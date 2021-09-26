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Корабли, которые больше никуда не поплывут

Корабли, которые больше никуда не поплывут (30 фото)

Автор:
26 сентября 2021 19:51
Метки: Кладбище кораблей   заброшенное   заброшенные корабли   корабль   море   порт   эстетика   
318
30
Если верить бессмертному Юрию Шевчуку, осень — самое подходящее время для того, чтобы жечь корабли. Впрочем, корабли из этой подборки можно уже не жечь: они точно уже никуда не годны. Но, с другой стороны, в этом-то и состоит их сила и красота!
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Метки: Кладбище кораблей   заброшенное   заброшенные корабли   корабль   море   порт   эстетика   
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1k
max 36 минут назад
Очень красиво.
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16k
Александр Сучков 4 минуты назад
Автор! плавает- говно!
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821
vasilykopkov 11 минут назад
Грустно, и даже жутковато....
Плюсую.
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Эстетика Е—ней
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