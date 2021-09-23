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Весёлые Картинки. Часть 23

Весёлые Картинки. Часть 23 (57 фото + 3 видео)

Автор:
23 сентября 2021 10:59
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
2960
57
3
Четверг уже, уж осень на дворе, и листья жёлто-красные летят.
Но нам не стоит печалится о сентябре, уж на пороге скоро и октябрь. ( Кaleidoscope )

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Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
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11  комментариев
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200k
Кaleidoscope Автор поста 5 часов назад
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Тупняк 2 часа назад
Комментарий к фото
-С Вас 2000 евро за банкет.
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11k
Nikita 3 часа назад

Ну правильно! Если жена спит с каким-то мужиком, то зачем я с ней спать юуду?
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689
Отец Пигидий 4 часа назад
В смысле...нет?
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5k
Diesel 4 часа назад
Дед заслужил премию "Лучший менеджер по продажам"!
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5k
Diesel 4 часа назад
Оптовики затариваются!)))
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9k
Cornho 4 часа назад
При чём тут самооценка? Это для того, чтобы чемодан на ленте можно было быстрее узнать.

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26k
Татьяна Юсова 4 часа назад
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noName 5 часов назад
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39k
dima423 5 часов назад
Комментарий к фото
Эльфийская хрущевка)
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Кaleidoscope
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