«Борода» у корабля: Как животные превращают морские суда в ржавый металлолом?

Если вам кажется, что хипстеры первыми придумали брить растительность на лице задорого — вы ошибаетесь. В реальную копеечку борода обходится морякам. Подравнять щетину в барбершопе стоит пару тысяч. А побрить «бороду» корабля стоит миллионы долларов. И с таким заказом справится далеко не каждый мастер.
«Борода» — это жуткая каша из живых существ, налипающая ко дну судна. Она состоит из минералов, водорослей и беспозвоночных. Их слой может достигать 7 сантиметров, а общий вес до 100 тонн! Сейчас дела обстоят не так плохо: мы разработали нанопокрытия и особые защитные краски. Но стоит какому-нибудь танкеру постоять полгодика в тропическом порту, и его днище «обрастёт».
Начнётся всё с небольших бактериальных плёнок. Затем на корабль присядут морские уточки и двустворчатые моллюски. Сами по себе эти создания не опасны, но они ломают к чертям всю математически выверенную обтекаемость судна. Да и отцепить их нереально — животные намертво прикрепляют себя к обшивке при помощи вещества, похожего на бетон.
Второй волной высаживаются мшанки, асцидии, многощетинковые черви и чёрт знает что ещё. Получившийся ковёр может включать в себя несколько сотен видов! Живая корочка отвратительно сказывается на характеристиках водоплавающей машины. Скорость судна падает в 2-3 раза, а потребление топлива увеличится на 40%.
Жизнедеятельность многотонной беспозвоночной компании вызывает разрушение защитных слоёв корабля. Они выводят оборудование из строя, и металл оказывается беспомощен перед морской солью. Корабль ржавеет и ломается. Если пустить ситуацию на самотёк, то хрупкие существа, у которых даже мозга нет, уничтожат чудо инженерной мысли, на чьё создание потратили тысячи человеко-часов и сотни тонн ценных материалов.
Источник:
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Или это в "прошлом"?
Чем сильнее обрастает судно, тем ниже его скорость и выше расход топлива. Специалисты подсчитали, что при нерегулярной очистке, максимальная скорость корабля может уменьшиться на 30-35%, а количество сжигаемого топлива увеличиться на 40 и более процентов.
Есть много других литературных приёмов, и синонимов, чтобы можно было избежать повторений одного и того же слова, и, в то же время, не путать понятия.
Например, если мы с вами начнем спорить о бухгалтерском учете или экономическом анализе, я бы могла бы с пафосом воскликнуть: "Ну как можно быть таким тупым?". Конечно, я этого делать не буду.
Но суть в том, что придираясь к каким-то незначительным мелочам, мелким ошибкам, которые заметны только специалистам, вы не обращаете внимание на смысл материала! Ведь если заменить слово "корабль" на "судно", или наоборот, смысл статьи не изменится!