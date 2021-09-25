Диснейленд по талибански*: сказывается тяжёлое детство, деревянные игрушки и отсутствие "горок" в горах

Как сообщает Telegram-канал "Лента дна", талибы* после захвата Кабула продолжают оттопыриваться на полную катушку. На этот раз они за неимением американских (русских) горок освоили багажную карусель.

На кадрах видно, как убелённый сединами радикал, суровое детство которого пошло под свист пуль родственников - моджахедов, перманентно сражающихся с гяурами, не скрывая слёз умиления, едет, сидя на транспортёрной ленте, пока не скрывается в "пещере неожиданностей" (проёме багажного отделения).