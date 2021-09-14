Весёлые Картинки. Часть 14

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Вторник, вторник, уходи, и среду нам приводи, ведь за ней четверг и пятница, значит скоро нам расслабиться).
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Большое количество смешного видео, приколы про котов, животных, различные приколы с жизни, подборка самых смешных приколов под музыку и много много позитива
13.
Не показывайте это видео американцам! Просто русские девушки дают пятюню в акции #ДайПять pic.twitter.com/CxKK8Dx9cU— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) September 14, 2021
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Карусель, карусель... ляля ляля ляааааа....
Трамп заявил, что Россия и Китай могут воспользоваться уходом США из Афганистана и скопировать американское оружие.— (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) September 13, 2021
Оно тем временем превратилось в карусель pic.twitter.com/sNJmMROVbm
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Мне это нужно pic.twitter.com/F8mGL5evXK— Подслушано в твиторе (@Podslyshano) September 12, 2021
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Я на беговой дорожке pic.twitter.com/BT6hm3BRsi— Подслушано в твиторе (@Podslyshano) September 10, 2021
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Спасибо за просмотр!!!
Удачного дня! pic.twitter.com/LKpP30V4jK— Этна (@EtoEtna) September 14, 2021
Авторский пост
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