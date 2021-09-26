Корабли, которые больше никуда не поплывут

Если верить бессмертному Юрию Шевчуку, осень — самое подходящее время для того, чтобы жечь корабли. Впрочем, корабли из этой подборки можно уже не жечь: они точно уже никуда не годны. Но, с другой стороны, в этом-то и состоит их сила и красота!

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