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Малоизвестные факты о животных

Малоизвестные факты о животных (27 фото)

Автор:
21 сентября 2021 19:41
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: животные   картинки   познавательное   
870
27
Интересные факты о животных в сочетании с фотографиями.
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Метки: животные   картинки   познавательное   
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3k
Горожанин 3 часа назад
"Мангалица - единственный вид свиней, покрытый длинной шерстью"

Ну, значит, иудеям с чистой совестью можно кушать данный вид свинок)
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
чета много очень известного в посте))) Особенно про воронов и прочих пташек, включая "секретарей". А вторая тема так вообще включает в себя немного непонятные слова! Автор репоста- хер клал на проверку текста в репосте. В принципе, как и очень многие Авторы репостов на фишках..
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53k
Похабыч 2 часа назад
Хочу быть южной вискашей!
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50k
smakido 3 часа назад
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16
Шурман 3 часа назад
Даже название правильное , Мангалица ! :)
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Кaleidoscope
так себе
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