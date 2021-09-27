Весёлые Картинки. Выпуск 27

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Посмотри в окно, там осень, но не нужно тосковать, к нам на сайт ВАС просим. Чакры тёмные здесь сбрось, позитива хапни, хныкать ты по жизни БРОСЬ, в мире много каки)))
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39.
Зарядочка 😎 pic.twitter.com/LaGwCubXKz— Этна (@EtoEtna) September 27, 2021
Авторский пост
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