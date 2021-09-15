"Защитникам Сталинграда"

В районе площади "9-го Января" вел оборону 42-й гв.СП 13-й гв.СД. Командиром полка полковником Елиным была поставлена боевая задача капитану Жукову провести операцию по захвату двух жилых домов, имевших важное значение. Были созданы две группы: группа лейтенанта Заболотного и сержанта Павлова, которые и захватили эти дома. Дом Заболотного впоследствии был выжжен и взорван наступавшими немцами. Он рухнул вместе с оборонявшими его бойцами. Разведывательно-штурмовая группа из четырёх солдат, возглавляемая сержантом Павловым, захватила указанный четырёхэтажный дом и закрепилась в нём. На третьи сутки в дом прибыло подкрепление под командованием старшего лейтенанта Афанасьева, доставившее пулемёты, противотанковые ружья (позднее — ротные миномёты) и боеприпасы, и дом стал важным опорным пунктом в системе обороны полка и всей 13 гв. СД. С этого момента старший лейтенант Афанасьев стал руководить обороной здания. .... немецкие штурмовые группы захватывали нижний этаж здания, но не могли захватить его целиком. Для немцев было загадкой, как снабжался гарнизон на верхних этажах..... Немцы организовывали атаки по несколько раз в день. Каждый раз, когда солдаты или танки пытались вплотную приблизиться к дому, И. Ф. Афанасьев со своими бойцами встречал их шквальным огнём из подвала, окон и крыши. Всё время обороны дома Павлова (с 23 сентября по 25 ноября 1942 года) в подвале находились мирные жители, пока советские войска не перешли в контратаку. Из 31 защитника дома Павлова погибли трое — лейтенант-миномётчик А. Н. Чернышенко, сержант И. Я. Хайт и рядовой И. Т. Свирин. Были ранены, но пережили войну и Павлов, и Афанасьев. Оборона только этого дома продолжалась 58 дней.