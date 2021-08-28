В продолжении нашумевшей темы о дерьмо-стримерах, которые издевались над женщиной в Измайловском парке. Похоже, что этим мразям придется завязать со своей работой. Именно так они называли свои утырочные стримы. Вчера их задержали.
И этим "творческим" личностям придется отвечать по уголовной статье за хулиганство и издевательство над людьми. Срок им грозит вполне серьезёный. А ведь такая "работенка" была...хотя, по разному. Как они сами говорили6 приходилось и мочиться в свои штаны, и выгребать дерьмо из унитаза голыми руками. Ради "хорошего" стрима...
Так кто они, эти "творцы"?!
Евгений Дмитренко, который распылил перцовый баллончик 55 летней женщине в Измайловском парке стал фигурантом уголовного дела.
Вывчислить ублюдков оказалось несложно. Они сами оставили видео в инете. Всю компанию, участвовавшую в нападении, задержала полиция, нагрянув в квартиру на востоке Москвы. Любителей приставать к прохожим задержали и увезли в отделение.
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И вот как объясняет произошедшее Дмитренко:
«Мы были на работе, мы стримеры. Наш начальник сказал: „Надо забрызгать эту женщину. Вот баллончик, кто забрызгает?“ Я сказал, что я могу». Сделал один раз, хотел вернуть баллончик, но он говорит: "Мало, ты промазал, не считается, переделывай". Я повторил свое преступление". "Я отрицательно отношусь к содеянному, я, когда протрезвел, сразу извинился перед женщиной во время стрима".
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Про Евгения Дмитерко известно, что его мать — известная скрипачка, солистка Москонцерта. Да, она знает, чем занимается ее творческий мальчик, и считает, что это творчество.
Причем было и подобное "художество"
Сейчас полицейские просматривают все треш-стримы этих дегенератов.
Этому беспределу альтернатива одна — закон. И наказывать надо не только исполнителей стримеров, а и заказчиков, тех кто кидает им деньги на донаты...Стоит обрубить спрос, отсоединить стримеров от возможности получать деньги за издевательства и тогда эта мерзость прекратится или сократится в разы.
И надеюсь, что этих ублюдков посадят на реальный срок.
Статья 213 УК РФ "Хулиганство" Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения,
с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой ... лишением свободы на срок до семи лет.
Дмитренко выписали пока два месяца ареста. Хорошо если получит пять лет. Это будет правильно и остальным "стримерам" наука
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А с "начальником" что? "Мы были на работе, мы стримеры. Наш начальник сказал..." Работодатель есть. И его же можно туда же. Как минимум за "организацию"....
!!!!!!!!!!!!!!!
Сделал мерзость-найди в себе хоть остатки достоинства ответить за ту гнусность пакостную которую сотворил.....
Законов у нас - как у дурака фантиков: на всех хватит и ещё останется.
Вот только не для всех они срабатывают...
Как стало известно «МК», задержанный полицейскими Евгений Дмитерко, является сыном известной скрипачки, 76-летней Леоноры Евгеньевны Дмитерко. Она – постоянный участник международного фестиваля «Московская осень», где впервые исполняет многие произведения современных композиторов. В 2004 году награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Также Дмитерко – автор переложений для скрипки и редактор произведений современных композиторов.
В своих многочисленных интервью Леонора Дмитерко неоднократно рассказывала о необычном хобби сына. Также она говорила о Евгении как об уникальном таланте."