни- вымерли. Одна из них- Пётр Первый заслал мануфактуры из Рязани и тд. Там были не одна тысяча населения в деревне, там было реально несколько улиц, когда я деда хоронил- его провожали пара дворов. Как то выставлял на фишках фото последней одноклассницы Зои Космодемьянской. Че вы хотите? Деревню убили, а что Вы хотите? Они даже не могут "зачистить" умершие деревни, Что бы на их месте что то построить- нет желающих купить, а местным нах не надо. Там сады гниют и чем дальше, тем тяжелее будет вычистить территорию. Вы просто не представляете, что на Тамбовщине происходит.
А кому там нахер всё это надо? Только коммерция, а восстановить- идите в пень...
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В деревнях церквей никогда не строили. Строили в сёлах.
Потому, что и до революции крестьяне жили там очень бедно.
Мужчины на зиму уходили работать в город. Платили налогов, кстати, десять процентов дооохода государству, да десятину церкви. В неурожайные годы, которые были нередки, налоги снижались.
В совсем голодные - привозили казённое хлебное и посевное зерно.
Потом - продразвёрстка, голод и раскулачивание. По свидетельству очевидцев " у кулаков было четыре коровы и девять человек детей".
Колхоз и голод.
Потом - ВОВ. "Уж как мы немца ждали!" Дождались.
И неплохо уживались с ними до 1943 года.
Тогда - в партизаны.
После войны бабы пахали на себе. На всю округу двое мужиков.
Дети росли. После войны голодали, до свмого Хруща.
Он дал паспорта.
Тогда - побежали.
В деревнях остались в основном старухи. На подножном корму и с "колхозной" пенсией.