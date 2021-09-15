"Защитникам Сталинграда"

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Музей-панорама "Сталинградская битва" в г. Волгограде. Август 2021г. Фото мои. Обзор носит поверхностный характер. Есть официальный сайт музея в инете, а через 2ГИС, можно выбрать проезд к самому музею.
"Дом Павлова" расположен рядом со зданием музея-панорамы, зданием мельницы. Четырёхэтажный с четырьмя подъездами жилой был построен в середине 1930-х годов . Рядом также находился Дом Совконтроля — будущий Дом Заболотного — зеркальная копия Дома Павлова. Эти два здания сыграют важную роль в обороне площади "9-го Января". По воспоминаниям очевидцев, цвет обоих зданий был зелёный. Между этими домами проходила ветка железной дороги к Госмельнице № 4 (мельнице Грудинина).
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Специфика боёв в жилой застройке Сталинграда заключалась в захвате узлов обороны — зданий или группы зданий с мощными стенами и подвалами, способными выдержать прямые попадания бомб и снарядов. Такой узел обороны служил укрытием для гарнизона, организации штурмовой группы для атаки на противника. Сплошная линия фронта отсутствовала. Деревянные, одноэтажные здания, здания с глинобитными стенами игнорировались и служили нейтральной полосой. В этой полосе велась разведка, оборудовали позиции снайперы, ставили минные заграждения сапёры, но не было постоянного гарнизона. Памятная табличка о минувших героических днях.
В районе площади "9-го Января" вел оборону 42-й гв.СП 13-й гв.СД. Командиром полка полковником Елиным была поставлена боевая задача капитану Жукову провести операцию по захвату двух жилых домов, имевших важное значение. Были созданы две группы: группа лейтенанта Заболотного и сержанта Павлова, которые и захватили эти дома. Дом Заболотного впоследствии был выжжен и взорван наступавшими немцами. Он рухнул вместе с оборонявшими его бойцами. Разведывательно-штурмовая группа из четырёх солдат, возглавляемая сержантом Павловым, захватила указанный четырёхэтажный дом и закрепилась в нём. На третьи сутки в дом прибыло подкрепление под командованием старшего лейтенанта Афанасьева, доставившее пулемёты, противотанковые ружья (позднее — ротные миномёты) и боеприпасы, и дом стал важным опорным пунктом в системе обороны полка и всей 13 гв. СД. С этого момента старший лейтенант Афанасьев стал руководить обороной здания. .... немецкие штурмовые группы захватывали нижний этаж здания, но не могли захватить его целиком. Для немцев было загадкой, как снабжался гарнизон на верхних этажах..... Немцы организовывали атаки по несколько раз в день. Каждый раз, когда солдаты или танки пытались вплотную приблизиться к дому, И. Ф. Афанасьев со своими бойцами встречал их шквальным огнём из подвала, окон и крыши. Всё время обороны дома Павлова (с 23 сентября по 25 ноября 1942 года) в подвале находились мирные жители, пока советские войска не перешли в контратаку. Из 31 защитника дома Павлова погибли трое — лейтенант-миномётчик А. Н. Чернышенко, сержант И. Я. Хайт и рядовой И. Т. Свирин. Были ранены, но пережили войну и Павлов, и Афанасьев. Оборона только этого дома продолжалась 58 дней.
Мельница Гергардта, или мельница им. Грудинина — здание паровой мельницы начала XX века, разрушенное в дни Сталинградской битвы и не восстановленное, как память о войне. Входит в состав Музея-заповедника «Сталинградская битва» ...к 20 сентября линия обороны стабилизировалась, в мельнице оборону занял 3-й батальон 42-го гв.СП 13-й гв.СД. Площадь "9-го января" стала нейтральной полосой, с запада от мельницы немцами был захвачен «молочный» дом, с севера Г-образный дом, с юга Госбанк и комплекс НКВД. Все они стали немецкими узлами обороны и окружили удерживаемые советскими солдатами здания с трёх сторон. Мельница, дом Павлова и Заболотного стали «Пензенским» узлом обороны (по названию Пензенской улицы), причём здание мельницы осталось единственным многоэтажным зданием в районе центральной набережной, удерживаемой советскими войсками и как очень массивное и прочное — цитаделью Пензенского узла обороны. Последний оставшийся путь снабжения — соляная пристань центральной набережной у Волги — использовался только ночью с большим риском для плавсредств. Эта пристань в сложившихся условиях стала очень важным стратегическим участком — один из немногих пологих спусков к Волге. С этого участка удобно и занять плацдарм на западном берегу Волги (что и было сделано 13-й гв.СД), и контролировать место возможной переправы на восточный берег.
Фонтан «Бармалей» («Детский хоровод», «Крокодил», «Дети», «Дети и крокодил», «Танцующие дети») — фонтан, который находился в городе Сталинграде (ныне Волгоград) и был установлен перед музеем обороны Царицына, на Привокзальной площади. Данный фонтан — один из наиболее известных объектов Волгограда, переживших Великую Отечественную войну, однако в послевоенные годы он был разобран. В 2013 году в городе были установлены две копии фонтана в память о нём: вот одна из них — рядом с мельницей Гергардта(им.Грудинина), имитирующая разрушенный фонтан(другая — на самой Привокзальной площади, похожая, но несколько отличающаяся от исторического оригинала).
Слева от мельницы расположена открытая площадка с образцами техники вермахта и обелиск"Штык". На момент посещения, закрыты на реконструкцию.
Здание "Ротонды", непосредственно само здание музея-панорамы. Сам музей-заповедник «Сталинградская битва» ведёт свою историю от Музея "обороны Царицына имени товарища Сталина", открытого 3 января 1937 года. В январе 1943 года он был реорганизован в Музей обороны Царицына — Сталинграда имени товарища Сталина, а в 1962 году — в Волгоградский государственный музей обороны. 31 мая 1982 года он был преобразован в Волгоградский государственный музей-панораму «Сталинградская битва» и размещён в новом здании. Мемориально-архитектурный комплекс музея-панорамы «Сталинградская битва» состоит из двух уровней: в первом уровне находятся музей «Сталинградская битва», фондохранилище, административная часть музея-заповедника, второй уровень полностью занимает круговая панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом».Под открытым небом размещается постоянная экспозиция образцов военной техники, памятник морякам Волжской военной флотилии, на территории комплекса находится памятник мирным жителям Сталинграда и памятник полководцу Г. К. Жукову. Открытие панорамы состоялось 8 июля 1982 года, музей «Сталинградская битва» был открыт спустя три года, 6 мая 1985 года, в канун 40-летия Победы.
Площадка перед входом в здание музея, с расположенными на ней образцами военной техники периода войны.
Прямо напротив входа в здание музея-панорамы стоит т-34-76 производства СТЗ с опорными катками увеличенного диаметра (сказались перебои с поставками резины из Ярославля)
БМ-13НМ - вариант модернизации реактивной системы залпового огня «Катюша» на шасси автомобиля ЗИЛ-157. Система была принята на вооружение в 1958 году и выпускалась заводом «Компрессор» до середины 1960-х годов. От базовой модели БМ-13Н отличалась только последовательной перестановкой всей артиллерийской части и дополнительного оборудования на шасси ЗИЛ-157, 157К и 157КД. Стрельбу также осуществляла осколочно-фугасными снарядами М-13 на расстояние 8470 м и снарядами М-13УК и М-13УК-1 – на 7900 м.
Определить завод изготовить сложно, нет башни, но скорее всего машина изготовлена в Челябинске. Катки увеличенного диаметра применялись и там, причем в "комплекте" на борт могли идти и с бандажами, передние и задние.
Образцы военной техники, причем более позднего периода Великой Отечественной Войны и послевоенного-справа т-72.
Кассы музея. Очередь проходит не спеша. С соблюдением дистанции(социальной, санитарной и т.д.)с соблюдением "масочного режима".Чуть далее, в правом углу видны киоски с сувенирной продукцией.
Начало экспозиции.Здание построено в двух уровнях – на первом находится музей, фондохранилище, административный корпус. На кровле-платформе возведена ротонда панорамы. Экспозиции расположены по кругу-большому кольцу основные экспонаты, малому кольцу-панорамы, в центре круглый зал со знаменами частей и наименованием на стене воинских частей защищавших Сталинград и принимавших участие в разгроме немецко-фашистких войск и их союзников под Сталинградом.
Оружие пехоты. Иногда весьма необычные , как например, лопатка-миномет на переднем плане слева. ТТХ 37-мм миномета-лопаты ВМ-37 Разработчик: НИИ-13 Наркомата вооружений г. Ленинград Калибр миномета: 37 мм Дальность стрельбы: 60–250 м Длина ствола: 400 мм Угол возвышения ствола: от 15° до 90° Угол горизонтальной наводки без перестановки опоры: ±12° Масса миномета: 1,5 кг Тип боеприпасов: 37-мм осколочная мина НИИ-13-20, НИИ-13-20М Начальная скорость мины: 61,4 м/с Масса мины: 400–500 г ...с фронта пошли нарекания в адрес нового оружия. Бойцы жаловались на слабое осколочное действие мин, на несрабатывание взрывателей на снегу, в песке и болотистой почве. Удручала наших солдат низкая дистанция стрельбы, из-за которой бойцы-минометчики несли потери от огня автоматов и пулеметов противника, а также плохая кучность стрельбы. Чтобы уничтожить точечную цель, приходилось сосредотачивать на ней огонь сразу нескольких минометов-лопат. Кроме того, от частой стрельбы гнулся штык лопаты, при производстве окопных и земляных работ разрушалось шарнирное соединение ствола миномета с лопатой. В некоторых подразделениях сломанные минометы-лопаты применяли как колышки для палаток. В декабре 1941 года проведенные дополнительные испытания показали неустранимость недостатков 37-мм миномета-лопаты без коренной переработки конструкции. 24 февраля 1942 года 37-мм миномет-лопата ВМ-37 был снят с вооружения.
Форма одежды, награды, посуда, личные вещи...все это позволяет ощутить масштаб происходивших событий, почувствовать реальность присутствия. В центре на фото немецкий MP.28 .
Снаряжение бойца РККА. .... Для ведения боя на ограниченном близком пространстве, состав штурмовых групп и отрядов имел высокий уровень оснащения автоматического оружия. ППШ-41(...Живучесть сконструированного Шпагиным образца была проверена 30 000 выстрелов, после чего ПП показал удовлетворительную кучность стрельбы и исправное состояние деталей. Надёжность автоматики проверялась стрельбой под углами возвышения и склонения в 85°, при искусственно запыленном механизме, при полном отсутствии смазки (все детали промывались керосином и насухо протирались ветошью), отстрелом без чистки оружия 5000 патронов. Всё это позволяет судить об исключительной надёжности и безотказности оружия наряду с высокими боевыми качествами...) 21 декабря 1940 года пистолет-пулемёт системы Шпагина образца 1941 года был принят на вооружение Красной армии. До конца 1941 года было изготовлено более 90000 штук. За 1942 год фронт получил 1,5 миллиона пистолетов-пулемётов.
61-К 37-мм зенитная пушка образца 1939 года Годы выпуска – 1939 - 1945 Всего выпущено – 18872 ед. Калибр - 37 мм Масса в боевом положении - 2100 кг Длина ствола – 2316 мм Длина нарезной части - 2054 мм Расчет - 7 человек Скорость движения – до 60 км/ч Скорострельность – 160 - 180 выстр/мин Наибольшая дальность стрельбы – 8500 м Дальность прямого выстрела – 940 м Углы обстрела: По горизонтали - 360° По вертикали - 5° 85°
Экспозиции достаточно обширно оборудованы интерактивными источниками исторической информации о экспонируемых событиях.
Шанцевый инструмент...- большая саперная лопата-БСЛ-110...принята на вооружении РККА в 30-х годах ХХ века и стоящая на вооружении ВС РФ до сих пор! Далее вверху расположена МПЛ-50(малая пехотная лопата)
Жидкость «КС» была принята на вооружение в 1940 году. Жидкость изготавливалась из растворённого в сесквисульфиде (P4S3) белого фосфора и серы; иногда добавлялась присадка, усиливавшая прилипание жидкости к поверхностям. Фронтовики расшифровывали название смеси по-разному: «Кошкина смесь» (по фамилии изобретателя смеси Н. В. Кошкина), «Качугин-Солодовник» (другие изобретатели бутылок с зажигательной смесью) «Коктейль смерти» и даже «Коньяк старый» и «Конкретно секретная». Жидкость «КС» самовозгоралась на воздухе (при этом литр смеси горел с температурой порядка 1000 °C около трёх минут) и выпускалась в двух вариантах, отличавшихся способом производства и цветом: жёлто-зелёного и — с примесью, повышающей вязкость, — тёмно-бурого.
Трофейный "вальтер" в качестве личного оружия. В годы войны, был очень ценным и желанным подарком, использовался наряду с штатным оружием .
Василий Григорьевич Зайцев (23 марта 1915, село Еленинка, Оренбургская губерния — 15 декабря 1991, Киев) — снайпер 62-й армии Сталинградского фронта, Герой Советского Союза. Во время Сталинградской битвы с 10 ноября по 17 декабря 1942 уничтожил 225 солдат и офицеров германской армии и их союзников, включая 11 снайперов. Войну закончил командиром роты в звании гв.капитан.
Оружие пехоты в борьбе с бронетехникой врага. Даже попадание, не гарантировало поражения цели, а поражение -уничтожения...любой выстрел мог стать фатальным, так как в ответ мог прилететь осколочный снаряд танкового орудия.
...После изгнания немцев из Сталинграда в яме около здания, в котором размещалась немецкая комендатура, было обнаружено 323 трупа женщин, 69 трупов стариков, 84 трупа мужчин и 50 трупов детей. Все трупы были обезображены и носили следы пыток. .... ...8 октября 1942 года в селе Каменка Ворошиловского района немецкие военнослужащие 243-го танкового полка и 601-го минометного полка истребили посредством удушения газами 164 мирных жителя... По сведениям Чрезвычайной Государственной Комиссии при СНК СССР в Сталинградской области немецкие оккупанты и их пособники преднамеренно истребили 38 тыс. 559 мирных жителей, в том числе 87 детей, а также 6900 военнопленных. (По оценкам специалистов эти цифры не отражают действительности, которая была намного страшнее. Причина неполных данных заключается в неудовлетворительной работе областной Чрезвычайной Государственной Комиссии.) Места массового истребления военнопленных: Сталинград – 600, с. Алексеевка – 4000, хут. Миновка – 300, хут. Вертячий – 1500.
РОКС-3- оружие входившее в состав штурмовых групп. ...и у советских солдат и у фашистов к огнеметчикам противника было особое суровое отношение — их никогда не брали в плен, а расстреливали на месте. Слишком страшна была смерть в химическом пламени. К тому же «роксисты» в случае попадания шальной пули или пули снайпера в резервуар огнемета сразу же превращались в живой факел — шансов выжить не было...Но приказ надо было выполнять.
Тыл фронту. Даже при ведении боев в черте города, промышленность не прекращала выпуск оружия...где это еще было возможно...
Сталинградская стратегическая наступательная операция- операция «Уран» (19 ноября 1942 года — 2 февраля 1943 года) — контрнаступление войск трёх фронтов: Юго-Западного (командующий — генерал Н. Ф. Ватутин), Сталинградского (командующий — генерал А. И. Ерёменко) и Донского (командующий — генерал К. К. Рокоссовский) с целью окружения и уничтожения вражеской группировки войск в районе города Сталинграда. Координирование действий трёх фронтов осуществлял начальник Генерального штаба А. М. Василевский.
Орудие с мест боев. ....М-30 122-мм гаубица образца 1938 года. Серийно выпускалось с 1939 по 1955 год, состояло или до сих пор состоит на вооружении армий многих стран мира, использовалось практически во всех значимых войнах и вооружённых конфликтах середины и конца XX века.
На переднем плане 52-К — советское зенитное орудие калибра 85 мм(85-мм зенитная пушка образца 1939 года). Всего выпущено: 14 422 Годы производства: 1940—1945 Длина ствола, мм: 4693 мм (55,2 клб) Калибр, мм: 85 Масса, кг: 4300 в боевом положении Прицельная дальность, м: 15 650 Скорострельность, выстрелов/мин: до 20 Именно этот тип орудия был взят за основу для создания С-53(85-мм танкового орудия т-34-85)
...Следствием победы СССР в битве стало то, что Турция отказалась от вторжения в СССР весной 1943 года, Япония не предприняла планируемый Сибирский поход, Румыния (Михай I), Италия (Пьетро Бадольо), Венгрия (Миклош Каллаи) стали искать возможности для выхода из войны и заключения сепаратного мира с Великобританией и США...
Парадные и повседневные мундиры(послевоенные) советских военноначальников-участников Сталинградской битвы.
Станковый пулемет ZB1937 Калибр, мм-7,92 Начальная скорость пули (v0), м/с.790 Темп стрельбы выстр./мин500* Подача боеприпасов-стальная лента на 100 или 200 патронов Масса в незаряженном состоянии, кг-19,00 Масса станка, кг-17,50 Патрон............................................................7,92x57 Прицельная дальность стрельбы, м...........................2500 Эффективная дальность стрельбы, м.........................1000 Скорострельность- регулируется до 700 выстр./мин.
во втором кольце, на первом этаже- диорамы посвященные разным событиям битвы. Здесь-рейд танкистов Баданова на станицу Тацинская и уничтожение полевого аэродрома немцев.
Диорамы дополняют отдельные экспонаты. Орудия, техника, снаряжение...Здесь мотоцикл стоявший на вооружении вермахта.
Исчерпывающий, подробный материал можно найти в любом павильоне. Лучше всего его составят люди кто профессионально этим занимается- историки, работники музея.
Центральный зал, на стенах высшие государственные награды СССР, боевые знамена частей и написанные золотые наименования воинских частей, соединений и фронтов.
На втором этаже-временные экспозиции, о преемственности поколений, верности воинским традициям в защите Родины.
ГАЗ-67 (годы выпуска 1943-1953) Полноприводный. max. скорость -90км\ч Длина 3350 мм Ширина 1690 мм Высота 1700 мм Клиренс 227 мм (с шинами 6,50-16) Колёсная база 2100 мм Колея задняя 1446 мм Колея передняя 1446 мм Масса 1320 кг Грузоподъёмность- 450 кг или 4 человека и груз 100 кг. Возможна буксировка артиллерийских систем или прицепа весом до 1200кг Объём бака 40 л
Достаточно многолюдно. Панорама-труд творческого коллектива художников, вызывает восхищение и притягивает внимание...изучать можно долго.
Авторский пост
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Метки: Великая Отечественная музеи сталинград
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