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Данный тест основан на учебных пособиях, ориентированных на учеников шестых классов.
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Цифровизаторы, блин.
А перед тем как всё это проделать открой консоль линуксовую и нажми там Ctrl+C. К слову, в виндозной тоже можешь попробовать. А потом долго сиди и думай над тем, почему _универсальное_ сочетание клавиш для копирования - Ctrl+Ins, а для вставки - Shift+Ins.
Да, конечно, местами гейтсово творенье Ctrl+C работает, но писать подчеркнуто что и в Виндах, и в Линуксах - значит вызывать на свою голову гнев и проклятия.
Вообще на этот вопрос невозможно ответить, не зная разрядность системы. Судя по ответу, здесь подразумевалась 8-ми разрядная, разве мать вашу такие еще существуют?
при этом, там все ответы не верны. я пониже написал, что эта инфа давно устарела. сейчас килобайт = 1000 байт, а 1024 байта - это кибибайт
Идеально!Из 9 вопросов ответили верно на 9. Если бы вы сейчас учились в школе, то получили бы твёрдую пятёрку по информатике. Кстати, у вас в школе была информатика?
Информатика-то была, на DOS-Windows 3.1
итого, сейчас гига - это 10^9, а 2^30 - это гиби.
ну и аналогично кило, мега и другие - это тоже степени десяти, как принято со всеми физическими величинами согласно СИ
Никогда не заморачивался этим вопросом. С остальными как-то проще.
Ну-ну...
Вы используете компьютеры в школах?
Да, с первого класса.
Заходят в класс, видят: стоят на подоконнике 4 компьютера. Учительница говорит:
Сидоров, возьми 1 компьютер и поставь его на стол. Дети, сколько компьютеров осталось на подоконнике?