Фильм — шедевр, актеры — культовые, цитаты — расхожие. Как снимали «Собачье сердце»

- На съёмках Толоконников все время был недоволен своей игрой и постоянно просил переснять или переделать сцены, на что Бортко обычно отвечал: «А иди ты, всегда ты чем-то недоволен».





- Мы переснимали только один раз, — говорит актер. — Помните, эпизод с галстуком, когда я говорю: «Документ мне нужен, Филипп Филиппыч”. Первоначально эта сцена решалась, что я, вроде Сталина, должен был сидеть за столом. Но потом ее переделали. Тогда же коммунисты были еще сильны, шел переходный период. Или вот другая сцена, которой нет у Булгакова, — когда Шариков на трибуне выступает. Этот кадр хотели вырезать, но Бортко заявил: «Я, может быть, из-за этого кадра весь фильм делал». Я Шарикова обожаю! Это прекрасный человечек, испорченный Швондером и гипофизом Клима Чугункина, который ему вшили. Он же не виноват в этом. Если бы ему пересадили гипофиз Эйнштейна, он был бы Эйнштейном.





- В книге Булгакова Шариков не играл на балалайке и не пел частушек – в повести было просто написано «поют», но увидев однажды, как бойко Владимир Толоконников отплясывает в римской аудитории на репетиции, режиссер понял, что тут нужны частушки вроде тех, что были у Есенина: «Пароход плывет мимо пристани, будем рыбу мы кормить коммунистами!». Он позвонил своему знакомому барду Юлию Киму и сказал: нужны частушки, и уже через день он получил «Эх, яблочко, мое ты спелое».