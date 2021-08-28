И этим "творческим" личностям придется отвечать по уголовной статье за хулиганство и издевательство над людьми. Срок им грозит вполне серьезёный. А ведь такая "работенка" была...хотя, по разному. Как они сами говорили6 приходилось и мочиться в свои штаны, и выгребать дерьмо из унитаза голыми руками. Ради "хорошего" стрима...

Так кто они, эти "творцы"?!

Евгений Дмитренко, который распылил перцовый баллончик 55 летней женщине в Измайловском парке стал фигурантом уголовного дела.