Весёлые картинки. Часть 5

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Вот и закончилось варенье для поднятия настроения, но унывать не будем мы, откроем фляжку Бугульмы)))
4.
20.
Браты - акробаты pic.twitter.com/iHtf0M9FkM— Этна (@EtoEtna) September 2, 2021
23.
Впихнуть невпихуемое pic.twitter.com/hFooafVjtB— Этна (@EtoEtna) September 2, 2021
28.
Я боюсь, что обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое общение. И мир получит поколение идиотов. © Альберт Эйнштейн - Как в воду глядел
35.
Авторский пост
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