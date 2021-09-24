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Завтра выходные

Завтра выходные (12 фото)

Автор:
24 сентября 2021 11:00
Метки: Юмор   картинки   прикол   
2187
12
Поднимем настроение?

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Метки: Юмор   картинки   прикол   
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13  комментариев
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39k
dima423 4 часа назад
Комментарий к фото
Эх Пашка-Пашка...не с глаголами пишется раздельно)
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6k
Nikolay 48 минут назад
Вспомнилась старая байка про так как "отымели" сисадмина, когда настроенный им "антимат"-бот заблокировал его шефу доступ к разделу "АНАЛитика"
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1k
Sergey Pankratov Час назад
Комментарий к фото
Не возжелай Линукс вместо Винды своей.
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1k
Sergey Pankratov Час назад
Комментарий к фото
На ютубе примерно так же работает автоматическая цензура. Можно написать "все таджики - бараны", и это сообщение останется. А все ответы типа "ты расист", "ненавижу расизм" будут удалены.
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1k
xannar 2 часа назад
По поводу белых свиней - я слышала, что бот Фейсбука и инстаграмма автоматически банит всех по фамилии Хохлов, президента Нигера, и т.д. и т.п. Не даёт разместить некоторые фотографии.
Я лично сталкивалась с тем (но не помню на каком ресурсе), что не могу написать собственное отчество (от имени Олег. прикиньте, меня банили за ругань).
Это как энциклонги. Ну, вы поняли.
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32k
KiploksAKS 3 часа назад
К слову о стреотипах общественного сознания:

Строительство Колизея началось при императоре Веспассиане, через 4 года после смерти Нерона.
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10k
Karelian 4 часа назад
С каких пор фраза "белые свиньи" стала расистской??? Вот если бы "черные свиньи" - тогда да!
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