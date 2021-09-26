Украинцам не престало гордиться своими городами: не они строили

Если посмотреть на историю, станет предельно ясно, о чём я говорю. Тем не менее, вполне неплохо всю ситуацию охарактеризовал бывший руководитель израильской спецслужбы Натив Яков Кедми. Недавно он появился в эфире YouTube-канала Iton-tv.

«Нет ни одного города, который бы был построен украинцами. Строили русские, литовцы, поляки. Те, кого они называют древними украми – не городское население», - прокомментировал военный эксперт.

Действительно, родство с украми, которым так гордятся особо политизированные жители Незалежной, на самом деле не стоит того. У многих людей, разбирающихся в истории, выпячивание этой связи не вызывает ничего, кроме насмешек.

«Укры, это те же цыгане – скитающиеся по деревням попрошайки», - указал один из комментаторов с ником Владимир Полунин.

Его слова совпали с мнение иностранного эксперта.

«Они приезжали в города, они приезжали во Львов учиться, когда им поляки разрешили, но это польский город. А Киев – это русский город, Одесса – это русский город, Севастополь – это русский город. Были небольшие крепости польские, литовские, но не украинские», - указал Кедми.

Так что любовь Киева к переписыванию истории иногда подкладывает им вот такую свинью. Пытаясь заглушить чувство неполноценности, говоря о каких-то корнях, уходящих к «древним украм», они не потрудились даже проверить факты. Я, конечно, антицыганизмом отличиться не хочу, но сомневаюсь, что кому-то понравилось бы сравнение с ними. Особенно таким гордецам как украинские националисты!

«Некогда украм было города строить. Они Чёрное море копали, да египетские пирамиды строили. А ещё динозавров пасли!» - заключил пользователь под псевдонимом Алексин.