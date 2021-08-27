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«Борода» у корабля: Как животные превращают морские суда в ржавый металлолом?

«Борода» у корабля: Как животные превращают морские суда в ржавый металлолом? (4 фото)

Автор:
27 августа 2021 08:57
Метки: животные   интересные факты   море   
2023
4

Если вам кажется, что хипстеры первыми придумали брить растительность на лице задорого — вы ошибаетесь. В реальную копеечку борода обходится морякам. Подравнять щетину в барбершопе стоит пару тысяч. А побрить «бороду» корабля стоит миллионы долларов. И с таким заказом справится далеко не каждый мастер.

«Борода» — это жуткая каша из живых существ, налипающая ко дну судна. Она состоит из минералов, водорослей и беспозвоночных. Их слой может достигать 7 сантиметров, а общий вес до 100 тонн! Сейчас дела обстоят не так плохо: мы разработали нанопокрытия и особые защитные краски. Но стоит какому-нибудь танкеру постоять полгодика в тропическом порту, и его днище «обрастёт».

×

Начнётся всё с небольших бактериальных плёнок. Затем на корабль присядут морские уточки и двустворчатые моллюски. Сами по себе эти создания не опасны, но они ломают к чертям всю математически выверенную обтекаемость судна. Да и отцепить их нереально — животные намертво прикрепляют себя к обшивке при помощи вещества, похожего на бетон.

Второй волной высаживаются мшанки, асцидии, многощетинковые черви и чёрт знает что ещё. Получившийся ковёр может включать в себя несколько сотен видов! Живая корочка отвратительно сказывается на характеристиках водоплавающей машины. Скорость судна падает в 2-3 раза, а потребление топлива увеличится на 40%.

Жизнедеятельность многотонной беспозвоночной компании вызывает разрушение защитных слоёв корабля. Они выводят оборудование из строя, и металл оказывается беспомощен перед морской солью. Корабль ржавеет и ломается. Если пустить ситуацию на самотёк, то хрупкие существа, у которых даже мозга нет, уничтожат чудо инженерной мысли, на чьё создание потратили тысячи человеко-часов и сотни тонн ценных материалов.


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Метки: животные   интересные факты   море   
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45k
doker 5 часов назад
В детстве книжку читал, так там описывал очистка днища корабля ультразвуком.

Или это в "прошлом"?
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7k
Пуриц Жорж 46 минут назад
Это же всё можно кушать!
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3k
Виктор Штурмаревич 2 часа назад
Какие миллионы долларов?За эти деньги можно сделать ремонт всего судна.Скорость обрастания напрямую зависит от температуры воды  чем она выше, тем чаще требуется чистка. Всего за 6 месяцев днище судна может покрыться наростом толщиной до 7 сантиметров, вес которого может достигать до ста тонн.
Чем сильнее обрастает судно, тем ниже его скорость и выше расход топлива. Специалисты подсчитали, что при нерегулярной очистке, максимальная скорость корабля может уменьшиться на 30-35%, а количество сжигаемого топлива увеличиться на 40 и более процентов.
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749
SeaDog 3 часа назад
Доковались пару раз) На своем первом, в низовьях Волги, пескоструили или под огромным давлением воды из специальных стволов.Опасная штука при не соблюдении ТБ
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22
Georg 3 часа назад
Корабли, суда... В посте всё намешано, то так назовут, то эдак. Понимаю, что такие наросты на днище -- это беда и тех, и других, но: корабли бывают только военные и парусные, все остальное -- судно.
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22
Georg Татьяна Юсова Час назад
Но зато теперь он раздражает своей безграмотностью. Это как компьютер называть то "процессором", то "системным блоком", иногда даже в одном предложении...
Есть много других литературных приёмов, и синонимов, чтобы можно было избежать повторений одного и того же слова, и, в то же время, не путать понятия.
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22
Georg Татьяна Юсова Час назад
Вот именно с таких мелочей и начинается деградация. Ку!
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22
Georg Татьяна Юсова 23 минуты назад
В том то всё и дело, что изменится. Изменится, в первую очередь, обучающий, или познавательный эффект от материала. Надо, чтобы читатель не просто прочитал набор слов, а хоть немного получил знаний, развился, а не деградировал. Если уж начал писать статью на морскую тематику -- будь добр хотя бы немного разобраться в применяемой там терминологии. Вот, допустим, Вы напишете занимательную статью про бухучёт, а там дебет с кредитом постоянно будете путать, что из этого выйдет? Или тоже ничего, мелочи, смысл-то статьи не меняется, всё весело-задорно, а эти ошибки будут заметны только специалистам?
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