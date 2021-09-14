Рианна в куртке и Ким Кардашьян без лица: самые яркие образы Met Gala 2021

Очередной бал Met Gala прошёл в музее Метрополитен. Мероприятие посетили все звёзды Голливуда, поразив своими образами. Билли Айлиш внезапно оделась в нежный наряд Мэрилин Монро, а Ким Кардашьян наоборот натянула на себя колготки, скрыв лицо. Тема этого бала стала американская мода и гости Met Gala 2021 справились на все 100%!
Билли Айлишь внезапно выбрала очень женственный наряд, остановившись на образе золотого Голливуда. Певица появилась в пышном пудровом платье на красной дорожке.
Образ дополняла необычная причёска и куча бриллиантов. Этот выбор для певицы кажется очень необычным, ведь Билли всегда одевается более свободно, предпочитая оверсайз женственным костюмам.
Ещё одной звездой на балу стала Серена Уильямс. Спортсменка появилась в комбинезоне и в пушистом разноцветном плаще.
Знаменитая модель Иман выбрала сложный наряд с перьями от Harris Reed. Модель выглядела просто безупречно, а ей на минуточку, уже 66 лет.
А вот эту актрису вы вряд ли сможете узнать с первого взгляда. Не поверите, но это Мейси Вильямс, та самая Арья Старк. Девушка выбрала готический наряд и очень необычный макияж.
Валар моргулис, как говорится!
Также очень необычным оказался наряд Рианны. Певица умудрилась опоздать на красную дорожку и вышла к фотографам в тот момент, когда все остальные приглашенные уже ушли в здание музея. В качестве наряда певица выбрала платье необычного кроя, больше похожее на пуховик.
А вот этой "тёмной лошадкой" оказалась Ким Кардашьян. Американская звезда выбрала очень необычный наряд, скрыв всё тело чёрной тканью. Вместе с ней на красную дорожку вышел Демна Гвасалия - модный дизайнер одежды, которому и принадлежала идея такого наряда.
Американская певица Эрика Баду тоже облачилась во всё чёрное, надев куртку и невообразимую шляпу.
Американская модель-трансгендер Хантер Шафер появилась на красной дорожке в стальном наряде с белыми глазами.
Немецкая певица Ким Петрас выбрала в качестве наряда голову лошади. То ли это дань природе, то ли просто дизайнеры решили посмеяться.
Чей наряд вас поразил больше всего?
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