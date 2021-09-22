Ослы и колдуньи. Тайный смысл свадебного марша Мендельсона

Вот уже многие годы марш Мендельсона – неотъемлемая часть брачной церемонии. При звучании марша невольно представляется красная дорожка в ЗАГСе, кольца, фата.
Но мало кто знает, что смысл марша изначально был совершенно другой. Почти за два прошедших столетия люди уже и забыли, какая истинная подоплека у этого произведения.
В 1843 году состоялась премьера комедийной пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь» с музыкой Феликса Мендельсона. И вот в одной из самых комичных частей и сыграли впервые свадебный марш. А смысл этой части таков:
Королеву фей Титанию напоили одурманивающим зельем. Титания от него совсем потеряла голову и под его влиянием влюбляется в первого встречного. А им оказался простолюдин, которого заколдовал эльф и превратил его голову в ослиную. Фея влюбляется в этого "осла" и идет с ним под венец. В этот момент и звучит марш Мендельсона.
Что хотел сказать этим произведением Мендельсон? Возможно, подчеркнуть комичность церемонии!
Во времена премьеры пьесы марш Мендельсона оказался практически незамеченным. Автора уже нет, а вот его шутливый свадебный марш стал популярен у молодоженов.
Дочь королевы Виктории - Вики на свадьбе с Фридрихом Прусским выбрала для церемонии именно эту композицию. Молодожены выходили из церкви под музыку Мендельсона. Вики была образована, она не могла не знать историю появления этого марша. Возможно, ей не чуждо было чувство юмора? А возможно жениху и невесте было всё равно на это.
Так или иначе, они стали законодателями моды, по их примеру, марш Феликса Мендельсона стал самым популярным на брачной церемонии, что сделало его наиболее известной и узнаваемой композицией в мире.
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