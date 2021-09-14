Рианна в куртке и Ким Кардашьян без лица: самые яркие образы Met Gala 2021

Также очень необычным оказался наряд Рианны. Певица умудрилась опоздать на красную дорожку и вышла к фотографам в тот момент, когда все остальные приглашенные уже ушли в здание музея. В качестве наряда певица выбрала платье необычного кроя, больше похожее на пуховик.