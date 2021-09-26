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Украинцам не престало гордиться своими городами: не они строили

Украинцам не престало гордиться своими городами: не они строили (2 фото)

Автор:
26 сентября 2021 18:28
Метки: Украина и Россия   города мира   мнение эксперта   
1000
2

Израильский эксперт рассказал, кто на самом деле возводил украинские города, и чем занимались предки местных жителей.

Если верить украинцам, то они – чуть ли не самая древняя нация в мире, которая пасла ещё мамонтов. Интересно только, что государство с якобы столь длинной историей состоит из городов, ни один из которых не является детищем непосредственно украинцев. А ведь в Незалежной очень много известных и крупных городов. Но вот незадача, их все возводили иностранцы. И нет, это происходило не по заказу местных властей.


Если посмотреть на историю, станет предельно ясно, о чём я говорю. Тем не менее, вполне неплохо всю ситуацию охарактеризовал бывший руководитель израильской спецслужбы Натив Яков Кедми. Недавно он появился в эфире YouTube-канала Iton-tv.


«Нет ни одного города, который бы был построен украинцами. Строили русские, литовцы, поляки. Те, кого они называют древними украми – не городское население», - прокомментировал военный эксперт.


Действительно, родство с украми, которым так гордятся особо политизированные жители Незалежной, на самом деле не стоит того. У многих людей, разбирающихся в истории, выпячивание этой связи не вызывает ничего, кроме насмешек.


«Укры, это те же цыгане – скитающиеся по деревням попрошайки», - указал один из комментаторов с ником Владимир Полунин.


Его слова совпали с мнение иностранного эксперта.


«Они приезжали в города, они приезжали во Львов учиться, когда им поляки разрешили, но это польский город. А Киев – это русский город, Одесса – это русский город, Севастополь – это русский город. Были небольшие крепости польские, литовские, но не украинские», - указал Кедми.


Так что любовь Киева к переписыванию истории иногда подкладывает им вот такую свинью. Пытаясь заглушить чувство неполноценности, говоря о каких-то корнях, уходящих к «древним украм», они не потрудились даже проверить факты. Я, конечно, антицыганизмом отличиться не хочу, но сомневаюсь, что кому-то понравилось бы сравнение с ними. Особенно таким гордецам как украинские националисты!


«Некогда украм было города строить. Они Чёрное море копали, да египетские пирамиды строили. А ещё динозавров пасли!» - заключил пользователь под псевдонимом Алексин.

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Метки: Украина и Россия   города мира   мнение эксперта   
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23
Алексей Маз 2 часа назад
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−7
Иван Ивановский Полчаса назад
Аффтор, перестань курить ту шнягу которую тебе за гонорар сыплют. Х с теми ивреями, х с нами, хохлами, но какого хвоя ты тут этот идиотизм пишеш?
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3
Claudia 49 минут назад
@admin этот пост полностью подпадает под Ст. 282 УК РФ "разжигание межнациональной розни".
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18k
KOSTELLO Час назад
"Если верить украинцам"

Верим, верим )))
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−24
Dmitriy 2 часа назад
А что тут скажешь. Все статьи под ником Евино Альтерэго - о том, как везде плохо, и одна только россия - всем покажет кузькину мать.
Никуда не денешься, что на "работе" скажут - о том и приходится писать.
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135
⛔ Александр ⛔ Dmitriy 2 часа назад
Это обычный, комнатный кремлеБОТ. :)))
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266
阿鋒 ⛔ Александр ⛔ Час назад
То, шо ты - либерда - все кто надо - усвоил. И запомнил :) а вообще-украинцы смешные. Особенно, на чужбине. В том же Китае - скажем:)
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135
⛔ Александр ⛔ 阿鋒 19 минут назад
Все уже поняли что ты долбайоб, можешь не продолжать. :))))
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53k
Dominus 2 часа назад
Неандертальцы существовали на территориях от Европы до Азии, приблизительно 130-30 тысяч лет назад. Кроманьонцы появились позже, приблизительно 40-30 тысяч лет назад. Какое-то время сосуществовали вместе с неандертальцами. Древние Укры «Украинский народ – самый древний народ в мире, ему уже 140 тысяч лет». «Стародавня история Украины». Вывод: Неандертальцы и кроманьонцы произошли от древних Укров.
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