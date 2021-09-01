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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
01 сентября 2021 08:43
Метки: Юмор   картинки   приколы   
2307
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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15  комментариев
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18k
kamanch 2 часа назад
Я больше скажу.
Е.б.л.я сделал тебя человеком!
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4k
Артем Кощеев 11 минут назад
Плохой механик карячится и материт проектировщиков.
Хороший механик берет с клиента 15 тыщ за разборку торпеды и получает удовольствие от работы.
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553
Добрыня 12 минут назад
Такие колонки до сих пор у меня работают. Они неубиваемые.
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223
Александр Морковкин 15 минут назад

Эти штуки бессмертны ! Единственное что осталось от первого компьютера, купленного в 2003 году, и звук хороший до сих пор)))
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5k
Станислав 42 минуты назад
забЕрай... Тебе самому мозг не помешает, неуч.
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