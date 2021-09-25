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Диснейленд по талибански*: сказывается тяжёлое детство, деревянные игрушки и отсутствие "горок" в горах

Диснейленд по талибански*: сказывается тяжёлое детство, деревянные игрушки и отсутствие "горок" в горах (1 фото + 2 видео)

Автор:
25 сентября 2021 09:44
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   аттракционы   афганистан   видео   диснейленд   карусели   радикалы   развлечения   
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Говорят, что в каждом мужчине, даже в суровом и диком сыне гор, где-то в глубине души дремлет маленький ребёнок. Скорее всего, именно поэтому, представители радикального движения Талибан*, явились в кабульский аэропорт, чтобы воплотить в жизнь самые потаённые детские мечты...

Как сообщает Telegram-канал "Лента дна", талибы* после захвата Кабула продолжают оттопыриваться на полную катушку. На этот раз они за неимением американских (русских) горок освоили багажную карусель.

На кадрах видно, как убелённый сединами радикал, суровое детство которого пошло под свист пуль родственников - моджахедов, перманентно сражающихся с гяурами, не скрывая слёз умиления, едет, сидя на транспортёрной ленте, пока не скрывается в "пещере неожиданностей" (проёме багажного отделения).

В свою очередь, на видео опубликованном на канале сети ВКонтакте "Подслушано Аэрофлот", можно без труда заметить, что аттракцион под названием: "карусель из лопастей полуразобранного американского вертолёта Blackhawk", пользуется у бармалеев куда большим успехом:

Однако делу время - потехе час: восполнив недополученное в юности, бойцы "Талибан*" возвращаются к своим повседневным занятиям: стрельбе, намазам и внедрению Шариата в общественную жизнь афганских граждан.


*"Талибан" - запрещённое в России исламистское радикальное религиозно-политическое движение.

Источник:

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Метки: Юмор   аттракционы   афганистан   видео   диснейленд   карусели   радикалы   развлечения   
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8k
Alex Djeff Час назад
Примитивное развитие психики, как следствие - примитивные забавы. Приматы, одним словом...
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ЦСКА 6 минут назад
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Ватаку Накомоде 45 минут назад
- вы состоите в террористических организациях?
- да
- запрещённое
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840
Богдановладелец Час назад
У Покемонки, судя по "стилю" данного автора, есть мощный конкурент.
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2k
Frank Borman Час назад
Таки да, Запад позорно обосрался в Афганистане и драпанул оттуда, бросив все свое тяжелое вооружение. Теперь, чтобы хоть как то компенсировать свой позор, западные пропагандоны будут обсирать талибов. Они такие-сякие, средневековые звери, темные и недоразвитые. А за западными пропагандонами будут все это повторять и их россияненские жополизы.
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117
mafar Алексей Зубков 14 секунд назад
Американцы и сами жидко обделались, и всем странам региона поднасрали, сделав и без того боеспособные и приспособленные к войне в тех условиях и регионе силы современной техникой и вооружениями. А насчет комментов об отсталости поведения бойцов, радующихся примитивным радостям жизни - они просто воины, выросшие в условиях непрекращающейся войны, выжившие и победившие, а с новым оружием ставшие еще более опасными и непредсказуемыми. Что касается освоения мабазы - военспецов для завсегда можно рекрутировать. В мире туева хуча вольнонаемных боевиков и частных военных компаний, среди которых найдутся и технически подкованные, и не слишком обремененные принципами.
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