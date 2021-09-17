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"У кошки четыре ноги...": тест по фильму "Республика ШКИД"

"У кошки четыре ноги...": тест по фильму "Республика ШКИД"

Автор:
17 сентября 2021 11:20
Сообщество : Кино
Метки: Республика ШКИД   Тесты   кинотесты   тест   тесты по фильмам СССР   тесты по фильмам шестидесятых   
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1
В 1966 году на экраны вышел советский фильм "Республика ШКИД" по одноимённой повести Григория Белых и Алексея Еремеева. Для успешного прохождения теста придётся вспомнить кое-какие детали из картины.
На какой киностудии был снят фильм?
1/8На какой киностудии был снят фильм?
По-немецки "Цацки-пецки", а по-русски?
2/8По-немецки "Цацки-пецки", а по-русски?
Что украли беспризорники у матери Виктора Николаевича?
3/8Что украли беспризорники у матери Виктора Николаевича?
Как называли педагогов воспитанники во время бузы?
4/8Как называли педагогов воспитанники во время бузы?
Какая мечта была у Мамочки?
5/8Какая мечта была у Мамочки?
Как звали персонажа, которого сыграл Юрий Рычков?
6/8Как звали персонажа, которого сыграл Юрий Рычков?
Какое прозвище дали директору?
7/8Какое прозвище дали директору?
Кто такая Марта?
8/8Кто такая Марта?

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Метки: Республика ШКИД   Тесты   кинотесты   тест   тесты по фильмам СССР   тесты по фильмам шестидесятых   
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14k
Booka1a 2 часа назад
в советское время, слава богу, еще не придумали снимать фильмы "по мотивам", поэтому снимали максимально близко к тексту.
фильмы получались отличные, тем не менее, такие вещи все равно лучше еще и прочитать
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14k
seller-k 8 минут назад
У кого из вас есть внуки или дети 12-15 лет? Посмотрите этот замечательный фильм вместе с ними - к половине фильма, если усидят конечно (не цветной же), у вас язык устанет объяснять происходящее. А нам в 70-х не надо было растолковывать, "в теме" все были, а многие и книжку читали.
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28k
Slonyash 19 минут назад
На 3 ответил. Очень давно смотреть, надо бы пересмотреть, фильм хороший.
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12k
Юрий Николаевич 24 минуты назад
8\8
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6k
mr.Poher 38 минут назад
Лишь со студией ошибся, действительно не помню, что Ленфильм.
А так, фильм и книгу знаю наизусть и обожаю с самого детства.
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23k
SerGProS 56 минут назад
Фильм по реальным событиям и у каждого(!) персонажа реальный прототип. Ионин знал японский язык был активный участник самодеятельности. Театральная постановка при его участии имела мировой успех. Купа Купыч работал по восстановлению Путиловского завода прошел путь от рабочего до главного конструктора. В жизни при попадании в ШКИД выглядел как высокий мускулистый мужчина
7/8 с Мартой очепятался..Периодами пересматриваю этот фильм так же как и "Большая семья","Разные судьбы" ," Ко мне, Мухтар" и "Гори, гори моя звезда (1969)"
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−44
Александр Поляков Час назад
6/8
эх ма труля ля! Все женитесь на медичках!
Они тоненьки как спички!
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136
Максим Максимов 2 часа назад
7 из 8. Прекрасный фильм и не менее прекрасная игра АКТЁРОВ!!!
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5k
Александр Зотов 2 часа назад
5/8 подзабыл уже)
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