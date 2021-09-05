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90-е. Снимки Стива Реймера и Бояна Брецеля

90-е. Снимки Стива Реймера и Бояна Брецеля (50 фото)

Автор:
05 сентября 2021 16:55
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: 90-е   Россия   фото   
1029
50
Фотографии нашего тяжёлого жизненного периода.
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Метки: 90-е   Россия   фото   
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16  комментариев
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37k
Андрей 3 часа назад
святые, паимаишшшшь, девяностые.
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576
да пох Час назад
Да все было печально .....
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5k
Владимир 2 часа назад
Спасибо конечно за урок, как жить в говне. И за жизнь без ЗП. Жралось все что достал. За черкизон и Лужники, трупы у подъездов и трупы наркоманов в нём. Это была прививка от хорошей жизни и социальной справедливости. "Спасибо'" старшему поколению ща путч. Как сейчас живется? Жвачка пломбы не ломает? Джинсы не жмут? Колбаска то вкусная? Каждый часть заводов и предприятий получил в видет ваучеров? 10 или меньше волг купили на свои богатства?
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56
Максим Максимов 2 часа назад
а ведь ТВАРЬ одного высокопоставленного АЛКОГОЛИКА называла это время "святые 90-е"
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6k
klop 3 часа назад
Страна "процветала" тогда, так как доллар стоил каких-то 6 с лишним рублей.
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10k
vvv 3 часа назад
Святые 90-е, иофвашумать!!!!
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13k
Александр 3 часа назад
Некоторые- да, 90-е, а есть откроввенные современные "постановы", инсталляции... Кто те годА пережил, того не обманешь...
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