Малоизвестные факты о животных

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Интересные факты о животных в сочетании с фотографиями.
1.
Спасенных летучих мышей-сирот плотно заворачивают в одеяла, чтобы имитировать теплые объятия крыльев матери
2.
Новое исследование покаалит, что «Ролли Поллис» (мокрицы) удаляет тяжелые металлы из почвы и защищает грунтовые воды. Спасибо этим маленьким помощникам!
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5.
Песчаные кошки хорошо выживают в пустыне. Они не являются хорошими альпинистами или прыгунами, но они отличные землекопы. Они используют свою способность копать, чтобы делать неглубокие норы и спасаться от дневной жары
6.
В среднем опоссумы съедают до 5000 клещей за сезон, но они не заражаются и не переносят болезнь Лайма
7.
Красные панды могут стоять на задних лапах, чтобы казаться выше. У них также есть «ложные пальцы», которые являются продолжением костей запястья, они помогают им хватать пищу
9.
Некоторые виды птиц, в качестве строительного материала для своих гнезд, берут шерсть у различных животных. Черная хохлатая синичка выщипывает шерсть у дремлющей лисы
10.
Маленькие пингвины из-за их теплоизоляции, когда им становится слишком жарко, тяжело дышат и высовывают ноги, что их охлаждает
11.
Южная вискаша - это вид грызунов, обитающих в Аргентине, Боливии, Чили и Перу. Они проводят большую часть своего дня, загорая, ухаживая за собой и отдыхая
12.
Собаки чихают во время игры, чтобы дать другим собакам понять, что они играют, и не пытаются быть агрессивными
13.
Птицы-секретари известны своими ногами; Один удар - около 195 ньютонов силы. Они также известны своими длинными ресницами
14.
Белоголовым орлам требуется около пяти лет, чтобы обзавестись белой головой! Эти снимки одной и той же птицы, сделанные через несколько лет, иллюстрируют разницу между оперением подростка и взрослого
15.
Американская пустельга - самый маленький и самый распространенный сокол в Северной Америке. Ее также называют ястребом-перепелятником
16.
Несмотря на свой внешний вид, землеройки-слоны на самом деле более родственны слонам, чем землеройкам
17.
Свиньи известны своей общительностью и умом, особенно это касается вьетнамских пузатых свиней (на фото слева с собаками)
18.
Тюлени лежат в позе банана, когда почувствуют себя в безопасности и довольны. Поднятие головы и ласт в воздух помогает регулировать температуру тела и сохраняет конечности сухими, когда они близки к воде
19.
У ламантинов нет серьезных природных врагов-хищников, и они могут мирно сосуществовать с аллигаторами
20.
Капибары - социальные животные, которые ладят с большим количеством других животных, включая кур, уток, собак, кошек, лам, кроликов и черепах
21.
Недавно было обнаружено, что австралийские черные коршуны, преднамеренно распространяют лесные пожары, перенося тлеющие ветви, чтобы спугнуть добычу
22.
Черноногая кошка (Felis Nigripes) - самая маленькая кошка в Африке (до 2,5 кг) и может охотиться на жертву крупнее ее самой
23.
Золотые гребешки - самые маленькие птицы в Европе. Они весят 2,5 г, а их яйца размером с горох. Они все время выглядят очень сердитыми
24.
Большинство видов речных выдр моногамны и спариваются на всю жизнь. Так что эти милые картинки пар выдр, которые вы видите, вместе навсегда
26.
Хохлатые какаду - моногамны, у них пара на всю жизнь. Они могут жить около 40 лет в дикой природе
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Метки: животные картинки познавательное
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Ну, значит, иудеям с чистой совестью можно кушать данный вид свинок)
На фишках часто бываю, но чтобы баян - отвас слышу.