Какие фильмы наиболее достоверно показывают римскую армию в бою?

В современных фильмах о Древнем Риме наименее достоверны сцены сражений.
В превосходном в прочих отношениях сериале «Рим» битв немного, но лучше бы их не было вообще. В шестой серии второго сезона зрителям показали битву при Филиппах, одно из решающих сражений гражданской войны между вторым триумвиратом и республиканцами. В постановке этой битвы неправильно буквально всё.
Сражение начинается лихой кавалеристской атакой Марка Антония, который во главе 10-15 всадников нападает на десятки тысяч вражеских пехотинцев. Во-первых, римские командующие вообще не лезли в первые ряды сражающихся. Их задачей было управлять ходом боя, а не проявлять чудеса героизма. Во-вторых, направлять войска личным примером римским военачальникам не было нужно, в легионе имелись офицеры, которые и командовали солдатами. В-третьих, кавалерийские атаки характерны для Средневековья, в античности же — для скифов с парфянами и для Александра Македонского. Римляне кавалерию (союзную, собственной у них было мало) использовали как вспомогательные войска, а не в качестве главной ударной силы.
Кадр из сериала со сквозными пробоинами от стрел в скутумах
В-четвёртых, своим героическим поступков Марк Антоний дал врагу великолепную возможность его убить и тем существенно ослабить триумвират. Но враг почему-то пилумы кидать в эту горстку всадников не стал. Реальные римские легионеры такой ошибки бы не совершили, они отлично умели справляться с вражеской кавалерией, тем более столь малочисленной. Нельзя не упомянуть и о сверхмощных стрелах, которые в кинобитве запросто дырявят римские скутумы. Непонятно, где в то время нашли таких супер-лучников. Ведь даже стрелы монгол (чьи луки были в разы мощнее античных) не пробивали простой деревянный щит насквозь, а скутум был ещё толще и крепче.
Баллисты и онагры в фильме «Гладиатор», 2000 г.
Самый известный фильм о Древнем Риме, «Гладиатор», тоже не отличается реализмом в показе римского военного искусства. Сама идея дать бой варварам в лесу, где у них все преимущества, римскому командиру в голову бы не пришла. Справедливости ради надо сказать, что в этом кино есть несколько правильных деталей, относящихся к бою с германцами. На коне разъезжает только командир и его ближайшие помощники, все прочие римляне пешие, что соответствует исторической истине. Римляне в полевом сражении используют баллисты и это правильно. Наконец, командир легиона не лезет в поединок с вождём германцев. Вместо него могучего вражеского воина толпой убивают обычные легионеры — что тоже вполне достоверно.
Манипулярный строй легиона в фильме «Спартак», 1960 г.
Лучше всего порядок действий римского легиона в бою продемонстрирован в классическом пеплуме «Спартак», снятом в 1960 году. В отличие от одноимённого современного сериала, где и повстанцы, и римляне просто дерутся друг с другом как попало и чем придётся, в старом голливудском блокбастере римские когорты с марша разворачиваются в строй манипул. Выстроившиеся в шахматном порядке манипулы при подходе к противнику заполняют промежутки, образуя сплошную линию. Перед столкновением с врагом легионеры забрасывают его пилумами. Именно так воевали реальные римляне.
Римский таран. Кадр из мини-сериала «Масада», 1981 г.
Отлично показаны действия римлян в историческом мини-сериале «Масада» 1981-го года. Съёмки проходили в той самой местности, где располагалась эта иудейская крепость. По описанию Иосифа Флавия, римляне не спешили штурмовать твердыню, расположенную на вершине неприступной скалы. Они привлекли к земляным работам, помимо легионеров, ещё и девять тысяч рабов. За три года была выстроена огромная насыпь, по которой к воротам крепости подвели большой таран. Главный герой фильма с римской стороны, Рубрий Галл, является реальной исторической личностью.
Кадр из фильма «Даки», 1967 г.
Столь же достоверно показаны осада и штурм, организованные римскими войсками, в фильме «Даки» 1967 года. Это кино сняли румыны (при участии французов), в нём они изобразили своих героических предков, воевавших против древнеримской агрессии. Римляне в фильме для взятия крепости Аргидар используют различные осадные орудия и обстреливают защитников во время штурма, чтобы те не могли помешать легионерам, лезущим на стены по лестницам. К сожалению, в современном кино столь тщательное воссоздание римского стиля ведения войны практически не встречается.
Источник:
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А лезть на стены в плащах наверняка удобно. И вообще - драться в плаще тоже идеально!
Ясно понятно. тогда еще были живы ветераны легионеров. Потом пошла лажа.)