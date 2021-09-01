Занесла меня нелёгкая на свадьбу цыган

1467
5
И это были не те грязные попрошайки, что клянчат копеечку у вокзалов, это были состоятельные представители своего народа.
Когда живёшь в двадцатом веке, тебе может показаться, что вокруг тебя сплошь цивилизованные и культурные люди.
Но в один прекрасный день ты вдруг узнаёшь, что в одном с тобою городе живёт народ, застрявший мозгами в диком средневековье.
Не буду сейчас подробно рассказывать о том, как меня впечатлили их архитектура и интерьеры, тут всё и так понятно — возведённое в культ пышное кричащее бАхАтство.
Раньше, видя в магазинах жуткие цветные люстры и картины анилиновых цветов, я спрашивал себя, какой идиот может такое купить?
Теперь я получил на этот вопрос исчерпывающий ответ, здесь концентрация помпезной роскоши превосходила все мыслимые и немыслимые пределы, наполняя каждый угол, и временами выплёскиваясь на улицу.
Но в один прекрасный день ты вдруг узнаёшь, что в одном с тобою городе живёт народ, застрявший мозгами в диком средневековье.
Не буду сейчас подробно рассказывать о том, как меня впечатлили их архитектура и интерьеры, тут всё и так понятно — возведённое в культ пышное кричащее бАхАтство.
Раньше, видя в магазинах жуткие цветные люстры и картины анилиновых цветов, я спрашивал себя, какой идиот может такое купить?
Теперь я получил на этот вопрос исчерпывающий ответ, здесь концентрация помпезной роскоши превосходила все мыслимые и немыслимые пределы, наполняя каждый угол, и временами выплёскиваясь на улицу.
Вторым моментом, сильно меня впечатлившим, было полное отсутствие ЗАГСа.
Оказалось, штамп в паспорте им вообще ни к чему, достаточно и того, что все родственники в курсе.
Тогда я понял, почему цыганские свадьбы нельзя увидеть на улице, они женятся по-тихому, келейно, никаких прогулок по паркам, никакого возложения цветов, ресторан и три сотни гостей, этого вполне достаточно.
Может быть потом они и сходят узаконить свои отношения перед государством, но что-то я сомневаюсь.
И в тот день после обильного угощения в доме невесты процессия выдвинулась прямо в кабак, чтобы сесть и начать уже жрать как следует.
Забавно, но когда возле ресторана к гостям, выходящим из автомобиля, бросились уличные цыгане с просьбой подать "на счастье молодым", их грубо послали на три буквы.
Оказывается, у этого народа наличие братских чувств определяется финансовым статусом, и если ты нищий, то рядом с соотечественником, добившимся успеха, тебе делать нечего.
Следующее отличие от русской свадьбы прояснилось в фойе, оказывается всех гостей непременно нужно снимать, пока они ещё не разделись, и желательно во весь рост.
Спросите зачем? А чтобы было видно шубы в пол.
Сам бы я ни за что не догадался!
Оказалось, штамп в паспорте им вообще ни к чему, достаточно и того, что все родственники в курсе.
Тогда я понял, почему цыганские свадьбы нельзя увидеть на улице, они женятся по-тихому, келейно, никаких прогулок по паркам, никакого возложения цветов, ресторан и три сотни гостей, этого вполне достаточно.
Может быть потом они и сходят узаконить свои отношения перед государством, но что-то я сомневаюсь.
И в тот день после обильного угощения в доме невесты процессия выдвинулась прямо в кабак, чтобы сесть и начать уже жрать как следует.
Забавно, но когда возле ресторана к гостям, выходящим из автомобиля, бросились уличные цыгане с просьбой подать "на счастье молодым", их грубо послали на три буквы.
Оказывается, у этого народа наличие братских чувств определяется финансовым статусом, и если ты нищий, то рядом с соотечественником, добившимся успеха, тебе делать нечего.
Следующее отличие от русской свадьбы прояснилось в фойе, оказывается всех гостей непременно нужно снимать, пока они ещё не разделись, и желательно во весь рост.
Спросите зачем? А чтобы было видно шубы в пол.
Сам бы я ни за что не догадался!
×
Сама пьянка проходила довольно стандартно, разве что выяснилось, что любую незамужнюю девушку тамада имеет право вызвать из-за стола, и заставить танцевать в центре зала в полном одиночестве.
Это у них называется "подарить полечку".
Как я понял, это такие смотрины, чтобы присутствующие молодые люди смогли рассмотреть потенциальных невест.
Но главный сюрприз ждал меня на второй день.
Давно уже потеряв способность понимать смысл тостов, произносимых наполовину по-русски, наполовину по-цыгански, я следил за происходящим весьма невнимательно, а тем временем застолье приближалось к своей кульминации.
Тамада взял микрофон, и провозгласил длинную речь, в конце которой я уловил, "мы отпускаем наших молодых", и что-то про долг.
Жених поднялся, взял невесту за руку, и они покинули зал.
Пьянка продолжилась, гости танцевали, звеня золотыми цепями.
Где-то час спустя молодые вернулись на своё место, все расселись по столам, и сделали торжественные лица.
Слово взяла какая-то старуха, и долго что-то говорила по-цыгански.
В момент произнесения своего спича она потрясала блестящим подносом, на котором лежала какая-то белая тряпка.
Это у них называется "подарить полечку".
Как я понял, это такие смотрины, чтобы присутствующие молодые люди смогли рассмотреть потенциальных невест.
Но главный сюрприз ждал меня на второй день.
Давно уже потеряв способность понимать смысл тостов, произносимых наполовину по-русски, наполовину по-цыгански, я следил за происходящим весьма невнимательно, а тем временем застолье приближалось к своей кульминации.
Тамада взял микрофон, и провозгласил длинную речь, в конце которой я уловил, "мы отпускаем наших молодых", и что-то про долг.
Жених поднялся, взял невесту за руку, и они покинули зал.
Пьянка продолжилась, гости танцевали, звеня золотыми цепями.
Где-то час спустя молодые вернулись на своё место, все расселись по столам, и сделали торжественные лица.
Слово взяла какая-то старуха, и долго что-то говорила по-цыгански.
В момент произнесения своего спича она потрясала блестящим подносом, на котором лежала какая-то белая тряпка.
Сначала я не поверил своим глазам, но приблизившись, убедился — да, гостям вынесли простынку из-под молодожёнов.
Её края были подвёрнуты вниз, чтобы продемонстрировать центр.
На бортиках подноса, видимо в попытке придать этому зрелищу хоть какую-то эстетичность, лежали красные розы.
Я от такого креатива чуть не поперхнулся.
Тем временем от стола отделились несколько женщин преклонного возраста, как я понял, это были эксперты по простыням.
Они подошли к старухе, и тщательно осмотрели следы первого соития. Удовлетворившись увиденным, они залили поднос водкой, и танцуя, куда-то его уволокли.
Её края были подвёрнуты вниз, чтобы продемонстрировать центр.
На бортиках подноса, видимо в попытке придать этому зрелищу хоть какую-то эстетичность, лежали красные розы.
Я от такого креатива чуть не поперхнулся.
Тем временем от стола отделились несколько женщин преклонного возраста, как я понял, это были эксперты по простыням.
Они подошли к старухе, и тщательно осмотрели следы первого соития. Удовлетворившись увиденным, они залили поднос водкой, и танцуя, куда-то его уволокли.
Я почувствовал себя участником этнографической экспедиции в дебри Амазонской сельвы — прямо на моих глазах разворачивался "красивый древний обычай" проверки девственности невесты и отсутствия эректильной дисфункции жениха.
Что примечательно, до этого момента гости на протяжении двух дней только пили и жрали с перерывами на танцы, но никто не дарил никаких подарков.
Но после предъявления простыни наконец понеслась — деньги и золото, сервизы и пылесосы, я уже плохо помню нюансы, но подарков было много.
P.S. Получить свой гонорар я пытался двое суток.
В доме жениха весь первый день меня уговаривали всё отдать, и завтра приехать за деньгами, я в ответ смеялся, но не отдавал.
На второй день мне рассказывали, что мама жениха уехала на рынок, и забрала с собой все деньги, в том числе и те, что были подарены молодожёнам.
Потом принесли немного денег, и подали их мне со скорбным выражением на лице.
Потом принесли ещё немного.
Меня нестерпимо тошнило четвёртый день подряд смотреть на их рожи, и я забрав три четверти причитавшихся мне денег, отчалил.
© strravaganza
Что примечательно, до этого момента гости на протяжении двух дней только пили и жрали с перерывами на танцы, но никто не дарил никаких подарков.
Но после предъявления простыни наконец понеслась — деньги и золото, сервизы и пылесосы, я уже плохо помню нюансы, но подарков было много.
P.S. Получить свой гонорар я пытался двое суток.
В доме жениха весь первый день меня уговаривали всё отдать, и завтра приехать за деньгами, я в ответ смеялся, но не отдавал.
На второй день мне рассказывали, что мама жениха уехала на рынок, и забрала с собой все деньги, в том числе и те, что были подарены молодожёнам.
Потом принесли немного денег, и подали их мне со скорбным выражением на лице.
Потом принесли ещё немного.
Меня нестерпимо тошнило четвёртый день подряд смотреть на их рожи, и я забрав три четверти причитавшихся мне денег, отчалил.
© strravaganza
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Война войной, а любовь по расписанию: свадебная статистика времен ВОВ
- Любовь назло пандемии: лучшие свадебные фото 2020 года
- Невеста пригласила на роль "цветочных девочек" своих бабушек
- Свадебные церемонии, для которых пришлось немного заморочиться
- В Китае труп женщины повторно выдали замуж за 80 000 юаней (893 000 рублей)
46
Понравилось46
Новости партнёров
Но если вспомнить о том, что эти ... граждане или х.у.й знает как их назвать не работают и никогда не работали. Что раньше они воровали лошадей и детей, а сейчас барыжат наркотой, то можно только присоединиться к мнению Томми.
шо это все признаки потомков Чингизхана.))
подвел теорию под русских. А тут другое
-----------------
а деньги они на чем заработали? наверно она в школе преподавала, а он токарем работал
А во-вторых, у нас тут 21 век и гораздо бОльшая терпимость.
Терпимость к массовым расстрелам и уничтожению незаконных цыганских поселений.
Велкам в 21 век.
ЗАГСа не было, но возложение цветов было, так же была прогулка и небольшая фотосессия.
Когда приехали в кабак, там уже сидели гости и отмечали. Причем мужики от женщин отдельно. Это была ранняя весна, и что меня удивило, наверное половина будулаев сидели в куртках шапках, как и пришли.
Молодые со свидетелями (или хз как они у них называются) сели на отведенные места и стали принимать поздравления. Гости подходили-выпивали стопарик, поздравляли и садились на места. Вроде чего-то дарили.
Ведущего и диджея не было, какие-то, как я понял авторитетные дядьки крутили по кругу 4-5 песен, оказалось этого разнообразия более, чем хватало. Гости по одному выходили на "центр круга" и отплясывали для молодых.
Кульминация, была схожей Но, писец, без участия жениха!
Где там и как в кафе невесту делали женой остается только догадываться. Когда бабки привели бледноликую невесту с золотым подносом и таким артефактом на нем я тоже не сразу вкурил, что это такое, гости хлопали, орали снимай, снимай!!! даже походу не мне.
Мля, потом я при приближении через видоискатель просек, что это такое.
Про договор и оплату -то же длинная песня, но деньги я получил, хотя половину от того как обычно снимаю (так договорились), частями. Ну и само-собой сделал все на отъе.бись.
По большому счету они были довольны