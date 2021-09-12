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Суровый бой без правил попал на видео

Суровый бой без правил попал на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 сентября 2021 15:41
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   дети   драка   перемена   школьники   
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Детство - прекрасная пора, в это время ты познаешь себя и весь окружающий мир. Приобретаешь бесценный, пусть порой и болезненный опыт.

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Метки: Юмор   видео   дети   драка   перемена   школьники   
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22  комментария
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13
Nata Час назад
парни видно пловцы ,у них руки в локтях не сгибаются..
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33k
Опаньки 41 секунду назад
Я в детстве так с другом помахался (2 секунды).
Первый же удар пришелся в грубо оштукатуренную стену советского дома вскользь
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7k
Чё 11 минут назад
Они хоть раз попали друг в друга?
Бодро, задорно, но, по-моему, как в реслинге - без единого нормального удара.
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209
Дмитрий Самохин 14 минут назад
Пархай как бабочка, жаль как оса
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2k
5010_BIRD 20 минут назад
Почему никто не догадался музыку из "Мортал комбат" включить?
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9k
Majul 22 минуты назад
Мастера техники несгибаемых рук? Пока замахиваются успевают по жалу отхватить пару раз.
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14k
Андрей Донченко 37 минут назад
Интересно, у них синяки потом видны?
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1k
denis karablev 39 минут назад
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222
Сигизмунд Лазаревич 40 минут назад
ноль техники, но задорно. Бананы наверняка не поделили.
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51k
parallax 44 минуты назад
Разные весовые категории. НечеССно.
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5k
Ya Час назад
Ну чего тут сурового? В основном и не попадают по противнику. Сурово было бы если бы каждый удар наносился рифлёной арматурой мин 2 см диаметр, и после каждого удара что то было сломано и рекой текла кровь, а так - дерутся школьники начальных классов.
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2k
Наблюдатель Час назад
Негры...
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5k
Свирепый Бамбр Час назад
Чунга-чанги пальму не поделили?
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5k
Борис Карабанов Час назад
Господи, неужели животное начало в человеке не искоренить никогда?
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326
Anal Aggressor Борис Карабанов 53 минуты назад
Даже Dana White говорит, что драки - часть природы человека...
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326
Anal Aggressor sandman 52 минуты назад
1. Ты за кадром тоже, если что.
2. ВидЕо*
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