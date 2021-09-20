Про солнечные электростанции в пустыне Сахара

О своём опыте прикоснуться к прекрасной халяве рассказывает Roman Potapov

Тут на днях в посте Григорий Исаев зашла речь о солнечной энергетике в Сахаре. И там смысл одного комментария сводился к тому, что ставим солнечную панель в Сахаре, там немедленно бесплатное электричество образуется, а мы такие лежим в тенечке под панелью, в одной руке пина колада, в другой айфон и эдак лениво продаем (в Европу! Йеее!) то, что прет само собой. Ну и вокруг все так благостно, карбон фри, риньюэбл и вон даже соседский барбершоп чисто на солар энерджи барбершопит местных берберов. Слегка утрирую, но как-то так. Нет, не спорю и не собираюсь. Просто прекрасная идея, жизненная!





Но вот однажды у меня в Марокко, в северной Сахаре, было несколько десятков мелких связистских объектов (не буду вдаваться в технические детали), запитанных с помощью солнечных панелей. Согласитесь, идея тоже была отличная - запитать кучку базовых станций в Сахаре от солнца. Ну серьезно классно, да? И по сравнению со взрослой генерацией объективно просто как три рубля. Вообще что может пойти не так?





Практика показала, что не так идет абсолютно все.





Например, с самого начала стало неприятным сюрпризом то, что солнце в Сахаре есть. Но только днем. А ночью там солнца нет. Уговорить марокасов сидеть по ночам без связи не удалось, хотя мы пытались, поэтому пришлось комплектовать объекты аккумуляторами. Не сказать, что сильно помогло, но по крайней мере у меня остался стойкий навык - если ночью позвонит марокканец, я легко и почти не просыпаясь уговорю его, что отсутствие связи ночью это совершенно естественное явление. Иншалла.





Кстати, производители аккумуляторов, когда им в RFP пишешь рабочий диапазон температур от -20 до +70, в ответ обычно звонят, глупо хихикают и просят отсыпать по-братски.





Но вообще проблема понятна, а у нас же инженеры или куда? Поэтому, конечно, ставим систему охлаждения. Которая - сюрприз! - забивается песком и сама дохнет в первое же лето. В количестве где-то близком к слову “все”. Кстати, мы за несколько лет выяснили конфигурацию оптимальной системы охлаждения объекта. Не хотел делиться ноу-хау, но так и быть. Знаете, какая? Прорези в стенах боксов. Как показала практика - менять просто сдохшее оборудование дешевле, нежели сдохшее оборудование и вместе с ним сдохшую систему охлаждения (профит!).





Так что ближе к началу каждого лета я затаскивал в Марокко фуру со свежей партией аккумуляторов процентов так в 50 от общего количества и еще много разного интересного…





Кстати, о песке. А вы знаете, что песком заносит панели, от чего они начинают деградировать? И процесс этот совершенно нелинеен? А чтобы его вовремя поймать, нужен опыт. Но люди с таким опытом не хотят работать за миску кус-куса… Это, кстати, вообще трагедия солнечной энергетики Сахары - вся эта байда требует специалистов, которые категорически не работают за кус-кус, а хотят за работу вполне себе осмысленные деньги!





Но вот занесло группу панелей песком и они на выходе выдают 3-5%, что с этим делать? Напрашивается логичный ответ - дать кому-нибудь миску кус-куса, пообещать пирожок с голубем (вот только не надо ржать - это известный марокканский деликатес), вручить веник в руки и отправить чистить панели. Да, решение прекрасное. Но нет. Панели у нас в антивандальном исполнении и с веником туда не залезешь, а если залезешь, то свалишься, а если свалишься, то у того, кто дал кус-кус и веник, будут удивительные приключения в марокканской трудовой инспекции. В общем, опуская долгие подробности - лучшее решение это машина-поливалка с подъемником и мойкой высокого давления. А вы когда-нибудь пробовали найти летом в Сахаре поливалку с водой, мойкой высокого давления и подъемником?… Нет, вот на этом месте просто представьте. Вы. Лето. Жара. Сахара. Вам нужна поливалка, полная воды. Но! Не какая-то там поливалка. Просто поливалка, даже с водой, вам без надобности! Вам непременно нужна с мойкой высокого давления. И еще подъемником!

Внимательный читатель, конечно, спросит - а зачем в антивандальном исполнении? И на этом месте я тоже спрошу - а в каком еще-то? Вообще у меня был легкий, можно сказать тепличный случай - режимная территория, патрулирование, антивандальное исполнение, система сигнализации на каждом объекте…. Но даже при всем этом у нас оборудование начали воровать…





Думаю, граждане марокканцы, начитавшись фейсбучеков, решили заработать на модном тренде солнечной энергетики. Далее ситуация развивалась слегка анекдотично - поскольку им самим в хозяйстве украденные панели были без надобности, они попытались продать их среди знакомых. Не вышло. После этого, не долго думая, они поставили образец украденного на местном рынке. Всех это настолько восхитило (кстати, к разговору о популярности солнечной генерации в солнечной стране), что об этом узнала полиция, где уже лежало наше заявление. Палка так просилась в руки, что даже марокканские полицейские не устояли и наши незадачливые воришки отправились отбывать весьма серьезные сроки.





Да, вот прямо сейчас, когда вы читаете эти строки, где-то далеко в марокканской тюрьме сидят люди, положившие свободу на алтарь солнечной энергетики Сахары!





Не забудем! Но и не простим!…





Могу долго говорить на эту тему. То, что написано выше - это даже не вершина айсберга, а так - вишенка на вершине айсберга… Но завершаю, а то уже левый глаз дергается от воспоминаний…





Краткое резюме. Если вам вдруг кто-то предложит что-нибудь запитать в Сахаре от солнца - открывайте гугл карты, ищите ближайшую трансформаторную подстанцию, потом саперную лопатку в руки, кабель в зубы и вперед - ройте и кладите. Даже если там километров сто - все равно ройте и кладите. Кладите и ройте. Потом спасибо скажете.



