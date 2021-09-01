Весёлые картинки. Часть 4

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Чай и варенье - лучшее лекарство для настроения! Начинаем, зажигаем, пост позитивом заряжаемся!
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Первое сентября pic.twitter.com/8whKGZgDhr— Панда-на-Миротворце (@TolyaKurlaev) September 1, 2021
36.
Что-то в школу захотелось... pic.twitter.com/OFhrSRYrp2— Единственный выживший ☣ (@old_bomjovi) September 1, 2021
Авторский пост
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