Диснейленд по талибански*: сказывается тяжёлое детство, деревянные игрушки и отсутствие "горок" в горах

Говорят, что в каждом мужчине, даже в суровом и диком сыне гор, где-то в глубине души дремлет маленький ребёнок. Скорее всего, именно поэтому, представители радикального движения Талибан*, явились в кабульский аэропорт, чтобы воплотить в жизнь самые потаённые детские мечты...
Как сообщает Telegram-канал "Лента дна", талибы* после захвата Кабула продолжают оттопыриваться на полную катушку. На этот раз они за неимением американских (русских) горок освоили багажную карусель.
На кадрах видно, как убелённый сединами радикал, суровое детство которого пошло под свист пуль родственников - моджахедов, перманентно сражающихся с гяурами, не скрывая слёз умиления, едет, сидя на транспортёрной ленте, пока не скрывается в "пещере неожиданностей" (проёме багажного отделения).
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В свою очередь, на видео опубликованном на канале сети ВКонтакте "Подслушано Аэрофлот", можно без труда заметить, что аттракцион под названием: "карусель из лопастей полуразобранного американского вертолёта Blackhawk", пользуется у бармалеев куда большим успехом:
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Однако делу время - потехе час: восполнив недополученное в юности, бойцы "Талибан*" возвращаются к своим повседневным занятиям: стрельбе, намазам и внедрению Шариата в общественную жизнь афганских граждан.
*"Талибан" - запрещённое в России исламистское радикальное религиозно-политическое движение.
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