В Иркутске футболист Бобомурод и болельщик Дилмурод атаковали на судью и лишили его сознания

В сибирском городе во время проведения любительского футбольного матча, в положении вне игры болельщик, вслед за игроком напал и избил арбитра так, что последнему понадобилась медицинская помощь.
Как сообщает Telegram-канал "Mash", в иркутской Лиге-2 мерились силами и мастерством местные "Виктория" и "Пахтакор". Игра шла на равных (1:1) до 84-й минуты. Рефери назначил пенальти в ворота "Пахтакора", что довело до кипения горячую кровь игрока команды Бобомурода Алланазарова. Тот начал пыжиться и несколько раз пытался нанести удар арбитру, что один раз ему всё же удалось. Из-за чего Бобомурод тут же стал обладателем красной карточки, но поскольку кровь парня это не охладило, реф решил досрочно закончить матч. Однако не тут-то было...
Из тумана выплыл ещё один сказочный богатырь, на этот раз болельщик "Пахтакора" - Дилмурод Капланов. Удар пришёлся судье в голову сзади, отчего тот даже ненадолго лишился сознания и получил сотрясение мозга. В итоге конфликта: футболист Алланазаров дисквалифицирован до 2 сентября 2024 года, а "Пахтакору" засчитано поражение со счётом 0:3.
Мортал комбат какой-то - страсти похлеще, чем в профессиональном футболе.
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бля, переведите мне этот поток сознания...
И избить арбитра тоже поступок гордых орков