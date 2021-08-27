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Почему Фёдор Дунаевский из «Курьера» сразу после военкомата отправился в Кащенко

Почему Фёдор Дунаевский из «Курьера» сразу после военкомата отправился в Кащенко (12 фото)

Автор:
27 августа 2021 05:48
Метки: Кащенко   Фёдор Дунаевский   курьер   
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Федор Дунаевский прославился благодаря роли в фильме «Курьер», где ему отдали главного персонажа. Он стал символом «потерянного поколения». Интересно, что на съемки Дунаевского привела Анастасия Немоляева, с которой он учился в одной школе. Отец девушки был оператором.

На встречу с Шахназаровым молодой человек заявился в медицинском халате, он был после дежурства. Весь его вид говорил о том, что он не слишком хочет играть в данном проекте. На тот момент он работал санитаром в морге. Как ни странно, на него обратили внимание.


Федор часто утверждал, что его все время сравнивали с персонажем фильма – Иваном Мирошниковым. По его словам, между ними нет совершенно ничего общего. Он просто воплотил тот образ, который от него требовался.


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«Курьер» оказался очень успешным фильмом. Федор получил неплохие выплаты, которые, конечно, и в сравнение не шли с зарплатой санитара. Он начал ездить по городам, устраивал творческие встречи, во время которых пел под гитару. Фанаты постоянно задавали ему вопросы о его личной жизни.


Родился Дунаевский в Москве в 1969 году. Классным руководителем у него был Алексей Венедиктов, который в дальнейшем стал работать на радиостанции «Эхо Москвы». Стоит отметить, что поведение Федора в школе оставляло желать лучшего, он постоянно дрался и даже состоял на учете в милиции.


В девятом классе молодой человек стал изучать профессию повара. Готовить он начал довольно рано из-за своих постоянных сделок с сестрой. Ольга делала за брата геометрию и пекла «хворост», а ему поручала делать суп и котлеты.


Родители Федора постоянно ругались. Отец у него был биофизиком, а мать – программистом. Семья могла расслабиться лишь в те моменты, когда ее глава направлялся в очередную командировку. Когда Дунаевскому исполнилось 14 лет, его родители и вовсе решили расстаться. Он и Ольга не переживали по этому поводу, а наоборот обрадовались. Им надоело становиться свидетелями разборок и выяснений отношений.


В скором времени парня призвали в армию. В военкомате ему сказали, что такие, как он, требуются на Земле Франца-Иосифа, из-за чего он начал активно изучать медицинские книги, особенно по психиатрии. В конечном итоге он нашел выход из сложившейся ситуации. На комиссию пришел в форме генерала царской армии, размахивал игрушечным пистолетом с водой. Раздеваться отказывал, «стреляя» во врачей. В итоге доктор велел вызвать психиатрическую бригаду.


Федор настолько убедительно притворялся ненормальным, что его направили в Кащенко к самым тяжелым больным. Со временем он понял, что переборщил, стал вести себя иначе, и его направили к легким. У молодого человека было очень много времени для творчества и саморазвития. Он занялся режиссурой спектакля, посвященного 7-му ноября.


Дунаевский прошел полное обследование, по результатам которого ему поставили диагноз «вялотекущая шизофрения». Спустя несколько лет наблюдения его убрали с учета, решив, что болезнь ушла в ремиссию.



Конечно же, Федору не хотелось оставаться в памяти зрителей только как курьер Иван. Поэтому он много снимался в других проектах. Интересно, что в ходе работы над картиной «Дорогая Елена Сергеевна» у актера возник конфликт с Эльдаром Рязановым. Тогда большой популярностью пользовались антисоциальные герои. Дунаевский заявил режиссеру, что он слишком стар для того, чтобы заниматься съемками фильмов о молодежи, так как ничего о ней не знает. Удивительно, но Рязанов в дальнейшем дал Федору роль в «Небесах обетованных», хотя значительно сократил количество реплик. Дунаевскому даже выделили гонорар.


Друзья актера пошли учиться в «Щуку», а он не последовал их примеру, считая образование бессмысленным. Направился к другу в Германию, где получил вид на жительство, но продолжал работать в «Мосфильме», занимаясь озвучкой. Много читал и проходил курсы по актерскому мастерству.


Сестра Дунаевского обустроилась в Израиле. Он в 1991 году отправился туда же, где играл в камерном театре (его пригласил Михаил Козаков). Подрабатывал официантом и барменом в ночное время. Был ведущим различных музыкальных концертов, а также передачи на радио. Снялся в сериале для молодежи. В 25 лет все же решился поступить во ВГИК, но учеба его не вдохновила.


Личная жизнь актера насыщенная и запутанная. С первой женой он состоял в браке не очень долго. В «итальянский» период у него было две супруги. Вновь вернувшись в Россию, Федор познакомился с еще одной женщиной, Ириной, на которой и женился. Они вместе до сих пор. Детей у Дунаевского пятеро.


С недавних пор мужчина стал сниматься в сериалах, иногда принимает участие и в фильмах. Но зрители до сих пор помнят его именно по картине «Курьер», образ его героя за ним так и закрепился на всю жизнь. Он, кстати, занимался музыкой, а еще говорит на нескольких языках. В общем, всесторонне развитый человек.


Источник:

Метки: Кащенко   Фёдор Дунаевский   курьер   
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Акуна 43 минуты назад
Правильно поступил, что не стал артистом!
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Иван Кемеров

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