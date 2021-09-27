FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2115 постов • 467 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
Опустевшие деревни Псковской области

Опустевшие деревни Псковской области (34 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2021 18:46
Сообщество : Путешествия
Метки: travel   Псковская область   псков   путешестия   туризм   фоторепортажи   
713
34
1

Псковская область является одним из лидеров по убыли населения в России. За последние 30 лет ее население уменьшилось почти на 30%, в Пскове сейчас проживает всего 209 тысяч человек. Как вымирают русские деревни на примере Псковской области: разруха и безнадега Посетим несколько деревень в глухих и малонаселенных районах Псковщины

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: travel   Псковская область   псков   путешестия   туризм   фоторепортажи   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
37
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
37  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Тамара Коршунова 2 часа назад
Ребяты. Заброшенные дома есть везде. Я сама живу под Псковом. Новых домов не сосчитаешь. И молодёжь остается в деревнях. И районные городки чисты и населены людьми. в одной Опочке 6 супермаркетов. Не считая фермерских магазинчиков и хорошего базара. Не плохо для малонаселенного городка,не так ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 13)
1k
Vovan Petroff 12 минут назад
Узнай вначале - откуда эти деревни появились. Многие из них возникли при коллективизации. До этого были хутора.
Но время идёт, мощность тракторов растёт. И деревни становятся не нужны. Идёт укрупнение. Глобализация, если хотите. И советую поинтересоваться Великолукским агропромышленным холдингом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Татьяна Юсова 21 минуту назад
Если в городе Псков (население 209 тыс.), а в Псковской области 620 тысяч, то получается, что в области проживает народа в 2 раза больше, чем в областном центре.
Да, есть какие-то заброшенные дома почти в каждой деревне, но даже на этой фотографии виден кусочек великолепного асфальта с разметкой. Очень сомневаюсь, что в заброшенных деревнях такой асфальт.
А молодежь… она всегда уезжала в город.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Maks Es Полчаса назад
Едим Россию на такие кости не позарится....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
Немного притянуто за уши, мёртвых деревень по всей России в достатке, но таки да - Псковщина один из самых депрессивных регионов. У нас в Острове было три крупных градообразующих центра - гарнизон Веретье, заводы "Вектор" и "ОЗЭМ". Гарнизон дважды сократили, "Вектору" полный пестец, "ОЗЭМ" последний хрен без соли доедает, город сменил статус и стал городским поселением.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87k
Дмитрий 43 минуты назад
Медведев сказал кто хочет заработать , тот пусть идёт в бизнес , в итоге люди ушли на тот свет и уехали в страны запада подальше от больной на всю голову власти для которых народ это скот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
791
Hard.NET Час назад
Да и не только в Псковской области так. Много где.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Уй Час назад
В Костромской губернии все то же самое. Процесс исхода деревенской молодежи в города ещё в самом начале 80-х начался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Unics Час назад
Печальная картина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Андрей А Час назад
Ивановская, Костромская области-все так же
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр Сучков Час назад
"В небольшой деревне, расположенной между городами Велиж и Великие Луки, когда-то было 40 домов"...
Под Тамбовом есть места, где на 5 квадратных км вымерло несколько деревень за несколько лет, это только то, что я знаю. Вокруг "Осино-Гай", где родилась Зоя Космодемьянская, вымерло за 20 лет десятки. Подыхали колхозы и совхозы, что и заставило молодежь свалить к чертям. Оставались там только зажиточные, Такие в 90е выплыли, как не странно. А деревни- вымерли. Одна из них- Пётр Первый заслал мануфактуры из Рязани и тд. Там были не одна тысяча населения в деревне, там было реально несколько улиц, когда я деда хоронил- его провожали пара дворов. Как то выставлял на фишках фото последней одноклассницы Зои Космодемьянской. Че вы хотите? Деревню убили, а что Вы хотите? Они даже не могут "зачистить" умершие деревни, Что бы на их месте что то построить- нет желающих купить, а местным нах не надо. Там сады гниют и чем дальше, тем тяжелее будет вычистить территорию. Вы просто не представляете, что на Тамбовщине происходит.
А кому там нахер всё это надо? Только коммерция, а восстановить- идите в пень...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
804
Палыч Час назад
Кроме магазинов с продуктами и церквей , в деревнях мало что осталось ©
===============
В деревнях церквей никогда не строили. Строили в сёлах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Михалыч 2 часа назад
Ну, при всей бедности региона, в Пскове поставили новостроек тысяч на 50 жителей, а у нас, в соседнем Даугавпилсе (2 город в Латвии) - за всю независимость 5 пятиэтажек и 1 девятиэтажку. ВСЁ! В городе, где были предприятия по 5000 человек, сейчас несколько по 500 и те загибаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Bartello 2 часа назад
печаль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Ваня 2 часа назад
слава элцину... и его питарасам ручным...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Izrin Maria 2 часа назад
Почему?
Потому, что и до революции крестьяне жили там очень бедно.
Мужчины на зиму уходили работать в город. Платили налогов, кстати, десять процентов дооохода государству, да десятину церкви. В неурожайные годы, которые были нередки, налоги снижались.
В совсем голодные - привозили казённое хлебное и посевное зерно.
Потом - продразвёрстка, голод и раскулачивание. По свидетельству очевидцев " у кулаков было четыре коровы и девять человек детей".
Колхоз и голод.
Потом - ВОВ. "Уж как мы немца ждали!" Дождались.
И неплохо уживались с ними до 1943 года.
Тогда - в партизаны.
После войны бабы пахали на себе. На всю округу двое мужиков.
Дети росли. После войны голодали, до свмого Хруща.
Он дал паспорта.
Тогда - побежали.
В деревнях остались в основном старухи. На подножном корму и с "колхозной" пенсией.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
578
Старичок 2 часа назад
Комментарий к фото
в заброшенной деревне такая хорошая дорога. нестыковочка какая то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео) Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео) 10 самых дорогих отельных номеров в мире 10 самых дорогих отельных номеров в мире Россиянин прошел 40 тысяч км и собирается за Полярный круг Россиянин прошел 40 тысяч км и собирается за Полярный круг Как путешествовать, заботясь о дикой природе? Как путешествовать, заботясь о дикой природе? Подземный город в Торонто Подземный город в Торонто 8 причин поехать на Алтай 8 причин поехать на Алтай
василий

Путешествия по России! Блог о красивых местах и путешествиях
5171



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Советские мультфильмы, ломающие психику зрителя
19
91
Советские мультфильмы, ломающие психику зрителя
Что современные японцы думают об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
9
280
Что современные японцы думают об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео)
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#факты#люди#СССР#кино#новости#дети#gif#еда#как приготовить
#Юмор#картинки#автомобили#фотографии#автомир#познавательно#прикольные#аварии#позитив#ynews
#фото#история#животные#Россия#Разное#прикол#подборка#дтп#авто аварии#страна

На что жалуетесь?

Вернуться