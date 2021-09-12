Был он рыжим, как из рыжиков рагу... Сергей Крупенников

Как бы там ни было, но Серёжу Крупенникова сразу режиссёры выделили из общего числа фотографий, и взяли на особый киноучёт. Его дебют в состоялся в научно-популярной ленте "Мальчик и машина". Никто уж и с собаками не найдёт эти кадры. Известно, что Серёжа там играл нарушителя правил дорожного движения, который образумился и стал умненьким и благоразумненьким как Буратино.

После был настоящий триумф нашего рыжего героя в кино. Режиссёр Валентин Горлов в 1973 году очень долго искал маленького актёра для роли Дениски Кораблёва в комедии "Где это видано, где это слыхано". Каких только Денисок мы тогда не видели на экране: худых, упитанных, беззубых и маленьких. Но Валентин Анатольевич Горлов видел только рыжего Дениску. Хотя у В. Драгунского, он нигде не описан как рыжий.

Серёжу Крупенникова привезли на "Ленфильм" последним из актёров. Завыбирались. И тут спасла картотека. Посмотрев на его фото режиссёр понял, что это и есть Дениска. Сразу начались съёмки, и роль ему далась очень легко. Она же принесла Сергею всенародную популярность и любовь. Но правда многие сомневались, что такое количество солнечных веснушек может быть на самом деле. Но веснушки все были натуральные. И выжигающая глаза рыжина была настоящая. Стоит сказать, что иногда режиссёры мухлевали и отобранных рыжих детей чуть подрыжёвывали. Так было с Серёжей Тихоновым - "вождём краснокожих", Петей Черкашиным - "вот моя деревня". А Серёжа Крупенников был настолько рыж, ну просто апельсин на снегу, что в глазах рябило...