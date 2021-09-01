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Занесла меня нелёгкая на свадьбу цыган

Занесла меня нелёгкая на свадьбу цыган (5 фото)

Автор:
01 сентября 2021 16:58
Метки: Томми   свадьбы   этнос   
1467
5
И это были не те грязные попрошайки, что клянчат копеечку у вокзалов, это были состоятельные представители своего народа.
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Метки: Томми   свадьбы   этнос   
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28  комментариев
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4k
onebibis 2 часа назад
Все эти в.ы.е.б.о.н.ы баблом и голдой можно понять и простить как бы. Х.у.л.е - дикари.
Но если вспомнить о том, что эти ... граждане или х.у.й знает как их назвать не работают и никогда не работали. Что раньше они воровали лошадей и детей, а сейчас барыжат наркотой, то можно только присоединиться к мнению Томми.
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6k
Кружок Полчаса назад
хохлы, цыгане, ниггеры ... зачем писать про этот сброд?
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8k
Ntvl Полчаса назад
все мы не националисты в жизни, пока речь не заходит о цыганах...
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3k
Шура ОсЕчкин Полчаса назад
Автор, это ты еще на цыганских похоронах не был.....
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11k
Великий Кормчий 36 минут назад
Эти были?
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17
Али 43 минуты назад
"не те грязные попрошайки, что клянчат копеечку у вокзалов"... Как раз те грязные попрошайки на самом деле наверняка побогаче живут, чем многие, и именно "состоятельные представители своего народа" на том и состоятельны, что организуют это попрошайничество, кражи и торговлю наркотиками.
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556
Сергей Час назад
Древняя статейка.Автор-плагиатор.
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13k
Владислав Грецов Час назад
зачем им в ЗАГС...мать одиночка многодетная это гораздо наварнее...
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11k
Максим Час назад
Автор забыл уточнить возраст молодожёнов. Обычно лет 13-16,максимум 18.
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2k
Vic Twin 2 часа назад
По истории цыгане откуда-то из Индии. И оттуда турнули когда-то давно. Кстати неудивительно. И вся эта любовь к пестроте и золоту тоже из Индии. Соответственно и язык у них индоарийской ветви.
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14
wr33 2 часа назад
(R)это были состоятельные представители своего народа.
-----------------
а деньги они на чем заработали? наверно она в школе преподавала, а он токарем работал
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12k
Вася 2 часа назад
Ну вот автор, ты убедился теперь во внутренней сущности этих жадных, наглых, тупых, циничных, чванливых паразитов общества ?
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44k
zloykoyot 2 часа назад
"...это были состоятельные представители своего народа..." То есть героиновые барыги и крышующие тех самых привокзальных попрошаек.
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16k
Денис 3 часа назад
Чувак, если ты живёшь в 20 веке, то во-первых, добро пожаловать к нам.
А во-вторых, у нас тут 21 век и гораздо бОльшая терпимость.
Терпимость к массовым расстрелам и уничтожению незаконных цыганских поселений.

Велкам в 21 век.
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8k
Андрей А 3 часа назад
То же довелось снимать цыганскую свадьбу. Много похожих моментов

ЗАГСа не было, но возложение цветов было, так же была прогулка и небольшая фотосессия.
Когда приехали в кабак, там уже сидели гости и отмечали. Причем мужики от женщин отдельно. Это была ранняя весна, и что меня удивило, наверное половина будулаев сидели в куртках шапках, как и пришли.
Молодые со свидетелями (или хз как они у них называются) сели на отведенные места и стали принимать поздравления. Гости подходили-выпивали стопарик, поздравляли и садились на места. Вроде чего-то дарили.
Ведущего и диджея не было, какие-то, как я понял авторитетные дядьки крутили по кругу 4-5 песен, оказалось этого разнообразия более, чем хватало. Гости по одному выходили на "центр круга" и отплясывали для молодых.
Кульминация, была схожей Но, писец, без участия жениха!
Где там и как в кафе невесту делали женой остается только догадываться. Когда бабки привели бледноликую невесту с золотым подносом и таким артефактом на нем я тоже не сразу вкурил, что это такое, гости хлопали, орали снимай, снимай!!! даже походу не мне.
Мля, потом я при приближении через видоискатель просек, что это такое.
Про договор и оплату -то же длинная песня, но деньги я получил, хотя половину от того как обычно снимаю (так договорились), частями. Ну и само-собой сделал все на отъе.бись.
По большому счету они были довольны
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5k
★Lucifer★ 3 часа назад
В каждой избушке свои погремушки...
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207
Resns 3 часа назад
А за что рассказчик хотел получить гонорар?
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111
RUSSfan 3 часа назад
Даже богатые цигане пытаются нае...ть) Видно, в крови это у ромов...
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63k
Viktor 3 часа назад
Чёта, как-то с веками у автора не очень!

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2
Colt911 3 часа назад
Читал в пробке, когда поехал заметил что машина стала чутка слабее
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5k
Ruk 3 часа назад
табор уходит в небо
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