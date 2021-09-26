Отвлекся, извините. Что делает бык? Ничего. Если отчекрыжить ему яйца, он вообще будет спокойным и нагуливать жиры.



Если эту падлу кормить зерном, поить пивом и делать массаж, получится игрок в World of Tanks

мраморное мясо. В перспективе.