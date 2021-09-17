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В 1966 году на экраны вышел советский фильм "Республика ШКИД" по одноимённой повести Григория Белых и Алексея Еремеева. Для успешного прохождения теста придётся вспомнить кое-какие детали из картины.
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фильмы получались отличные, тем не менее, такие вещи все равно лучше еще и прочитать
А так, фильм и книгу знаю наизусть и обожаю с самого детства.
7/8 с Мартой очепятался..Периодами пересматриваю этот фильм так же как и "Большая семья","Разные судьбы" ," Ко мне, Мухтар" и "Гори, гори моя звезда (1969)"
эх ма труля ля! Все женитесь на медичках!
Они тоненьки как спички!
Все женитесь на медичках!