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Узнал куда подевались "Орские Холодильники"

Узнал куда подевались "Орские Холодильники" (41 фото)

Автор:
30 августа 2021 14:54
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Орск   СССР   завод   прошлое   страна советов   холодильник   
1155
41
Показываю заброшенный завод где их производили.

Когда-то давно, на Урале, холодильники из Орска и Юрюзани стояли в каждом доме. И если с тем, куда подевались холодильники производства ЮМЗ (механического завода в Юрюзани) мы уже разобрались, то судьбу Орских холодильников только предстояло выяснить… Для этого команда NordSkif & Co не поленилась, съездила и нашла завод, где выпускали знаменитые Орские Холодильники и даже заглянула в один из корпусов.

Как и в Юрюзани, в Орске выпуском холодильников занимался местный механический завод. Но после развала СССР завод в Орске не повторил судьбу коллеги из Челябинской Области. Производство продолжило работу — не закрылось и не обанкротилось. Пушистый зверь под названием писец пришёл только к отпочковавшемуся от мехзавода предприятию «Орские Холодильники» . О них и пойдёт речь в нашем очередном репортаже с руин заброшенных советских заводов…

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Первые холодильники из Орска (архивное фото из открытых источников)

Началом производственной истории «Орских Холодильников» считается 1 сентября 1960 года. В тот день, с конвейера сошёл первый холодильный аппарат под товарным знаком «Орск» модели КХ-0100. Выпуску данной модели предшествовала колоссальная организационная работа...

Производство холодильников. Пресс-служба ООО ТПК «Орские холодильники»

...если вы думаете, что на заводе выпускающем военную продукцию легко начать выпуск бытовой техники то сильно ошибаетесь.

В процессе пуска-наладки производства одной единственной модели холодильников спроектировали и изготовили: 475 штампов, 108 единиц нестандартного оборудования, три десятка пресс-форм, смонтировали три километра конвейеров, изготовили 146 измерительных приборов, разработали и внедрили 38 сложных, технических процессов. Много это или мало — решать вам.

Заброшенный корпус завода Орские Холодильники

Всего за десять лет производство холодильников на которых красовалась надпись «Орск» приобрело «советский размах»: 26 марта 1970 года с конвейера сошел миллионный холодильник. В сентябре 1980 года холодильнику «ОРСК-7» присвоили Государственный Знак Качества.

В 1984 вышла принципиально новая модель «Орск-8» отличавшаяся улучшенными эксплуатационными характеристиками, а перед самым развалом СССР на заводе освоили выпуск больших двухкамерных холодильников Орск-112 с функцией автоматического оттаивания.

Тогда же, перед переходом на рыночные рельсы начал производство морозильников «ОРСК-115», первые партии которых, поступили на прилавки магазинов в 1989 году.

Заброшенный корпус завода Орские Холодильники

Развал промышленности эпохи девяностых прошел мимо завода. В новых, стремительно меняющихся условиях заводу удалось не только остаться на плаву, но даже 1993 году выпустить 10-миллионный холодильник.

Новому времени, новые модели холодильников. В девяностые годы завод отметился моделями холодильников «ОРСК-416», Орск- 117», «Орск-220».

Заброшенные заводские помещения

Одной из причин того, что завод долгое время оставался «на плаву», были две большие модернизации. Первая, ещё советская, в «80-х» когда завод оснастили новым оборудованием при переходе на новый модельный ряд холодильников и вторая, уже российская проходившая с 2005 по 2010 год.

Первые холодильники марки «Орск». Фото с сайта механического завода

Как писали в те годы газеты:

14 марта 2007 года во время поездки в Италию Президента РФ В. В. Путина при участии Внешэкономбанка, компании «Мерлони Проджетти» и ООО «Литинтерн Консалт» было подписано соглашение о создание в городе совместного российско-итальянского предприятия — орского завода бытовой техники.

Один из заброшенных рабочих кабинетов

За свою постсоветскую историю предприятие множество раз меняло собственников и названия. Но Орские Холодильники так и остались заводом по производству холодильников в Орске . Кроме названий и хозяев, по большому счёту на заводе ничего не менялось.

Сломанная и брошенная оргтехника

В рамках создания совместного предприятия завод оснастили импортным оборудованием, что сделало Орские Холодильники самым передовым предприятием в своей отрасли на постсоветском пространстве.

Помещения предприятия явно освобождали. Все вещи стаскивали к лифтам

В ходе модернизации было установили:

— Оборудование для литья пластмасс «Biraghi» (произв. Италия)
— Вакуумформовочные машины «Рагсо» ( произв. Италия)
— Линия продольной и поперечной резки металла из рулона «Iron».
— Установки запенивания дверей: «Crios» и «Afros».
— Система заправки агрегата, контроля и проверки «Galileo», «Marel»
— Химическая обработка поверхностей «Tremetol» (Италия)
— Покраска и эмалирование «Wagner» (Германия)

Большая часть комнат совершенно пустая, т.к. мебель теперь выглядит так

Планы на сотрудничество были грандиозными, согласно подписанным соглашениям на заводе должны были освоить выпуск новой продукции — газовых и электрических бытовых кухонных плит. В планах было выйти на мощности в 300.000 холодильников и морозильников и 400.000 газовых и электрических плит в году. И с этого момента что-то пошло не так…

…в январе 2019 ТПК «Орские заводы» (к тому моменту завод в очередной раз сменил название и собственников) признана банкротом. Но по факту, производство было остановлено ещё раньше, что прекрасно видно по тем заброшенным помещениям, в которые нам удалось заглянуть.

Удивительный факт, но самой целой в заброшенном заводском корпусе оказалась столовая. Хотя и ей, досталось от нападок «вандалов нового времени». Со стороны выглядит так, что столовую начали ремонтировать, сорвали оригинальный советский декор, огляделись и сказали: отлично, вот теперь красиво, так и оставим.

Заброшенная советская заводская столовая

На 2014 год на заводе работало порядка 500 человек. Ещё 200 открытых вакансий говорили о том, что завод закрываться на планирует. Правда, с средней зарплатой в 16.500 рублей даже в Орске, очередь их желающих работать на заводе почему-то за забором не выстроилась…

Заброшенная советская заводская столовая

…нет, если бы как в советские времена работникам обеспечивали питание, трансфер, оплачивали отдых и лечение, а также выдавали квартиры, то такая заработная плата на момент 2014 была бы вполне конкурентной.

Заброшенная советская заводская столовая

Но как вы можете догадаться, из социального обеспечения на заводе «Орских Холодильников» с советских времён осталась только столовая.

Заброшенная советская заводская столовая

Мягкий, рассеянный свет сквозь пыльные окна заливает разрушенные производственные помещения и рабочие кабинеты. Со стороны завода, доносятся голоса работников механического завода (территория ныне здравствующего ОМЗ примыкает вплотную к заброшенным корпусам).

Смена закончилась, день близится к концу.

Заброшенный советский завод — Орские холодильники

Поднимаемся на крышу и на ней же, осмотрев территории заканчиваем осмотр заводских руин. Хоть мы и опоздали, но застали заброшенный завод далеко не в самом плохом состоянии — даже обмотка лифтовых двигателей к тому моменту ещё была на месте.

Технический этаж заброшенного цеха

Дальше не пройти. Главный производственный цех уже охраняется и находится под пристальным взором десятка камер видеонаблюдения. Оно и хорошо, нечего оставлять дорогостоящее импортное оборудование без присмотра. Иначе он быстро превратится в то, что вы видели на снимках.

Крыша заброшенного цеха

Интересно получается. В рамках классических историй взлётов и падений советских производств судьба Орских Холодильников хоть и выделяется, но вполне укладывает в лейтмотив современного направления «развития» российской промышленности. Как видите, ни поддержка государства, ни модернизация производства не являются гарантией того, что завод рано или поздно не закроется и не обанкротится.

Представленные на снимках кабинеты и производственные цеха — мелочь и пока импортное оборудование не растащили с консервации у завода есть шанс на возрождение. Время покажет. Хочется, чтобы производство в Орске (да и по всей стране процветало), мы закрыли уже достаточно заводов. Пора остановиться на «достигнутом» и начать обратный процесс.

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Метки: Орск   СССР   завод   прошлое   страна советов   холодильник   
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13k
Ser 3 часа назад
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28k
Воронихин А.Н. 10 минут назад
Не понимаю этот дроч на советскую бытовую технику. Она вся была убогая и не конкурентоспособная.
А рассматривать 100500 фото какой-то заброшки - это вообще для извращенцев.
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12k
Михалыч 44 минуты назад
Постоянные читатели журнала "Потребитель. Бытовая техника" наверняка знают, что есть у нас такая рубрика «Своими глазами». В ней мы рассказываем о поездках на заводы, где производится техника.

В последнее десятилетие таких поездок было немало, все-таки в России заработало много новых производств.

В 2000 году компания Indesit Company выкупила завод «Стинол» в Липецке. 1 апреля 2010 года с конвейера завода сошло 20-миллионное изделие. Изготавливают здесь холодильники Indesit и Hotpoint-Ariston.

В марте 2004 года в Калининградской области открылся завод ООО «ТехПромИнвест», выпускающий холодильники Snaige. Однако он не пережил кризиса и был закрыт в феврале 2009 года.

Самым «урожайным» на заводы годом стал 2006-й. В сентябре был открыт завод в Рузском районе Московской области. Владелец компания LG Electronics. В октябре заработал завод компании Beko в городе Киржач Владимирской области. Тогда же прошло официальное открытие завода Vestel, где выпускают до 550 000 холодильников в год.

В июне 2007 года в Стрельне, под Санкт-Петербургом, открылся завод компании ООО «БСХ Бытовые Приборы». Летом 2010 года на нем запустили вторую линию производства холодильников Bosch и Siemens. Ежегодно здесь производят 500 000 агрегатов.

Кроме того, холодильники иностранных брендов собирают и на некоторых российских заводах: например, в Уссурийске на заводе «Океан» производят некоторые модели Daewoo, причем, собирают даже холодильники Side-by-Side. На заводах «Бирюса» и ФГУП «ПО «Завод им. Серго» производят модели Akai.



И как же они работают?
Что можно сказать про эти производства? Компании LG, Bosch, Vestel необычайно гордятся своими заводами и с удовольствием приглашают журналистов.

Еще бы! Их заводы предприятия европейского уровня с современными автоматизированными линиями, оборудованные новейшими станками, за которыми трудятся российские рабочие, иногда даже не в одну смену.

Например, на заводе в Александрове выпускают не только холодильники Vestel, но и приборы других торговых марок, что говорит о признании предприятия коллегами и конкурентами.

При подготовке этого материала многие компании с удовольствием предоставили нам информацию о своих российских моделях. Где и что изготавливают, рассказали представители Akai, Indesit Company, LG, Bosch/ Siemens, Vestel.

Полный список российских холодильников выслало представительство Beko.

А вот компания Electrolux не стала делиться информацией. О месте сборки их холодильников можно узнать лишь на официальном сайте, в инструкциях к приборам.

Кроме того, информацию о стране, где произведен тот или иной агрегат, можно найти на сайтах некоторых магазинов (в частности, «М-Видео» и Holodilnik.ru).

В России изготавливаются холодильники Akai, Beko, Bosch, Candy, Daewoo, Electrolux, Hotpoint-Ariston, Indesit, LG, Siemens, Vestel, VestFrost, Zanussi. Может быть, этот список не полон: трудно проследить за теми компаниями, которые, не имея в стране своих заводов, заказывают продукцию на существующих здесь предприятиях.

Совет один - смотреть инструкцию по эксплуатации.

Кроме того, информация о заводе-изготовителе должна содержаться и на этикетке с выходными данными, которая обычно есть на каждом бытовом приборе. Но тут есть свои тонкости: в редких случаях может быть указана страна владельца торговой марки.



Иностранные российские холодильники: покупаем или как?
Вот вопрос на засыпку: не хуже ли холодильники российской сборки своих иностранных аналогов?

С ответом торопиться не будем.

Сломаться может любой аппарат, независимо от цены, бренда и страны производства. Покупка это всегда немного лотерея: повезет не повезет…

В основном всех интересует качество используемых комплектующих. Потенциальные покупатели холодильников Bosch взволнованы тем, что в холодильниках российской сборки используются китайские компрессоры.

В то же время интернет-форумы пестрят положительными отзывами о работе российских Bosch. Вот что нам ответили в представительстве компании: «На холодильники питерского производства устанавливаются компрессоры фирмы Danfoss (Словакия) и Jiaxipera (Китай). Jiaxipera является одним из крупнейших производителей компрессоров.

Они полностью отвечают нормам и стандартам нашего концерна. Используя компрессоры этих двух фирм, мы производим энергоэффективную технику с классом энергопотребления А+». Так что можно смело доверять и покупать!

А на российские Electrolux есть жалобы, что быстро ломаются полки, отламываются ручки и скрипят двери. А другие пользователи Electrolux, наоборот, рассылают положительные отзывы о работе ...

Вообще, полки достаточно слабое место многих недорогих холодильников, не только российского производства. Но в принципе их можно купить, стоят они не так дорого, как новый холодильник.
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14k
Игорь Хомченко 3 часа назад
Почему все время ссылка на СССР? Завод вполне себе существовал, выпускал востребуемую продукцию. Что, с развалом СССР спрос упал? Вряд ли. Просто к кормилу дорвались люди, слабо понимающие как в экономике, так и в чем либо еще. Как говаривал некий Гайдар, мол, все что надо - купим, земля ему камнем. Чему уж тут удивляться? А на вопрос - когда мы уже заживем хорошо - ответ прост: никогда, по крайней мере ни в ближайшем будущем. Ибо страна, которая ничего не производит, жить хорошо не будет.
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78
mafar 3 часа назад
У нас в семье при совке был их холодильник. Свое дело техника делала - холодила и морозила, причем десятилетиями, не чета нынешним. Современный, даже понтовый холодильник, это через 2 года старт мелких проблем, через 3-4 вызревает капремонт с дорогущей заменой запчастей, после чего уже никаких гарантий, сколько техника прослужит.
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687
sos1960sos 3 часа назад
Холодильники Орского периода вымерли как динозавры Юрского периода...
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1k
Андрей Еделькин 4 часа назад
Куда? Да на дачах стоят и работают не смотря на напряжение
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630
робт 4 часа назад
а теперь покажи фото холодильника стоящего у тебя на кухне
сомневаюсь что он российской марки...
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13k
Совранский 4 часа назад
В ходе модернизации было установили: Оборудование для литья пластмасс «Biraghi» (произв. Италия)
Вакуумформовочные машины «Рагсо» ( произв. Италия)
Линия продольной и поперечной резки металла из рулона «Iron».
Установки запенивания дверей: «Crios» и «Afros».
Система заправки агрегата, контроля и проверки «Galileo», «Marel»
Химическая обработка поверхностей «Tremetol» (Италия)
Покраска и эмалирование «Wagner» (Германия) ©
На каком фото? это видно.
p/s судя по фото - очередная схема вывода денег, не более((
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24k
aolti 4 часа назад
Полный развал отечественного производства, повальное банкротство, превращение промышленных цехов в торговые центры , и бегство капитала достигло апогея именно в годы "стабильности" путинизма. Как ни проклинают Горбачева и Ельцина, однако, производство в те годы так массово, как за последние 20 лет, не рушилось.
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372
Мурчелло 4 часа назад
Пару дней назад вроде как узнали.
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