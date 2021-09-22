Ослы и колдуньи. Тайный смысл свадебного марша Мендельсона

В 1843 году состоялась премьера комедийной пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь» с музыкой Феликса Мендельсона. И вот в одной из самых комичных частей и сыграли впервые свадебный марш. А смысл этой части таков:



Королеву фей Титанию напоили одурманивающим зельем. Титания от него совсем потеряла голову и под его влиянием влюбляется в первого встречного. А им оказался простолюдин, которого заколдовал эльф и превратил его голову в ослиную. Фея влюбляется в этого "осла" и идет с ним под венец. В этот момент и звучит марш Мендельсона.

Что хотел сказать этим произведением Мендельсон? Возможно, подчеркнуть комичность церемонии!