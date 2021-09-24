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Я лично сталкивалась с тем (но не помню на каком ресурсе), что не могу написать собственное отчество (от имени Олег. прикиньте, меня банили за ругань).
Это как энциклонги. Ну, вы поняли.
Строительство Колизея началось при императоре Веспассиане, через 4 года после смерти Нерона.