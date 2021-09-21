Весёлые Картинки. Часть 21

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Среда пришла и вновь уйдёт, а юмор, здесь на сайте, не умрёт.... НИКОГДА)
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22.
Развал-Схождение)))
September 21, 2021
24.
Когда еда важней всего)
Насколько ты любишь есть?— Подслушано в твиторе (@Podslyshano) September 21, 2021
Я: pic.twitter.com/qjOYZBXwud
25.
Я видел как это делают человеки. Почему у меня не получается? pic.twitter.com/XBDxR9JeLD— Подслушано в твиторе (@Podslyshano) September 20, 2021
Авторский пост
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