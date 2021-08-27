«Борода» у корабля: Как животные превращают морские суда в ржавый металлолом?

Начнётся всё с небольших бактериальных плёнок. Затем на корабль присядут морские уточки и двустворчатые моллюски. Сами по себе эти создания не опасны, но они ломают к чертям всю математически выверенную обтекаемость судна. Да и отцепить их нереально — животные намертво прикрепляют себя к обшивке при помощи вещества, похожего на бетон.