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Весёлые Картинки. Часть 21

Весёлые Картинки. Часть 21 (32 фото + 2 видео)

Автор:
21 сентября 2021 10:30
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Разное   Юмор   картинки   мемы   сатира   
2392
32
2
Среда пришла и вновь уйдёт, а юмор, здесь на сайте, не умрёт.... НИКОГДА)

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Метки: Разное   Юмор   картинки   мемы   сатира   
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15  комментариев
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36k
Лесли 🥰 3 часа назад
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11k
Голос Вселенной 8 минут назад
Комментарий к фото
Дом очень смахивает на тот, в который зашел Коля Герасимов и нашел там машину времени... И правда кибер... ))
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11k
Голос Вселенной 8 минут назад
Комментарий к фото
Дом очень смахивает на тот, в который зашел Коля Герасимов и нашел там машину времени... И правда кибер... ))
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4k
CruelAsm 37 минут назад
Эээ... Не знал, что Артемий Татьяныч феминистка.
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11k
Ледовый 40 минут назад
Комментарий к фото
город ли это, у нас посёлки больше
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11k
Ледовый 44 минуты назад
Комментарий к фото
а чего он лезгинку танцует?
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17k
babuby 2 часа назад
Нет. Не играл.
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39k
dima423 3 часа назад
Комментарий к фото
идеальный гражданин должен работать 24/7, а рот и жопа как раз лишние)
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13k
Колька Валеркин сын 3 часа назад
по 34 аж олдскулы свело
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
А куда сегодня среда пришла? Вторник же!
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