Продажа говядины в деревенском мясном имеет нулевую или отрицательную маржинальность!
Начнем с того, что физиологически быки отличаются от коров не только наличием детоделательного органа, но и тем, что в течение жизненного цикла корова многократно, почти всегда ежегодно рожает телят.
Вы видели женщин, которым мужья и мозг отказывают в контрацепции? Дети в процессе развития сильно отбирают питательные ресурсы. Зубы собираются и уходят в закат. Кожа раньше времени морщинится и человек тупо превращается в развалину. По корове, конечно, это не так заметно, но принцип тот же. Куда девать старую корову? Сдать на мясо.
Корова помимо ежегодной штамповки телят, еще и весь год дает молоко, ее дергают за соски, каждый день по 2-3 раза, если хозяин лентяй то у коровы появляются маститы и прочая дребень. Если корову в домашнем хозяйстве не удалось вылечить солидолом, вливанием водки или услугами местного коновала, куда её? Жалко, но на мясо.
Так мы получаем ушатаное жизнью мясо коров.
Шо такое бык? Это ублюдыш, которого по умолчанию готовят на убой. Кормят на убой. Здоровенная скотина, которая к 1.5 годовалому возрасту обрастает приличной мускулатурой, ходит в стаде, роняет слюни. Особо крупные экземпляры отделяются от стада и становятся производителями.
В детстве на меня огромное впечатление произвели гиганты-быки из Детской Энциклопедии. Том Сельское хозяйство. Тонна весом. Для сравнения обычная домашняя корова весит, ну 250-300. Тонна это гигантский шкаф с мускулатурой Шварцнеггера. Им даже коров живых не дают, Загоняют на стальной муляж коровы и те пользуют цилиндр имитирующий половые органы. Затем из цилиндра собирают сперму и рассовывают коровам врукопашную.
Отвлекся, извините. Что делает бык? Ничего. Если отчекрыжить ему яйца, он вообще будет спокойным и нагуливать жиры.
Если эту падлу кормить зерном, поить пивом и делать массаж, получится
игрок в World of Tanks
мраморное мясо. В перспективе.
Для меня, как человека начавшего свою жизнь в СССР, говядина являлась синонимом непростого мяса. Так как мясо молодых бычков всяким быдланам не перепадало, а перепадало то, что "выбросили" или дали по талонам, говядина на советских столах была старой коровой, с желтым жиром, истощенными выносливыми мышцами и вот этими желтыми широкими ремнями-жилами, про которые говорили "прожуешь-женишься".
Это про детство в городе.
Быка в деревне рОстят на сдачу. Мебеля купить, свадьбу справить, крыша в зиму потекла...ну вы поняли.
Корова-кормилица, поилица и всё такое.
Крестьянский забой в России прост и безыскусен. Приматывают башкой к столбу и перерезают глотку. Бывает, что боец неопытен и недорезал, бык одурев от запаха своей крови вырывает столб движением шеи (смотреть надо к чему привязываешь) и если столб небольшой и сразу ему шею набок не вывернул, бычара начинает передвигаться изо всех своих сил куда получится. Вакханалия длится пока он не ослабеет настолько, чтобы подойти и дорезать.
Промышленный забой КРС в давние времена отличался большим разнообразием. Чего там только не было и лоботомия с последующим шевелением ивовым прутиком в мозгу, и кувалдой и колуном специальным, вот вам развлекайтесь:
россельхоз.рф/stati/zhivotnovodstvo/sposoby-uboja-krupnogo-rogatogo-skota-v-mire.html
Потом пришел электрический ток.
Ударили током, подвесили за ногу, перерезали горло. В ряде стран под влиянием различных конфессий оглушение током не производят, режут наживую широким и невдолбенно острым ножом.
Ищите на ютубе видос: Промышленный забой скота в Бельгии.
Не для слабонервных.
Источник:
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А ещё можно шашлык из креветок сделать.