554
30
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
×
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Приколы на дорогах: подборка забавных картинок
- 30 картинок для поднятия настроения
- Свежая подборка автоприколов
- Автомобильный юмор в картинках
- Демотиваторы: котики, дизайнеры и красота
21
Понравилось21
Новости партнёров
Знаешь тс, хочу чтоб твои дети жрали эти булочки!
Глядишь, часть говна из мира исчезнет.
Нельзя брать в рот воду, когда купаетесь...
Там же нет очистных, вообще как таковых.
И от Алушты до Судака, ВСЁ гавно, сливается в море напрямую!
И это не один десяток лет. Кто в курсе, ездят туда только за видами. Не дай бог в море упасть...
pissдеЦ, тут моралисты-лингвисты собрались !!!!