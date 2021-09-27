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Заходи... Улыбнись - 5

Заходи... Улыбнись - 5 (28 фото)

Автор:
27 сентября 2021 06:19
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   мемы   
1927
28

Весёлые картинки понедельничным утром

Авторский пост

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Метки: Юмор   картинки   мемы   
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46k
doker 2 часа назад
Во времена Великой депрессии, когда у людей денег не было пожрать купить, буржуи-пи**расы топили баржи с зерном в океане, чтобы был дефицит и не падали цены.

Короче, пи**расы правят миром давно...
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6k
Евгений 22 минуты назад


Ну, скорее всего, у неё ничего бы не получилось. Другие обезьяны, просто отобрали бы у неё бананы. Тут возникает вопрос: Насколько люди, цивилизовеннее обезьян, раз одни, придумали для себя законы, позволяющие им, поступать так, как эта "неправильная" обезьяна и защищающие их, а другие их соблюдают?
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27k
Татьяна Юсова Полчаса назад
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11k
Nikita 40 минут назад
Последний кадр из какого фильма?
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