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Весёлые Картинки. Выпуск 27

Весёлые Картинки. Выпуск 27 (41 фото)

Автор:
27 сентября 2021 11:52
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
3232
41
Посмотри в окно, там осень, но не нужно тосковать, к нам на сайт ВАС просим. Чакры тёмные здесь сбрось, позитива хапни, хныкать ты по жизни БРОСЬ, в мире много каки)))
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Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
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6  комментариев
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Хью́берт 5 часов назад
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Ivan Полчаса назад
Комментарий к фото
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DVPET Час назад
А есть видео как дождались шахтера? Друг спрашивает.
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Sergey Pankratov 3 часа назад
Комментарий к фото
В каждой шутке есть доля шутки, остальное - правда. Вспомнились афганцы, надеявшиеся совершить авиаперелёт, уцепившись за самолёт снаружи. Уровень дремучего невежества, в котором живут эти люди, трудно даже представить.
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Комментарий удален. Причина: флуд
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Юрий Злой 4 часа назад
вот настоящее лечение бо-бо детства
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Кaleidoscope
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