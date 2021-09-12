Был он рыжим, как из рыжиков рагу... Сергей Крупенников

Как только появилась цветная плёнка у наших кинематографистов так сразу стали появляться в кадре рыжие герои. Доблестная кинорота юных рыжих и конопатых наверно наберётся у нас. От киношного князя Рюрика до наших дней список рыжих, юных актёров не редеет. Может режиссёры мыслят по поговорке, что мол дурачок завсегда красному рад (это мы, глазеющие зрители). А рыжий и конопатый сродни красному. Бросается сразу в глаза, притягивает своей манкостью.
Как бы там ни было, но Серёжу Крупенникова сразу режиссёры выделили из общего числа фотографий, и взяли на особый киноучёт. Его дебют в состоялся в научно-популярной ленте "Мальчик и машина". Никто уж и с собаками не найдёт эти кадры. Известно, что Серёжа там играл нарушителя правил дорожного движения, который образумился и стал умненьким и благоразумненьким как Буратино.
После был настоящий триумф нашего рыжего героя в кино. Режиссёр Валентин Горлов в 1973 году очень долго искал маленького актёра для роли Дениски Кораблёва в комедии "Где это видано, где это слыхано". Каких только Денисок мы тогда не видели на экране: худых, упитанных, беззубых и маленьких. Но Валентин Анатольевич Горлов видел только рыжего Дениску. Хотя у В. Драгунского, он нигде не описан как рыжий.
Серёжу Крупенникова привезли на "Ленфильм" последним из актёров. Завыбирались. И тут спасла картотека. Посмотрев на его фото режиссёр понял, что это и есть Дениска. Сразу начались съёмки, и роль ему далась очень легко. Она же принесла Сергею всенародную популярность и любовь. Но правда многие сомневались, что такое количество солнечных веснушек может быть на самом деле. Но веснушки все были натуральные. И выжигающая глаза рыжина была настоящая. Стоит сказать, что иногда режиссёры мухлевали и отобранных рыжих детей чуть подрыжёвывали. Так было с Серёжей Тихоновым - "вождём краснокожих", Петей Черкашиным - "вот моя деревня". А Серёжа Крупенников был настолько рыж, ну просто апельсин на снегу, что в глазах рябило...
Даже если бы он больше нигде не снялся, то его бы помнили до сих пор. Потому что его всесоюзная популярность в роли рыжего Дениски была запредельной. И стар и млад, напевал в 70-е годы "Где это видано, где это слыхано".
Но всенародная слава просто так не проходит. Через год его сняли в главной роли Джорджа Робронсона, сына миллионера, которого гангстеры похищают ради выкупа, в детской комедии "Дорогой мальчик". Серёжа вполне профессионально отработал весь фильм, играя с профессионалами на равных. В картине вместе с ним играли звёзды кино: Георгий Вицин, Владислав Стржельчик, Ирина Азер.
Одиннадцатилетнего школьника даже научили водить машину. Правда больше он вхолостую крутит руль в кадре, ибо подправлял этот руль снизу и жал на педали рукой гонщик-каскадёр Микулин. Но в целом всё равно кадры с вождением автомобиля получились натуральными. Фильм получился классным, и популярность Серёжи Крупенникова выросла еще больше после его проката.
Дальше, сам Сергей любил вспоминать, что поймал настоящий звездняк. И так зазнался, что ему пришлось поменять школу. Он стал плохо учиться, испортил отношения с одноклассниками. А старшеклассники даже пару раз начищали ему лицо в школьном туалете.
Через пару лет Серёжа опять сыграл главную роль в кино. Это был фильм-сказка по мотивам пьесы Сергея Михалкова "Весёлое сновидение, или Смех и слёзы". История о приключения 12-летнего школьника Андрюши Попова в сказочном шахматном королевстве, в целом не сильно запала в душу всем. Хотя в картине опять же играют гайдаевские звёзды: Г. Вицин, Е. Моргунов, Сергей Филиппов, а также солнечный клоун Олег Попов, Валентин Никулин, Павел Панков, и даже знаменитый комментатор Николай Озеров.
А вот следующая картина с участием Серёжи Крупенникова "Волшебный голос Джельсомино" очень всем запомнилась. И песнями, и прекрасными актёрскими работами. В кадре и Сергей уже играет, а не просто сияет своей рыжиной. Ему уже исполнилось 14 лет, он подрос, возмужал, и роль его именно неплохо сыгранна.
Эта музыкальная комедия по произведению Д. Родари была очень тепло принята критикой и зрителями. За Сергея в кадре поёт другой Сергей - Беликов.
После этой картины Сергей всерьёз задумался о своём будущем. Впереди были выпускные классы, надо было подтягивать запущенную учёбу и выбирать профессию. Запал в душу ему разговор с учительницей его старшего брата Жени. Она ему сказала: "Сережа, вот Евгений, твой брат, мечтает связать жизнь с медициной и готов для этого даже работать медбратом. А готов ли ты быть актёром в массовке?" Дальше она сказала, что актёрская жизнь - это не мёд и пряники всю жизнь, что обязательно наступит период когда будут провалы, когда вдруг все словно отвернутся от тебя.
Тут он и стал думать, насколько он любит эту профессию. Ведь побывав на съёмочной площадке видел, что это тяжелый труд.
Как потом Сергей вспоминал, что разговор с мудрой учительницей стал поворотным в его судьбе. Он стал налягать на учёбу. Всё больше на математику и физику. Он наверстал пропущенное из-за съёмок и смог после школы легко поступить в Ленинградский технологический институт холодильной промышленности.
Учась в институте он встретил свою половину, красавицу Лену. Долго и трогательно за ней ухаживал. Причём Лена вспоминала, что он терпеть не мог, когда разговор заходил о его киношном прошлом.
Вскоре молодые поженились и у них родился сын Алексей в 1984 году. Правда после защиты диплома Сергея забрали в Армию на год, и Лена с сыном поехала к нему в далёкий гарнизон на Кольский полуостров.
Дальше Сергей успешно работал в каких-то советских конторах, а в период поздней перестройки основал своё предприятие, которое назвал "Петрохладотехника". Его компания поставляла холодильное оборудование во многие магазины, бары и рестораны Санкт-Петербурга и ленинградской области.
Бизнес процветал все годы, когда Сергей был жив. Да и после его неожиданного ухода фирма продолжает успешно работать. Только теперь там всем руководит его сын Лёша.
В 2012 году много писали о том что произошло с бывшей звездой детского кинематографа. Да, вот так бывает. Ехал человек на велосипеде и был сбит мотоциклистом, который скрылся с места дорожной аварии. Бывшему актёру на тот момент было 49 лет.
Но в целом жизнь у него удалась. Он прекрасно прожил отведенные ему на Земле годы. А память о нём осталась в наших сердцах. И Дениска, и сын миллионера Джордж, и Джельсомино остались с нами.
Источник:
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