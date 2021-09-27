Опустевшие деревни Псковской области

Псковская область является одним из лидеров по убыли населения в России. За последние 30 лет ее население уменьшилось почти на 30%, в Пскове сейчас проживает всего 209 тысяч человек. Как вымирают русские деревни на примере Псковской области: разруха и безнадега Посетим несколько деревень в глухих и малонаселенных районах Псковщины