Какие фильмы наиболее достоверно показывают римскую армию в бою?

В превосходном в прочих отношениях сериале «Рим» битв немного, но лучше бы их не было вообще. В шестой серии второго сезона зрителям показали битву при Филиппах, одно из решающих сражений гражданской войны между вторым триумвиратом и республиканцами. В постановке этой битвы неправильно буквально всё.

Сражение начинается лихой кавалеристской атакой Марка Антония, который во главе 10-15 всадников нападает на десятки тысяч вражеских пехотинцев. Во-первых, римские командующие вообще не лезли в первые ряды сражающихся. Их задачей было управлять ходом боя, а не проявлять чудеса героизма. Во-вторых, направлять войска личным примером римским военачальникам не было нужно, в легионе имелись офицеры, которые и командовали солдатами. В-третьих, кавалерийские атаки характерны для Средневековья, в античности же — для скифов с парфянами и для Александра Македонского. Римляне кавалерию (союзную, собственной у них было мало) использовали как вспомогательные войска, а не в качестве главной ударной силы.