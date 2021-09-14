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Рианна в куртке и Ким Кардашьян без лица: самые яркие образы Met Gala 2021

Рианна в куртке и Ким Кардашьян без лица: самые яркие образы Met Gala 2021 (12 фото)

Автор:
14 сентября 2021 11:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Met Gala 2021   ynews   young stars   Билли Айлиш   интересное   ким кардашян   фото   шоу бизнес   
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Очередной бал Met Gala прошёл в музее Метрополитен. Мероприятие посетили все звёзды Голливуда, поразив своими образами. Билли Айлиш внезапно оделась в нежный наряд Мэрилин Монро, а Ким Кардашьян наоборот натянула на себя колготки, скрыв лицо. Тема этого бала стала американская мода и гости Met Gala 2021 справились на все 100%!

Билли Айлишь внезапно выбрала очень женственный наряд, остановившись на образе золотого Голливуда. Певица появилась в пышном пудровом платье на красной дорожке.

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Образ дополняла необычная причёска и куча бриллиантов. Этот выбор для певицы кажется очень необычным, ведь Билли всегда одевается более свободно, предпочитая оверсайз женственным костюмам.

Ещё одной звездой на балу стала Серена Уильямс. Спортсменка появилась в комбинезоне и в пушистом разноцветном плаще.

Знаменитая модель Иман выбрала сложный наряд с перьями от Harris Reed. Модель выглядела просто безупречно, а ей на минуточку, уже 66 лет.

А вот эту актрису вы вряд ли сможете узнать с первого взгляда. Не поверите, но это Мейси Вильямс, та самая Арья Старк. Девушка выбрала готический наряд и очень необычный макияж.

Валар моргулис, как говорится!

Также очень необычным оказался наряд Рианны. Певица умудрилась опоздать на красную дорожку и вышла к фотографам в тот момент, когда все остальные приглашенные уже ушли в здание музея. В качестве наряда певица выбрала платье необычного кроя, больше похожее на пуховик.

А вот этой "тёмной лошадкой" оказалась Ким Кардашьян. Американская звезда выбрала очень необычный наряд, скрыв всё тело чёрной тканью. Вместе с ней на красную дорожку вышел Демна Гвасалия - модный дизайнер одежды, которому и принадлежала идея такого наряда.

Американская певица Эрика Баду тоже облачилась во всё чёрное, надев куртку и невообразимую шляпу.

Американская модель-трансгендер Хантер Шафер появилась на красной дорожке в стальном наряде с белыми глазами.

Немецкая певица Ким Петрас выбрала в качестве наряда голову лошади. То ли это дань природе, то ли просто дизайнеры решили посмеяться.

Чей наряд вас поразил больше всего?


Источник:

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Метки: Met Gala 2021   ynews   young stars   Билли Айлиш   интересное   ким кардашян   фото   шоу бизнес   
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9k
ПчёЛа 2 часа назад
Какой та парад уродов
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Михаил Гривин Минуту назад
Нафик я сюда заходил... я ж даже не знаю никого из этого паноптикума!
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21k
Bar0 3 минуты назад
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2k
Sergey Nekrasov 19 минут назад
Айлиш оказывается очень даже ничего.
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201
Бич Бичовский Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
Наталья 57 минут назад
Что-то напомнило.
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котегRUS Час назад
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insaider Час назад
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Опаньки Час назад
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turyst Час назад
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56k
pynh Час назад
и тут без п#доров не обошлось
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