Ослы и колдуньи. Тайный смысл свадебного марша Мендельсона

FISHKINET
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео) Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото... Биолог рискнул поменять батарейки на GPS-ошейнике медведя в зимней берлоге, но тот не спал Биолог рискнул поменять батарейки на GPS-ошейнике медведя в зимней... La Palma: улицы и дома "рая под открытым небом" неотвратимо съедает "геенна огненная" La Palma: улицы и дома "рая под открытым небом" неотвратимо... Рейнджеры южных границ США, не щадя плёток, героически отражают поползновения беженцев Рейнджеры южных границ США, не щадя плёток, героически отражают... Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Пранк вышел из-под контроля Пранк вышел из-под контроля В Твери оправдали мужчину, убившего трех налетчиков во время нападения В Твери оправдали мужчину, убившего трех налетчиков во время нападения Женщина решила доказать, что её собака является вегетарианцем Женщина решила доказать, что её собака является вегетарианцем Поймай лбом карту и можешь тратить с неё деньги Поймай лбом карту и можешь тратить с неё деньги Исторические фото, показывающие, как стремительно развивается наша цивилизация Исторические фото, показывающие, как стремительно развивается наша... Издевательства над девушкой-инвалидом в липецком техникуме попали на видео Издевательства над девушкой-инвалидом в липецком техникуме попали... 16 интересных решений, созданных для удобства людей 16 интересных решений, созданных для удобства людей Хит советской рок-группы «Альянс» перепели на японском языке Хит советской рок-группы «Альянс» перепели на японском языке Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Весёлые Картинки. Часть 21 Весёлые Картинки. Часть 21 Гуаса: Хищный «камень» Атлантики. Мощная рыба размером с корову ест акул и устраивает засады дайверам Гуаса: Хищный «камень» Атлантики. Мощная рыба размером с корову... Наша реальность точно сломана полностью и этот пост тому полное подтверждение Наша реальность точно сломана полностью и этот пост тому полное... Забравшийся в автомобиль медведь застал девушку врасплох Забравшийся в автомобиль медведь застал девушку врасплох Дебоширка в Сочи вышибла стеклянную дверь магазина, рассердившись на замечание продавца Дебоширка в Сочи вышибла стеклянную дверь магазина, рассердившись...
Ослы и колдуньи. Тайный смысл свадебного марша Мендельсона

Ослы и колдуньи. Тайный смысл свадебного марша Мендельсона (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2021 04:08
Метки: колдунья   марш Мендельсона   ослы   
546
2
1

Вот уже многие годы марш Мендельсона – неотъемлемая часть брачной церемонии. При звучании марша невольно представляется красная дорожка в ЗАГСе, кольца, фата.
Но мало кто знает, что смысл марша изначально был совершенно другой. Почти за два прошедших столетия люди уже и забыли, какая истинная подоплека у этого произведения.

В 1843 году состоялась премьера комедийной пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь» с музыкой Феликса Мендельсона. И вот в одной из самых комичных частей и сыграли впервые свадебный марш. А смысл этой части таков:

Королеву фей Титанию напоили одурманивающим зельем. Титания от него совсем потеряла голову и под его влиянием влюбляется в первого встречного. А им оказался простолюдин, которого заколдовал эльф и превратил его голову в ослиную. Фея влюбляется в этого "осла" и идет с ним под венец. В этот момент и звучит марш Мендельсона.


Что хотел сказать этим произведением Мендельсон? Возможно, подчеркнуть комичность церемонии!

Во времена премьеры пьесы марш Мендельсона оказался практически незамеченным. Автора уже нет, а вот его шутливый свадебный марш стал популярен у молодоженов.

Дочь королевы Виктории - Вики на свадьбе с Фридрихом Прусским выбрала для церемонии именно эту композицию. Молодожены выходили из церкви под музыку Мендельсона. Вики была образована, она не могла не знать историю появления этого марша. Возможно, ей не чуждо было чувство юмора? А возможно жениху и невесте было всё равно на это.


Так или иначе, они стали законодателями моды, по их примеру, марш Феликса Мендельсона стал самым популярным на брачной церемонии, что сделало его наиболее известной и узнаваемой композицией в мире.


Источник:

Метки: колдунья   марш Мендельсона   ослы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
51k
alertol 3 часа назад
Причём тут комичность ситуации, он осёл под коблук идёт добровольно, а она одурманена любовью, чистой воды символизм, и никакого юмора...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Владимир 47 минут назад
любовь-зла...полюбишь и -козла!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu 3 часа назад
Ну а чё? Что-то в этом есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Савл 3 часа назад
Вообще то любая музыка многозначна. Её можно наполнить почти любым, согласующимся с её настроением, содержанием (текстом).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1812430



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
15 поразительных вещей, которые не встретишь каждый день
0
27
15 поразительных вещей, которые не встретишь каждый день
15 удивительных и забавных привычек домашних животных
0
18
15 удивительных и забавных привычек домашних животных
Набирающие популярность
«Невеста Чаки» переехала в Британию
0
4
«Невеста Чаки» переехала в Британию
Привет феминисткам! Женщина-трансгендер досрочно выиграло первый же бой в ММА
1
48
Привет феминисткам! Женщина-трансгендер досрочно выиграло первый же бой в ММА
Пермь. Из тихого мальчика - в убийцу. Когда проморгали?
Пермь. Из тихого мальчика - в убийцу. Когда проморгали?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А дома Натаху ждала целая гора неглаженного!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#животные#ynews#дтп#кино#новости#сша#в мире#прикольные
#интересно#люди#автомобили#история#картинки#фотографии#СССР#пермь#интересное#милота
#подборка#прикол#автомир#Россия#факты#аварии#авто аварии#Разное#знаменитости#найдено на ebay

На что жалуетесь?

Вернуться