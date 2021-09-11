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В Иркутске футболист Бобомурод и болельщик Дилмурод атаковали на судью и лишили его сознания

В Иркутске футболист Бобомурод и болельщик Дилмурод атаковали на судью и лишили его сознания (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2021 03:01
Сообщество : Спорт
Метки: Россия   болельщик   видео   любители   нападение   рефери   спорт   футбол   
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В сибирском городе во время проведения любительского футбольного матча, в положении вне игры болельщик, вслед за игроком напал и избил арбитра так, что последнему понадобилась медицинская помощь.

Как сообщает Telegram-канал "Mash", в иркутской Лиге-2 мерились силами и мастерством местные "Виктория" и "Пахтакор". Игра шла на равных (1:1) до 84-й минуты. Рефери назначил пенальти в ворота "Пахтакора", что довело до кипения горячую кровь игрока команды Бобомурода Алланазарова. Тот начал пыжиться и несколько раз пытался нанести удар арбитру, что один раз ему всё же удалось. Из-за чего Бобомурод тут же стал обладателем красной карточки, но поскольку кровь парня это не охладило, реф решил досрочно закончить матч. Однако не тут-то было...


Из тумана выплыл ещё один сказочный богатырь, на этот раз болельщик "Пахтакора" - Дилмурод Капланов. Удар пришёлся судье в голову сзади, отчего тот даже ненадолго лишился сознания и получил сотрясение мозга. В итоге конфликта: футболист Алланазаров дисквалифицирован до 2 сентября 2024 года, а "Пахтакору" засчитано поражение со счётом 0:3.


Мортал комбат какой-то - страсти похлеще, чем в профессиональном футболе.


Всем не хворать, оставайтесь с нами. Следим за развитием событий.



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Метки: Россия   болельщик   видео   любители   нападение   рефери   спорт   футбол   
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46  комментариев
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5k
Свирепый Бамбр 6 часов назад
"атаковали на судью и лишили его сознания"
бля, переведите мне этот поток сознания...
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467
Mowgley 16 минут назад
Уроды и есть уроды.
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7k
Позитив 21 минуту назад
просто дичь....
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300
Alexander Woyz Полчаса назад
дикие люди. чуть что, дай подраться..
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17k
Егор Полчаса назад
Пыжиться и ерепениться, а потом еще и хорохориться.
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−56
Alex 45 минут назад
Московия, азиатчина
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340
Мурчелло 56 минут назад
То что они уроды,это так ясно.Кские бы приставки они кэтому слову ни приклеивали.
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9k
Valiko Час назад
название топика звучит, как рецензия к фантастическому экшену
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1k
Moon24 Час назад
Ну и имечко у животного - Бобом-урод . В зоопарк его а не в команду вместе с товарищем
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2k
Frank Borman Час назад
Бобомурод атаковал на рефа, и с той секунды игра пошла по п@зде.
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372
Graf Otodrakula 2 часа назад
А написал об этом их третий друг Джамшут
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573
Миша 2 часа назад
Бобо на Дилмурод судья нэ атакаваль! Бобо трэтий урод искаль из каманда!
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2k
Ney 3 часа назад
Меня грамотность заголовка лишила сознания...
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340
Мурчелло Ney 57 минут назад
Вам повезло.У остальных кровь из глаз.
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1k
Acid Snake 3 часа назад
Набрали нечисть, этим только ишаков трахать и друг друга
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498
MC 3 часа назад
Это аллах шепнул на ухо Бобумуроду, что пришло время убить судью. А мухамед нашептал тоже самое Дилмуроду. Вот и получилось, то что получилось. Ни кто тут не виноват.
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226
Sergel Fman 4 часа назад
Хоть Бобо,хотит Димо, окончания всё равно урод. Как бы намекает. Вместо красной карточки надо взять дрын хороший и прописать пару переломов ребер. И сотрясение до непроизвольной дефекации. Тогда поймут.
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519
MerryGoRound 4 часа назад
Как можно вообще играть в таком тумане?!?!
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11
G A 5 часов назад
Два ...урода атаковали судью
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1k
Replicant 5 часов назад
Вот уроды...
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63k
Доктор Джонс 5 часов назад

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2k
Kons 6 часов назад
Говоря про аналогии фамилий с персонажами Толкиена... похоже, да...


И избить арбитра тоже поступок гордых орков

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