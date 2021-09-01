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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
Авторский пост
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Е.б.л.я сделал тебя человеком!
Хороший механик берет с клиента 15 тыщ за разборку торпеды и получает удовольствие от работы.
Эти штуки бессмертны ! Единственное что осталось от первого компьютера, купленного в 2003 году, и звук хороший до сих пор)))