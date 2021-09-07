Карикатуры и новости по версии сайта "Бесэдер?"

"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.
Представитель Талибана в ООН выразил обеспокоенность массовым соблюдением прав женщин в Читать далее.
Рис. Валериу Курту
Нетаниягу отказался передарить государству 42 подарка, полученные им на Читать далее.
Рис. Арсена Даниэля
Воспитательница Байдена прервала его встречу с Зеленским, объяснив, что у Джо Читать далее.
Рис. Василия Вознюка
Англия и Франция заявили, что после трусливого бегства США они не уйдут из Афганистана и Читать далее.
Рис. Сергея Тюнина
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