Про солнечные электростанции в пустыне Сахара

Все просто когда не делаешь этого сам - история о том, как масса простых и логичных решений имеют гору побочных эффектов, которые непричастным даже не снились.
О своём опыте прикоснуться к прекрасной халяве рассказывает Roman Potapov
Тут на днях в посте Григорий Исаев зашла речь о солнечной энергетике в Сахаре. И там смысл одного комментария сводился к тому, что ставим солнечную панель в Сахаре, там немедленно бесплатное электричество образуется, а мы такие лежим в тенечке под панелью, в одной руке пина колада, в другой айфон и эдак лениво продаем (в Европу! Йеее!) то, что прет само собой. Ну и вокруг все так благостно, карбон фри, риньюэбл и вон даже соседский барбершоп чисто на солар энерджи барбершопит местных берберов. Слегка утрирую, но как-то так. Нет, не спорю и не собираюсь. Просто прекрасная идея, жизненная!
Но вот однажды у меня в Марокко, в северной Сахаре, было несколько десятков мелких связистских объектов (не буду вдаваться в технические детали), запитанных с помощью солнечных панелей. Согласитесь, идея тоже была отличная - запитать кучку базовых станций в Сахаре от солнца. Ну серьезно классно, да? И по сравнению со взрослой генерацией объективно просто как три рубля. Вообще что может пойти не так?
Практика показала, что не так идет абсолютно все.
Например, с самого начала стало неприятным сюрпризом то, что солнце в Сахаре есть. Но только днем. А ночью там солнца нет. Уговорить марокасов сидеть по ночам без связи не удалось, хотя мы пытались, поэтому пришлось комплектовать объекты аккумуляторами. Не сказать, что сильно помогло, но по крайней мере у меня остался стойкий навык - если ночью позвонит марокканец, я легко и почти не просыпаясь уговорю его, что отсутствие связи ночью это совершенно естественное явление. Иншалла.
Кстати, производители аккумуляторов, когда им в RFP пишешь рабочий диапазон температур от -20 до +70, в ответ обычно звонят, глупо хихикают и просят отсыпать по-братски.
Но вообще проблема понятна, а у нас же инженеры или куда? Поэтому, конечно, ставим систему охлаждения. Которая - сюрприз! - забивается песком и сама дохнет в первое же лето. В количестве где-то близком к слову “все”. Кстати, мы за несколько лет выяснили конфигурацию оптимальной системы охлаждения объекта. Не хотел делиться ноу-хау, но так и быть. Знаете, какая? Прорези в стенах боксов. Как показала практика - менять просто сдохшее оборудование дешевле, нежели сдохшее оборудование и вместе с ним сдохшую систему охлаждения (профит!).
Так что ближе к началу каждого лета я затаскивал в Марокко фуру со свежей партией аккумуляторов процентов так в 50 от общего количества и еще много разного интересного…
Кстати, о песке. А вы знаете, что песком заносит панели, от чего они начинают деградировать? И процесс этот совершенно нелинеен? А чтобы его вовремя поймать, нужен опыт. Но люди с таким опытом не хотят работать за миску кус-куса… Это, кстати, вообще трагедия солнечной энергетики Сахары - вся эта байда требует специалистов, которые категорически не работают за кус-кус, а хотят за работу вполне себе осмысленные деньги!
Но вот занесло группу панелей песком и они на выходе выдают 3-5%, что с этим делать? Напрашивается логичный ответ - дать кому-нибудь миску кус-куса, пообещать пирожок с голубем (вот только не надо ржать - это известный марокканский деликатес), вручить веник в руки и отправить чистить панели. Да, решение прекрасное. Но нет. Панели у нас в антивандальном исполнении и с веником туда не залезешь, а если залезешь, то свалишься, а если свалишься, то у того, кто дал кус-кус и веник, будут удивительные приключения в марокканской трудовой инспекции. В общем, опуская долгие подробности - лучшее решение это машина-поливалка с подъемником и мойкой высокого давления. А вы когда-нибудь пробовали найти летом в Сахаре поливалку с водой, мойкой высокого давления и подъемником?… Нет, вот на этом месте просто представьте. Вы. Лето. Жара. Сахара. Вам нужна поливалка, полная воды. Но! Не какая-то там поливалка. Просто поливалка, даже с водой, вам без надобности! Вам непременно нужна с мойкой высокого давления. И еще подъемником!
Внимательный читатель, конечно, спросит - а зачем в антивандальном исполнении? И на этом месте я тоже спрошу - а в каком еще-то? Вообще у меня был легкий, можно сказать тепличный случай - режимная территория, патрулирование, антивандальное исполнение, система сигнализации на каждом объекте…. Но даже при всем этом у нас оборудование начали воровать…
Думаю, граждане марокканцы, начитавшись фейсбучеков, решили заработать на модном тренде солнечной энергетики. Далее ситуация развивалась слегка анекдотично - поскольку им самим в хозяйстве украденные панели были без надобности, они попытались продать их среди знакомых. Не вышло. После этого, не долго думая, они поставили образец украденного на местном рынке. Всех это настолько восхитило (кстати, к разговору о популярности солнечной генерации в солнечной стране), что об этом узнала полиция, где уже лежало наше заявление. Палка так просилась в руки, что даже марокканские полицейские не устояли и наши незадачливые воришки отправились отбывать весьма серьезные сроки.
Да, вот прямо сейчас, когда вы читаете эти строки, где-то далеко в марокканской тюрьме сидят люди, положившие свободу на алтарь солнечной энергетики Сахары!
Не забудем! Но и не простим!…
Могу долго говорить на эту тему. То, что написано выше - это даже не вершина айсберга, а так - вишенка на вершине айсберга… Но завершаю, а то уже левый глаз дергается от воспоминаний…
Краткое резюме. Если вам вдруг кто-то предложит что-нибудь запитать в Сахаре от солнца - открывайте гугл карты, ищите ближайшую трансформаторную подстанцию, потом саперную лопатку в руки, кабель в зубы и вперед - ройте и кладите. Даже если там километров сто - все равно ройте и кладите. Кладите и ройте. Потом спасибо скажете.
Для полноты раскрытия не упоминается тема "зашлифовки" покрытия панелей до матового состояния при ветрах и, тем более, песчаных бурях.
С этим столкнулись одни знакомые, пытавшиеся в солнечную энергию играть в местах, где песка не так много, солнца тоже, вроде хватает, хотя широта севернее.
Но солнечных дней 300 в году и более.
Их удивило, что во время ветра снег выступает абразивом для панелей.
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А потому что надо ставить "стекло" топазное (твёрдость 😎 или корундовое (твёрдость 9) в качестве защиты от песка, который преимущественно кварцевый (твёрдость 7).
У обычного стекла, из того же песка сделанного, твёрдость 5.5, кстати.
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Так что вам это топазное или корундовое придётся делать именно в кристаллической форме, ибо я не гарантирую, что в аморфной (агрегатное состояние стекла - жидкость) топаз или корунд выдержат кристаллический кварц, которым является песок. Либо ищите другие минералы с нужной прозрачностью и твёрдостью. Спойлер: их мало, если вообще есть. Ювелирные алмазы не предлагать!
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Закапывать аккумуляторы на метр под песок вместо системы охлаждения не пробовали?
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думали, но не стоит того - нужно рыть шахту вниз метров на пять минимум, причем просторную (для обслуживания). надо заливать стены бетоном, делать теплоизоляцию сверху.
если просто закопать - они коротнут после первого же зимнего дождя.
нужна гидроизоляция. значит нужно копать шахту, бетонировать и изолировать.
плюс еще место в шахте для обслуживания.
плюс там почва очень подвижная, нужно строить и заливать целый бункер.
короче, экономически нет смысла вообще.
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а нельзя сдувать песок просто воздухом под высоким давлением? Типа пылесос наоборот) с воздухом в сахаре всяко попроще чем с водой)
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Сдувать - это абразив, шлифовка панели. А стекло, их покрывающее, дорогое до изумления.
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И это ещё там не выпало полметра снега при -10. Сахара и так умеет
В пустыне -- зимой+30, ночью -20 ( в Туркмении)
..Это всё так, но я бы добавил (на основании некоторого личного опыта в смежной сфере и в соседнем регионе)Местные не будут ничего воровать, а на обслуживание техники вы наносите спецов за сотни денег, все ок. Но местные в какой то момент скажут, что ты их угнетаешь и разграбляешь их национальный ресурс, а потому изволь нанять вот этих полсотни рыл из нашего племени и плати им, как умным, а ещё заплати за то, что твои железки бросают тень на нашу плантацию баобабов, а ещё мы тут решили вспомнить, что у нас есть национальная гордость, а потому закидаем камнями все твои объекты и машины, перепилим тебе кабель, просверлим дырку в твоей трубе, разобьём все в твоём кампусе, чтоб ты, сука, знал, какие мы гордые.Ничего не украдено, но работать тупо невозможно.А, и да, зарплату этим местным рылам платить все равно надо, потому что ты ж сам их нанял, а что бизнес встал - так это твои приключения.
.если серьезно - тема рабочая, но с очень, очень серьезными ограничениями, которые сильно сужают круг задач, который ей можно решить.
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Прямо в это время на побережье Персидского залива в регионе Аль-Гарбия эмирата Абу-Даби, в 250 км от Абу-Даби, полным ходом строится АЭС Барака.Первый энергоблок запущен в 2020, ведется строительство остальных.
Источник:
- Чадская гельта Аршей
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Жаль, что мало кто дочитает до конца, а ещё меньше - осознают те посылы что автор пытается продвинуть.