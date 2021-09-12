Суровый бой без правил попал на видео

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Детство - прекрасная пора, в это время ты познаешь себя и весь окружающий мир. Приобретаешь бесценный, пусть порой и болезненный опыт.
Что не поделили эти два паренька и чем закончилась драка, осталось не известным. Но вот часть их самозабвенного побоища засняли, и опубликовали в сети их одноклассники. Еще бы, такую битву грех пропустить!
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Первый же удар пришелся в грубо оштукатуренную стену советского дома вскользь
Бодро, задорно, но, по-моему, как в реслинге - без единого нормального удара.
Это, считай, ломом махать.
Это же не дети рыцарей средневековья, которые "с пелёнок" тренировались тяжёлыми железками махать.
Смартфончики-то полегче будут.
2. ВидЕо*