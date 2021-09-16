Жизни питомцев важны

Футболисты бухарестского «Динамо» вышли на поле с собаками из приюта на руках перед матчем чемпионата Румынии против столичного «Стяуа». Цель этой милосердной акции «Заполните пустоту в своей жизни» — найти для животных хозяев. Животные из питомника имели на шее платки с написанными на них кличками. Если кому-то из болельщиков понравится одна из собак, то он может связаться с приютом и взять к себе четвероногого друга.

Эта акция призвана привлечь внимание к проблеме бездомных животных, а также пристроить животных из приюта, где их лечат, вакцинируют, стерилизуют и готовят к домашней жизни. Она будет проведена несколько раз по ходу сезона.