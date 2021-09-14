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Весёлые Картинки. Часть 14

Весёлые Картинки. Часть 14 (48 фото + 3 видео)

Автор:
14 сентября 2021 16:14
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Разное   Юмор   интернет   картинки   сатира   
2278
48
3
Вторник, вторник, уходи, и среду нам приводи, ведь за ней четверг и пятница, значит скоро нам расслабиться).

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Метки: Разное   Юмор   интернет   картинки   сатира   
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36  комментариев
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46k
doker 3 часа назад
Наверное, мама давала 10 центов, а не копеек.
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56k
Андрей 2 часа назад
Что болит? - Голова... - А почему повязка на ноге? - Сползла...
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39k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
очень даже возможно) у меня до сих пор на даче они лежат, но ни 1 целой)
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7k
Mauritanien 2 часа назад
Автор, откуда в СССР сыр в пачках????
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16k
Serg2001 3 часа назад
И ничего мы не высокомерные. Просто мы умнее, красивше и вообще лучше других...
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46k
doker 3 часа назад
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12k
Anthonyus 3 часа назад
Надеюсь никто не догадается повторять это. Селитра ,что в порохе, нахер все потроха прожжёт. Смерть будет медленной и мучительной.
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11k
Nikita 3 часа назад
Притом что это даже не картина Репина....
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11k
Nikita 3 часа назад
Как ты видишь ребёнка.


Как он себя ощущает...

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28k
Игорь 3 часа назад
Конечно подвох. На малолетней фотке они не голые были, зачем эта отсебятина не понятно. Если так хотелось натурализма и реалистичности - лучше бы сначала пальцем казюльку из носа вытащил...
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9k
Шурум-бурум 3 часа назад
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5k
pilgrimnl 3 часа назад
судя по его высказываниям он с 14 лет не изменился, либо отупел еще больше.
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12k
Юрий Николаевич 3 часа назад
Комментарий к фото
Хотабыч делал для Вольки.
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
А это существительное во множественном числе, означает группу афроамериканцев под кайфом))
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67
ЛИЦЕМЕ́Р 3 часа назад
Аве Воронеж!
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