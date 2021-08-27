Почему Фёдор Дунаевский из «Курьера» сразу после военкомата отправился в Кащенко

На встречу с Шахназаровым молодой человек заявился в медицинском халате, он был после дежурства. Весь его вид говорил о том, что он не слишком хочет играть в данном проекте. На тот момент он работал санитаром в морге. Как ни странно, на него обратили внимание.

Федор часто утверждал, что его все время сравнивали с персонажем фильма – Иваном Мирошниковым. По его словам, между ними нет совершенно ничего общего. Он просто воплотил тот образ, который от него требовался.