Весёлые Картинки. Часть 23

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Четверг уже, уж осень на дворе, и листья жёлто-красные летят.
Но нам не стоит печалится о сентябре, уж на пороге скоро и октябрь. ( Кaleidoscope )
Но нам не стоит печалится о сентябре, уж на пороге скоро и октябрь. ( Кaleidoscope )
17.
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Спасибо за просмотр, ВСЕМ солнечного дня!!!
Авторский пост
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