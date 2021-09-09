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Тест по базовой информатике

Тест по базовой информатике

Автор:
09 сентября 2021 14:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Тесты   интересное   информатика   тест   тесты за 6 класс   тесты по информатике   
2114
1
Данный тест основан на учебных пособиях, ориентированных на учеников шестых классов.
Какие символы не запрещено использовать при присвоении имён в ОС Windows?
1/9Какие символы не запрещено использовать при присвоении имён в ОС Windows?

cdn.pixabay.com

Какие символы запрещено использовать при присвоении имён в ОС Linux?
2/9Какие символы запрещено использовать при присвоении имён в ОС Linux?

cdn.pixabay.com

Укажите расширения, характерные для графических файлов
3/9Укажите расширения, характерные для графических файлов

cdn.pixabay.com

Сколько битов содержится в 1/2 килобайта
4/9Сколько битов содержится в 1/2 килобайта

cdn.pixabay.com

Чему равен 1 Гб (гигабайт)?
5/9Чему равен 1 Гб (гигабайт)?

cdn.pixabay.com

Какая программа не подойдёт при работе с таблицами?
6/9Какая программа не подойдёт при работе с таблицами?

cdn.pixabay.com

Для чего нужна программа Microsoft PowerPoint?
7/9Для чего нужна программа Microsoft PowerPoint?

cdn.pixabay.com

Какое сочетание клавиш в операционных системах Windows и Linux позволяет осуществить копирование?
8/9Какое сочетание клавиш в операционных системах Windows и Linux позволяет осуществить копирование?

cdn.pixabay.com

Какая информация содержится в файле threesome.txt?
9/9Какая информация содержится в файле threesome.txt?

cdn.pixabay.com

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Метки: Тесты   интересное   информатика   тест   тесты за 6 класс   тесты по информатике   
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4k
Roman 2 часа назад
"присвоении имён" чему? Или кому?
Цифровизаторы, блин.
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14k
Михаил Гривин 19 минут назад
Убейся апстену, аффтар, йаду выпей, сцуко, фбабруйск нах!!!

А перед тем как всё это проделать открой консоль линуксовую и нажми там Ctrl+C. К слову, в виндозной тоже можешь попробовать. А потом долго сиди и думай над тем, почему _универсальное_ сочетание клавиш для копирования - Ctrl+Ins, а для вставки - Shift+Ins.

Да, конечно, местами гейтсово творенье Ctrl+C работает, но писать подчеркнуто что и в Виндах, и в Линуксах - значит вызывать на свою голову гнев и проклятия.
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7k
Андрей 23 минуты назад
Сколько битов содержится в 1/2 килобайта - c какого буя ответ 4096 ??!
Вообще на этот вопрос невозможно ответить, не зная разрядность системы. Судя по ответу, здесь подразумевалась 8-ми разрядная, разве мать вашу такие еще существуют?
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7k
JeanLuk 24 минуты назад
Гы)

Идеально!Из 9 вопросов ответили верно на 9. Если бы вы сейчас учились в школе, то получили бы твёрдую пятёрку по информатике. Кстати, у вас в школе была информатика?

Информатика-то была, на DOS-Windows 3.1
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14k
Booka1a Полчаса назад
про гигабайт инфа давно устарела. сначала маркетологи придумали, что гига = 1000 мега, а не 1024, а в дальнейшем Международная электротехническая комиссия (МЭК) определила понятие гигабайт как 10^9 байт
итого, сейчас гига - это 10^9, а 2^30 - это гиби.
ну и аналогично кило, мега и другие - это тоже степени десяти, как принято со всеми физическими величинами согласно СИ
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9k
Kostick Полчаса назад
а совершенно случайно, размер того файла threesome.txt - не пару гиг? друг спрашивает)))
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4k
avix Полчаса назад
Шестой класс говорите. У меня есть знакомые с детьми, но что-то я не припомню, чтобы хоть кто-то из них говорил про базовое обучение Linux. А без этих знаний, как шестиклассник должен узнать о спецсимволах в ОС. Но не это самое интересное. При базовом обучении, современная молодёжь понятия не имеет о существовании даже такой вещи как командная строка. И это относится к классам и постарше.
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2k
Ivan 49 минут назад
Какие символы не запрещено использовать при присвоении имён в ОС Windows?

Никогда не заморачивался этим вопросом. С остальными как-то проще.
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10
advlad 59 минут назад
Школа, говорите? threesome.txt, говорите?
Ну-ну...
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10
advlad Ivan Полчаса назад
Полагаете, это текстовое руководство по ... ?
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31k
Korolev Час назад
По информатике всего два вопроса: про биты и гигабайт...
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1k
AGold Час назад
луних вообще ни разу в глаза не видел
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2k
Дмитрий ! Час назад
Нихрена не базовый. Есть вопросы тупые, например, про символы.
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28k
АнтонПолднев 2 часа назад
6 класс информатика? Ну ну... Помню в 10 классе я спросил училку по информатике, а когда же мы компьютер увидим? Она молча вышла из класса, вернулась с плакатом, на котором был комп изображён, и со словами "вот", повесила его на доску. 6 класс... Хех...
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