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Жизни питомцев важны

Жизни питомцев важны (4 фото)

Автор:
16 сентября 2021 21:05
Метки: животные   природа   экология   
270
4
Румынские футболисты не стали вставать на колени перед матчем, а взяли на руки бездомных собак

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Метки: животные   природа   экология   
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8  комментариев
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11k
ss 4 часа назад
Да-а-а!... Так негров ещё никто не под'@бывал!
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20k
ПаганецЪ Час назад
Молодцы румыны! Поставили ниггеров на место.
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230
Bazan 3 часа назад
Всё по классике - "Неграм и собакам вход запрещен"
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12k
uutb 3 часа назад
Прочитал и напомнило...
Аж, олдскулы свело

Ссылка www.youtube.com
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14k
vikklu 3 часа назад
Правильно, жизни пёселей важны! А то понапридумывали всяких там нигеров...
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9k
Атеист 3 часа назад

Одобряю, молодчики!
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10k
Kostick 4 часа назад
цобаки всяко лучше баклажанов, аксиома.
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232
Ольга 4 часа назад
Молодцы!
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