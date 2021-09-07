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Карикатуры и новости по версии сайта "Бесэдер?"

Карикатуры и новости по версии сайта "Бесэдер?" (8 фото)

Автор:
07 сентября 2021 06:05
Метки: Юмор   бесэдер   журнал   карикатуры   рисунки   
1608
8

"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.

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Представитель Талибана в ООН выразил обеспокоенность массовым соблюдением прав женщин в Читать далее.

Рис. Валериу Курту

Нетаниягу отказался передарить государству 42 подарка, полученные им на Читать далее.

Рис. Арсена Даниэля

Воспитательница Байдена прервала его встречу с Зеленским, объяснив, что у Джо Читать далее.

Рис. Василия Вознюка

Англия и Франция заявили, что после трусливого бегства США они не уйдут из Афганистана и Читать далее.

Рис. Сергея Тюнина

Геннадий Зюганов заявил, что, придя к власти, КПРФ потребует Читать далее.

Рис. Александра Зудина

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Метки: Юмор   бесэдер   журнал   карикатуры   рисунки   
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noName 37 минут назад
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182k
Кaleidoscope Полчаса назад
Внезапно у Субедея, виднейшего монгольского полководца 13 века и соратника Чингисхана, оказалось неожиданно знакомое всем россиянам лицо.(с)
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