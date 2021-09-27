Заходи... Улыбнись - 5

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Весёлые картинки понедельничным утром
Авторский пост
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Короче, пи**расы правят миром давно...
Ну, скорее всего, у неё ничего бы не получилось. Другие обезьяны, просто отобрали бы у неё бананы. Тут возникает вопрос: Насколько люди, цивилизовеннее обезьян, раз одни, придумали для себя законы, позволяющие им, поступать так, как эта "неправильная" обезьяна и защищающие их, а другие их соблюдают?