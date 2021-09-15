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"Защитникам Сталинграда"

"Защитникам Сталинграда" (109 фото)

Автор:
15 сентября 2021 15:06
Сообщество : Авторские посты
Метки: Великая Отечественная   музеи   сталинград   
486
109

Музей-панорама "Сталинградская битва" в г. Волгограде. Август 2021г. Фото мои. Обзор носит поверхностный характер. Есть официальный сайт музея в инете, а через 2ГИС, можно выбрать проезд к самому музею.

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Метки: Великая Отечественная   музеи   сталинград   
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Dima 5 часов назад
Уважаемый автор! Дом Павлова полностью восстановлен (на фото жёлтый) и сейчас это обычный жилой дом. Из красного кирпича это памятная Стелла. Подборка класс!
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Leschii 2 часа назад
Спасибо вам большое
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solosolovov 5 часов назад
Столько денег тратится на создание ИИ для штрафования водителей. Лучше бы вложили энергию для оцифровки мельницы к зданию не подойти, что там внутри и как выглядит интересно. Ещё бы сделали приложение для смартфонов наводиш на здание, а тебе анимация и рассказ про то что здесь происходило. Навёл на оружие а приложение расскажет и покажет из чего состоит и т. д. И игру можно замутить, типа герой приходит в музей и смотрит на экспонаты взял в руки ППШ и вот ты в окопе в атаку идеш, одел шинель командира и ты в блиндаже отрядами командуеш.
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