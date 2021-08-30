Узнал куда подевались "Орские Холодильники"

Когда-то давно, на Урале, холодильники из Орска и Юрюзани стояли в каждом доме. И если с тем, куда подевались холодильники производства ЮМЗ (механического завода в Юрюзани) мы уже разобрались, то судьбу Орских холодильников только предстояло выяснить… Для этого команда NordSkif & Co не поленилась, съездила и нашла завод, где выпускали знаменитые Орские Холодильники и даже заглянула в один из корпусов.

Как и в Юрюзани, в Орске выпуском холодильников занимался местный механический завод. Но после развала СССР завод в Орске не повторил судьбу коллеги из Челябинской Области. Производство продолжило работу — не закрылось и не обанкротилось. Пушистый зверь под названием писец пришёл только к отпочковавшемуся от мехзавода предприятию «Орские Холодильники» . О них и пойдёт речь в нашем очередном репортаже с руин заброшенных советских заводов…