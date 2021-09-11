В Иркутске футболист Бобомурод и болельщик Дилмурод атаковали на судью и лишили его сознания

Из тумана выплыл ещё один сказочный богатырь, на этот раз болельщик "Пахтакора" - Дилмурод Капланов. Удар пришёлся судье в голову сзади, отчего тот даже ненадолго лишился сознания и получил сотрясение мозга. В итоге конфликта: футболист Алланазаров дисквалифицирован до 2 сентября 2024 года, а "Пахтакору" засчитано поражение со счётом 0:3.

Мортал комбат какой-то - страсти похлеще, чем в профессиональном футболе.

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