Корабли, которые больше никуда не поплывут

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Если верить бессмертному Юрию Шевчуку, осень — самое подходящее время для того, чтобы жечь корабли. Впрочем, корабли из этой подборки можно уже не жечь: они точно уже никуда не годны. Но, с другой стороны, в этом-то и состоит их сила и красота!
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Авторский пост
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- Корабли, которые уже никуда не поплывут
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