Занесла меня нелёгкая на свадьбу цыган

Вторым моментом, сильно меня впечатлившим, было полное отсутствие ЗАГСа.

Оказалось, штамп в паспорте им вообще ни к чему, достаточно и того, что все родственники в курсе.

Тогда я понял, почему цыганские свадьбы нельзя увидеть на улице, они женятся по-тихому, келейно, никаких прогулок по паркам, никакого возложения цветов, ресторан и три сотни гостей, этого вполне достаточно.

Может быть потом они и сходят узаконить свои отношения перед государством, но что-то я сомневаюсь.

И в тот день после обильного угощения в доме невесты процессия выдвинулась прямо в кабак, чтобы сесть и начать уже жрать как следует.



Забавно, но когда возле ресторана к гостям, выходящим из автомобиля, бросились уличные цыгане с просьбой подать "на счастье молодым", их грубо послали на три буквы.

Оказывается, у этого народа наличие братских чувств определяется финансовым статусом, и если ты нищий, то рядом с соотечественником, добившимся успеха, тебе делать нечего.

Следующее отличие от русской свадьбы прояснилось в фойе, оказывается всех гостей непременно нужно снимать, пока они ещё не разделись, и желательно во весь рост.

Спросите зачем? А чтобы было видно шубы в пол.



Сам бы я ни за что не догадался!