FISHKINET
Личный город для американского миллиардера (4 фото) Личный город для американского миллиардера (4 фото) Суровый бой без правил попал на видео Суровый бой без правил попал на видео В Омске мужчина объявил войну детской площадке В Омске мужчина объявил войну детской площадке Знаменитости, которые насмерть поссорились на съемочной площадке Знаменитости, которые насмерть поссорились на съемочной площадке Время Ивлеевых. На дне Время Ивлеевых. На дне Заходи...Улыбнись - 2 Заходи...Улыбнись - 2 Марина Неёлова: пережила предательство, в 40 лет родила дочь и вышла замуж за дипломата Марина Неёлова: пережила предательство, в 40 лет родила дочь и... Строительный гороскоп Строительный гороскоп Без кота и жизнь не та, а с котом? Без кота и жизнь не та, а с котом? "Хроники Риддика" - 15 интересных фактов о фантастическом боевике с Вином Дизелем "Хроники Риддика" - 15 интересных фактов о фантастическом боевике... Вещи, которые прослужат вам всю жизнь и останутся вашим потомкам Вещи, которые прослужат вам всю жизнь и останутся вашим потомкам Зачем в советских санузлах бачок вешали под потолком? Зачем в советских санузлах бачок вешали под потолком? На Ставрополье пастор занял 58 миллионов у прихожан и пропал На Ставрополье пастор занял 58 миллионов у прихожан и пропал Гифки Гифки В Дубае построили огромный бассейн для дайвинга с "затонувшим городом" В Дубае построили огромный бассейн для дайвинга с "затонувшим городом" Смешные комментарии из социальных сетей - 2 Смешные комментарии из социальных сетей - 2 Викинги и гигиена: удивительные факты Викинги и гигиена: удивительные факты Бывший сотрудник разведки США рассказал о секретной базе в Индийском океане Бывший сотрудник разведки США рассказал о секретной базе в... 15 огромных вещей, размер которых можно оценить только в сравнении 15 огромных вещей, размер которых можно оценить только в сравнении
Был он рыжим, как из рыжиков рагу... Сергей Крупенников

Был он рыжим, как из рыжиков рагу... Сергей Крупенников (9 фото)

Автор:
12 сентября 2021 22:11
Метки: актеры   история жизни   кино   
389
9
Серёжу Крупенникова в кино определили родители, простые ленинградские инженеры, которые услышали по радио объявление о том, что "Ленфильм" приглашает на кинопробы детей для пополнения актёрской картотеки. И было отчего родителям иметь такое мнение о своём сыне. Сын был рыжим, как из рыжиков рагу, как пелось в песне.

Как только появилась цветная плёнка у наших кинематографистов так сразу стали появляться в кадре рыжие герои. Доблестная кинорота юных рыжих и конопатых наверно наберётся у нас. От киношного князя Рюрика до наших дней список рыжих, юных актёров не редеет. Может режиссёры мыслят по поговорке, что мол дурачок завсегда красному рад (это мы, глазеющие зрители). А рыжий и конопатый сродни красному. Бросается сразу в глаза, притягивает своей манкостью.

×

Как бы там ни было, но Серёжу Крупенникова сразу режиссёры выделили из общего числа фотографий, и взяли на особый киноучёт. Его дебют в состоялся в научно-популярной ленте "Мальчик и машина". Никто уж и с собаками не найдёт эти кадры. Известно, что Серёжа там играл нарушителя правил дорожного движения, который образумился и стал умненьким и благоразумненьким как Буратино.


После был настоящий триумф нашего рыжего героя в кино. Режиссёр Валентин Горлов в 1973 году очень долго искал маленького актёра для роли Дениски Кораблёва в комедии "Где это видано, где это слыхано". Каких только Денисок мы тогда не видели на экране: худых, упитанных, беззубых и маленьких. Но Валентин Анатольевич Горлов видел только рыжего Дениску. Хотя у В. Драгунского, он нигде не описан как рыжий.


Серёжу Крупенникова привезли на "Ленфильм" последним из актёров. Завыбирались. И тут спасла картотека. Посмотрев на его фото режиссёр понял, что это и есть Дениска. Сразу начались съёмки, и роль ему далась очень легко. Она же принесла Сергею всенародную популярность и любовь. Но правда многие сомневались, что такое количество солнечных веснушек может быть на самом деле. Но веснушки все были натуральные. И выжигающая глаза рыжина была настоящая. Стоит сказать, что иногда режиссёры мухлевали и отобранных рыжих детей чуть подрыжёвывали. Так было с Серёжей Тихоновым - "вождём краснокожих", Петей Черкашиным - "вот моя деревня". А Серёжа Крупенников был настолько рыж, ну просто апельсин на снегу, что в глазах рябило...

Даже если бы он больше нигде не снялся, то его бы помнили до сих пор. Потому что его всесоюзная популярность в роли рыжего Дениски была запредельной. И стар и млад, напевал в 70-е годы "Где это видано, где это слыхано".


Но всенародная слава просто так не проходит. Через год его сняли в главной роли Джорджа Робронсона, сына миллионера, которого гангстеры похищают ради выкупа, в детской комедии "Дорогой мальчик". Серёжа вполне профессионально отработал весь фильм, играя с профессионалами на равных. В картине вместе с ним играли звёзды кино: Георгий Вицин, Владислав Стржельчик, Ирина Азер.

Одиннадцатилетнего школьника даже научили водить машину. Правда больше он вхолостую крутит руль в кадре, ибо подправлял этот руль снизу и жал на педали рукой гонщик-каскадёр Микулин. Но в целом всё равно кадры с вождением автомобиля получились натуральными. Фильм получился классным, и популярность Серёжи Крупенникова выросла еще больше после его проката.


Дальше, сам Сергей любил вспоминать, что поймал настоящий звездняк. И так зазнался, что ему пришлось поменять школу. Он стал плохо учиться, испортил отношения с одноклассниками. А старшеклассники даже пару раз начищали ему лицо в школьном туалете.


Через пару лет Серёжа опять сыграл главную роль в кино. Это был фильм-сказка по мотивам пьесы Сергея Михалкова "Весёлое сновидение, или Смех и слёзы". История о приключения 12-летнего школьника Андрюши Попова в сказочном шахматном королевстве, в целом не сильно запала в душу всем. Хотя в картине опять же играют гайдаевские звёзды: Г. Вицин, Е. Моргунов, Сергей Филиппов, а также солнечный клоун Олег Попов, Валентин Никулин, Павел Панков, и даже знаменитый комментатор Николай Озеров.

А вот следующая картина с участием Серёжи Крупенникова "Волшебный голос Джельсомино" очень всем запомнилась. И песнями, и прекрасными актёрскими работами. В кадре и Сергей уже играет, а не просто сияет своей рыжиной. Ему уже исполнилось 14 лет, он подрос, возмужал, и роль его именно неплохо сыгранна.


Эта музыкальная комедия по произведению Д. Родари была очень тепло принята критикой и зрителями. За Сергея в кадре поёт другой Сергей - Беликов.

После этой картины Сергей всерьёз задумался о своём будущем. Впереди были выпускные классы, надо было подтягивать запущенную учёбу и выбирать профессию. Запал в душу ему разговор с учительницей его старшего брата Жени. Она ему сказала: "Сережа, вот Евгений, твой брат, мечтает связать жизнь с медициной и готов для этого даже работать медбратом. А готов ли ты быть актёром в массовке?" Дальше она сказала, что актёрская жизнь - это не мёд и пряники всю жизнь, что обязательно наступит период когда будут провалы, когда вдруг все словно отвернутся от тебя.


Тут он и стал думать, насколько он любит эту профессию. Ведь побывав на съёмочной площадке видел, что это тяжелый труд.

Как потом Сергей вспоминал, что разговор с мудрой учительницей стал поворотным в его судьбе. Он стал налягать на учёбу. Всё больше на математику и физику. Он наверстал пропущенное из-за съёмок и смог после школы легко поступить в Ленинградский технологический институт холодильной промышленности.


Учась в институте он встретил свою половину, красавицу Лену. Долго и трогательно за ней ухаживал. Причём Лена вспоминала, что он терпеть не мог, когда разговор заходил о его киношном прошлом.

Вскоре молодые поженились и у них родился сын Алексей в 1984 году. Правда после защиты диплома Сергея забрали в Армию на год, и Лена с сыном поехала к нему в далёкий гарнизон на Кольский полуостров.


Дальше Сергей успешно работал в каких-то советских конторах, а в период поздней перестройки основал своё предприятие, которое назвал "Петрохладотехника". Его компания поставляла холодильное оборудование во многие магазины, бары и рестораны Санкт-Петербурга и ленинградской области.

Бизнес процветал все годы, когда Сергей был жив. Да и после его неожиданного ухода фирма продолжает успешно работать. Только теперь там всем руководит его сын Лёша.


В 2012 году много писали о том что произошло с бывшей звездой детского кинематографа. Да, вот так бывает. Ехал человек на велосипеде и был сбит мотоциклистом, который скрылся с места дорожной аварии. Бывшему актёру на тот момент было 49 лет.

Но в целом жизнь у него удалась. Он прекрасно прожил отведенные ему на Земле годы. А память о нём осталась в наших сердцах. И Дениска, и сын миллионера Джордж, и Джельсомино остались с нами.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: актеры   история жизни   кино   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
146k
anthrax 3 часа назад
Спасибо,классный пост.Джельсамино-это круто.Талантливый актёр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 3 часа назад
Училка явно завидовала. Настолько, что даже не к своему ученику в жизнь влезла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
146k
anthrax 3 часа назад
Наверно Господь отправил его что бы нас порадовать,а потом забрал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото) «Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото) Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3" Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3" 8 лучших фильмов Гая Ричи: британского Тарантино с чёрным поясом по карате 8 лучших фильмов Гая Ричи: британского Тарантино с чёрным поясом по карате HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов" HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов" Как изменились за 17 лет актеры сериала "Солдаты" Как изменились за 17 лет актеры сериала "Солдаты" 50 лучших советских фильмов 50 лучших советских фильмов
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3879520



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
40 фотографий, которые можно было сделать только в Европе
3
176
40 фотографий, которые можно было сделать только в Европе
40 раскрашенных фото из прошлого, которые вас поразят
5
60
40 раскрашенных фото из прошлого, которые вас поразят
Набирающие популярность
Mercedes представил устройство для управления электрокаром Vision AVTR силой мысли
2
14
Mercedes представил устройство для управления электрокаром Vision AVTR силой мысли
Оговорки, которые мы часто делали в детстве, но они кажутся нелепыми и смешными до сих пор
0
41
Оговорки, которые мы часто делали в детстве, но они кажутся нелепыми и смешными до сих пор
Личный город для американского миллиардера (4 фото)
Личный город для американского миллиардера (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
2
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#подборка#животные#картинки#прикольные#прошлое#Россия
#интересно#факты#история#комментарии#кино#gif#жизнь#в мире
#Юмор#фотографии#прикол#ynews#СССР#интернет#природа#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться