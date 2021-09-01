Фильм — шедевр, актеры — культовые, цитаты — расхожие. Как снимали «Собачье сердце»

– Не читайте до обеда советских газет!
– Все отнять и поделить!
– Котов душили, душили…
– Разруха не в клозетах, а в головах!
– Абырвалг.
– Человеку без документов строго воспрещается существовать.
– Успевает всюду тот, кто никуда не торопится!
Первая экранизация булгаковского шедевра была снята за рубежом в 1976-м. В СССР же только в 1987 году опубликовали написанную в 1925 году повесть Булгакова «Собачье сердце», а режиссер Владимир Бортко экранизировал ее через год.
И только еще через год после экранизации состоялся премьерный показ фильма «Собачье сердце». Он, как и оригинальное произведение Булгакова, пережил трудные времена, но в итоге стал классикой – пересматривать его можно снова и снова.
А ведь после премьеры на фильм обрушилась критика. Трудно передать в полном объеме, как тогда доставалось режиссеру. Экранизацию называли безвкусной дрянью, режиссеру предлагали запретить снимать, и казалось совершенно невозможным изменение отношения власти к «Собачьему сердцу».
- Насколько быстро – за полтора месяца – мы запустились с этим фильмом, настолько сложно было его сдавать, – рассказывал режиссёр. – Худсовет на студии заключил, что кинофильм не сильно удался. На Центральном телевидении были более благосклонны: начали смотреть картину с мрачными лицами, а под конец даже развеселились. Зато газеты на следующее утро после премьеры камня на камне от нас не оставили. Это надо было почитать: дурость редкостная. Помню, позвонил расстроенный Толоконников: «За что нас так? Где мы недоработали?” Я ответил: «Подожди, время рассудит».
Чиновники от культуры выбрали привычный для себя и проверенный временем метод – обругать режиссера и его творение через прессу устами журналистов.
Бортко потом вспоминал:
- Я открыл газеты и обомлел. За достоверность цитат не ручаюсь, но можно поднять архив, и вы убедитесь, что я близок к тексту… Там было написано примерно следующее: «Такого дерьма, как «Собачье сердце», никто отродясь не снимал. Режиссёру за это надо отрубить не только руки, но и ноги и сбросить с моста». Но я все-таки уцелел. Чувствовал, что все сделал правильно. За границей нас приняли благосклонно… А через два года после выхода «Собачьего сердца» на экран мне и Евгению Евстигнееву вручили Госпремию.
Кроме этого, фильм был награжден за лучшую операторскую работу, получил Гран-при международного фестиваль Prix Italia в номинации «Игровое кино» и несколько раз получал призы за режиссуру.
ПРО СЦЕНАРИЙ
Сценарий Бортко писал в соавторстве с женой Натальей, и использовал тексты рассказов и писем Булгакова. Например, профессор Персиков был взят из произведения «Роковые яйца», рассказ дворника, прочитавшего два тома словаря Брокгауза и Эфрона – цитата из рассказа «Самоцветный быт», сцена с соседями профессора, занимающимися столоверчением – из рассказа «Спиритический сеанс», крестины детей пролетариев позаимствованы из фельетона «Золотые корреспонденции Ферапонта Капорцева», а цирковая пророчица («Сделай загадочное лицо, дура!») – из рассказа «Мадмазель Жанна» и т.д.
Это прекрасно объясняет удивление зрителей, кинувшихся скупать тиражи произведения в книжных магазинах и не обнаруживших многих цитат из фильма в первоисточнике.
Целью насыщения сценария такими яркими деталями было желание режиссера наполнить историю жизнью и колоритным бытом, раздвинуть стены профессорской квартиры и перенести действие в народ и на улицы.
Оставалось найти подходящих исполнителей. Бортко вспоминал:
- Одна древняя редакторша «Ленфильма» говорила мне: «Вова, запомни, 80 процентов успеха — это актеры. Поверь мне, я начинала с Эйзенштейном».
ПОДБОР АКТЕРОВ
Профессор Преображенский
Среди звезд советского кино на роль профессора Преображенского пробовались Михаил Ульянов, Леонид Броневой и Юрий Яковлев. Все они сыграли на пробах великолепно, но, когда на пробы пришел Евгений Александрович, то стало понятно – его Филипп Филиппович гениален.
Евстигнеев получил эту роль очень вовремя – он был в состоянии творческого кризиса.
- Этот фильм возник в жизни отца очень вовремя и буквально спас его, – говорит сын актёра Денис Евстигнеев. – Трудно соглашаясь на работу в «Собачьем сердце» (он отказывался сниматься, ссылаясь на слишком большой объем его реплик), он потом просто жил ею. Что было на площадке, я не знаю, но он постоянно говорил о своей роли, что-то наигрывал, показывал какие-то сцены…
Дело в том, что незадолго до этого, как раз после раздела МХАТа, перенесший инфаркт Евгений Александрович попросил худрука Олега Ефремова не занимать его в новых спектаклях. Ефремов воспринял это как предательство и сгоряча выдал: «Так иди на пенсию…» А тут такая роль!
- Все актеры на пробах замечательно играли, но Евстигнеев был точнее, — вспоминает Бортко.— Он, как и я, не читал «Собачьего сердца”. И спрашивал у родственников, стоит ли ему сниматься. Они дружно отвечали: «Да!». Всё он делал правильно, разве что походкой профессор Преображенский напоминал профессора Плейшнера из «17 мгновений весны». Я сказал ему об этом. «А какой она должна быть?” — последовал вопрос. Отвечаю: «Как у Менделеева Д. И.».
Позже сам Евстигнеев признается, что это роль на всю жизнь останется для него самой любимой.
Доктор Борменталь
В Борисе Плотникове, актере Московского театра сатиры, режиссёр увидел доктора Борменталя. Сначала Плотников робел и тушевался на одной съемочной площадке с именитым артистом, но Евстигнеев сказал ему: «Мы с вами равны, коллега», и Плотников раскрылся в полной мере.
Шариков
Сложнее всего оказалось найти актера на роль Шарикова – ведь режиссеру требовался этакий человек-собака. На все киностудии и по некоторым театрам страны разослали телеграмму с просьбой выслать фото самых уродливых актеров.
Как это ни удивительно, но на эту роль претендовали такие звезды кино, как Николай Караченцов и Алексей Жарков. Их Бортко не утвердил, считая, что в них зритель увидел бы не персонажа, а уже известных актеров.
В итоге выбор пал на Владимира Толоконникова – актера алма-атинского театра, фото которого режиссер обнаружил в актерской базе.
Когда же Владимира Толоконникова привезли на пробы, то, как вспоминал позже режиссер, он увидел перед собой реального «пса в галстуке», гениально провозгласившего тост «Желаю, чтобы все!». В тот же день актер был утвержден на роль.
- Как мне говорят, он на меня на первого указал — первого вызывайте, — говорит о режиссёре Толоконников. — Пробовал я с Броневым, с Симоновым. Я так и думал, что Броневой будет играть. А, оказывается, третья проба была с Евстигнеевым. Я уже на первой пробе почувствовал, что понравился Бортко. Он мне сам подавал реплики, а потом периодически выходил из помещения. Впоследствии признался, что выходил, потому что не мог сдерживаться, его сотрясал смех.
Чиновникам из худсовета этот выбор не понравился – они настаивали, что играть должен любимец публики Караченцов. Действие возымел ультиматум режиссера: дескать, или Толоконников, или я не буду снимать.
Шарик
Чтобы найти исполнителя роли пса съёмочная бригада узнала координаты хозяев потенциальных Шариков в клубе служебного собаководства. Среди них была хозяйка Карая Елена Никифорова – ей позвонили и предложили придти на кастинг. Карая выбрали из более чем 20 претендентов, и решающим аргументом стала его внешность: одно ухо у пса стояло, а другое – висело. На съемках часто делали дубли из-за игры актеров, но пес не входил в их число – все команды он выполнял с первого раза.
На съемочной площадке Карай сразу стал всеобщим любимцем. Он всегда «здоровался» с Евстигнеевым, а тот в ответ приветливо трепал его. Толоконников, съемки которого не совпадали со съемками пса, один раз специально приходил на площадку, чтобы познакомиться со своим «предшественником», как он его называл. Только Бортко опасался Карай на съемочной площадке – наверное, понимал, что он тут главный.
Служивший в милиции пес почти ничего не боялся во время съемок – ни грима, ни бинтов, ни софитов, ни даже страшной гудящей машины – ветродуя, которым нагоняли метель, потому что зима в год съёмок выдалась малоснежная. Единственное, чего он боялся – это уколов: он на самом деле вырывался, когда ему вводили снотворное, но в результате это сделало натуральнее его и так идеальную актерскую игру.
С помощью Елены специально для фильма Карай научился новым для себя вещам: сидеть «зайчиком», ходить на задних лапах, огрызаться на кошек (хотя в жизни Карай жил с кошкой в одной квартире и очень ее любил). И даже обидно, что эпизод с кошкой, над которым пришлось помучиться, так и не вошел в фильм.
Нелегко далась Караю и сцена с колбасой – колбаса была очень соленая, а за несколько дублей его просто закормили ею. Несмотря на это, пес каждый раз добросовестно ловил ее, а потом сплевывал и бежал к ведру с водой, чтобы запить.
Единственная серьезная проблема со съемками возникла у Карая в эпизоде, где он должен был укусить человека за ногу. Так как никто из актеров не хотел быть «укушенным”, сделали муляж, но умный пес сразу распознал подмену и долго отказывался ее кусать.
После дебюта в «Собачьем сердце» Карай снялся в короткометражке «Переэкзаменовка», в детской сказке Одесской киностудии «Рок-н-ролл для принцессы» и в эпизодических ролях в фильмах «Навеки 19-летний» и «Свадебный марш». В 1990 году пёс умер от отравления.
Швондер
Роман Карцев сыграл председателя домкома так, что Швондер стал именем нарицательным и оказался лучшей ролью талантливого комика в кино.
ИНТЕРЕСНЫЕ ПОДРОБНОСТИ СО СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ
- На съёмки в Ленинград Евстигнеев с Плотниковым ездили в «Красной стреле», и едва войдя в купе, народный артист СССР ставил на стол бутылку коньяка и заводил долгий разговор.
Актриса Малого драматического театра Санкт-Петербурга, исполнительница роли заведующей культотделом Вяземской Наталья Фоменко, одна из свидетельниц работы Евстигнеева на съёмках, вспоминала:
- Ни для кого не было секретом тяжелое душевное состояние Евстигнеева в то время. Иногда он брал свой дипломатик и удалялся в комнату, объявляя: «Пойду поучу текст!” А выходил оттуда уже навеселе. К концу дня реквизиторы этот дипломатик с коньячком уже припрятывали…
Из-за этого Бортко однажды поссорился с актером. Это был первый и последний их конфликт, и с тех пор на работе Евгений Александрович спиртного не употреблял.
- На съёмках Толоконников все время был недоволен своей игрой и постоянно просил переснять или переделать сцены, на что Бортко обычно отвечал: «А иди ты, всегда ты чем-то недоволен».
- Мы переснимали только один раз, — говорит актер. — Помните, эпизод с галстуком, когда я говорю: «Документ мне нужен, Филипп Филиппыч”. Первоначально эта сцена решалась, что я, вроде Сталина, должен был сидеть за столом. Но потом ее переделали. Тогда же коммунисты были еще сильны, шел переходный период. Или вот другая сцена, которой нет у Булгакова, — когда Шариков на трибуне выступает. Этот кадр хотели вырезать, но Бортко заявил: «Я, может быть, из-за этого кадра весь фильм делал». Я Шарикова обожаю! Это прекрасный человечек, испорченный Швондером и гипофизом Клима Чугункина, который ему вшили. Он же не виноват в этом. Если бы ему пересадили гипофиз Эйнштейна, он был бы Эйнштейном.
- В книге Булгакова Шариков не играл на балалайке и не пел частушек – в повести было просто написано «поют», но увидев однажды, как бойко Владимир Толоконников отплясывает в римской аудитории на репетиции, режиссер понял, что тут нужны частушки вроде тех, что были у Есенина: «Пароход плывет мимо пристани, будем рыбу мы кормить коммунистами!». Он позвонил своему знакомому барду Юлию Киму и сказал: нужны частушки, и уже через день он получил «Эх, яблочко, мое ты спелое».
- Во время съёмки сцены, где Шариков разбивает стёкла в буфете, пока его ловит Борменталь, Толоконников сильно порезал ногу на самом деле.
- Эпизод, в котором побитый Шариков в белой рубашке со свечкой идет к зеркалу и смотрит на свое отражение, был придуман Бортко - его нет ни в одном произведении Булгакова.
- Он пытается проникнуть в свою прошлую жизнь. Это был как бы оправдательный момент, и я старался сыграть эпизод так, чтобы Шарикова защитить. Я собак любил с детства, у меня всегда их было очень много. И видимо, это они мне дали отмашку — иди, мол, скажи за нас слово. Но это, конечно, шутка, – вспоминал позднее Толоконников.
- Хотя по сценарию действие фильма происходит в Москве, съёмки проходили в Ленинграде, и улицы Москвы «сыграли» питерские улицы:Обухов переулок, где находится дом, в котором проживал Преображенский, снимали на Моховой,Пречистенкой, где Шарик с профессором встретились, стала Боровая улица,
Также съемки проходили на улице Рылеева, на Преображенской площади, в Дегтярном переулке и в других местах северной столицы.
- Во время съёмок эпизода с устроенным Шариковым потопом Евстигнеева дубль за дублем носил на себе помощник режиссёра Юрий Вертлиб: никто не хотел, чтобы тот намочил ноги и заболел.
- Чтобы передать на экране колорит того времени и стилизовать фильм под кино 1930-х, Бортко применил в съемках фильма специальный фильтр – «сепию». Впоследствии режиссёр применял этот прием при съемках фильмов «Мастер и Маргарита» и «Идиот».
- Кадры в фильме с участием трамвая, на которых представлена якобы документальная хроника, были сняты специально для «Собачьего сердца».
- Второстепенный персонаж кухарки в доме профессора благодаря неоспоримому актерскому таланту Нины Руслановой стал фактически главным женским образом картины.
- "Филиппыч ну скажи ему" — был экспромт от Толоконникова. Смеялись всей площадкой:
- Псу Караю на момент начала съемок было 5 лет, он состоял на службе в милиции и уже отличился 38 задержаниями.
- На съемочной площадке гримеры, увидев Карая, сразу сказали, что пес выглядит слишком гладким и ухоженным для дворовой собаки, и его обмазали желатином, чтобы сделать «шелудивым». Кроме того, один бок Шарика по сценарию был обварен кипятком, которым его окатили во дворе. Гримеры так поработали над его образом, что прохожие шарахались от Карая во все стороны – ведь съемки длились не один день, из-за чего Елена грим не смывала, а пес так и ходил в боевой раскраске.
- В этом фильме режиссёр Бортко снялся в эпизодической роли зеваки в Обуховом переулке.
Источник:
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Реальные смыслы начинают проявляться только тогда,когда серьезно изучаешь историю СССР. Та же сцена с комиссаршец и отказом Преображенского покупать журналы в пользу детей Германии предстает в совсем другом виде, если вспомнить о том, что в 1923-1924-м против рабочих в Германии начались репрессии и тысячи их детей оказались выброшены на улицу, на голодную смерть.
В то же время, в 1921-22 годах, во время страшного голода, именно эти рабочие собрали для голодающей советской России еды для десятков тысяч людей, которые иначе бы умерли с голоду. Ленин и партия в 1923 бросили клич - собрать пожертвования для детей рабочих Германии....
Одно НО: цитаты - из рассказа. А не из фильма, за исключением экспромтов на съемочной площадке.
Плюс.
Книга сама по себе гениальная своим "нутром" Да и фильм снят, за исключение некоторых вещей, почти полностью "по тексту".
Один из любимейших фильмов.
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Странно - а у меня есть книга 1974 года.
Кстати - автор - почитай РАССКАЗ
Фильм не 100 % ее экранизация.