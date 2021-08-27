Почему Фёдор Дунаевский из «Курьера» сразу после военкомата отправился в Кащенко

Федор Дунаевский прославился благодаря роли в фильме «Курьер», где ему отдали главного персонажа. Он стал символом «потерянного поколения». Интересно, что на съемки Дунаевского привела Анастасия Немоляева, с которой он учился в одной школе. Отец девушки был оператором.
На встречу с Шахназаровым молодой человек заявился в медицинском халате, он был после дежурства. Весь его вид говорил о том, что он не слишком хочет играть в данном проекте. На тот момент он работал санитаром в морге. Как ни странно, на него обратили внимание.
Федор часто утверждал, что его все время сравнивали с персонажем фильма – Иваном Мирошниковым. По его словам, между ними нет совершенно ничего общего. Он просто воплотил тот образ, который от него требовался.
«Курьер» оказался очень успешным фильмом. Федор получил неплохие выплаты, которые, конечно, и в сравнение не шли с зарплатой санитара. Он начал ездить по городам, устраивал творческие встречи, во время которых пел под гитару. Фанаты постоянно задавали ему вопросы о его личной жизни.
Родился Дунаевский в Москве в 1969 году. Классным руководителем у него был Алексей Венедиктов, который в дальнейшем стал работать на радиостанции «Эхо Москвы». Стоит отметить, что поведение Федора в школе оставляло желать лучшего, он постоянно дрался и даже состоял на учете в милиции.
В девятом классе молодой человек стал изучать профессию повара. Готовить он начал довольно рано из-за своих постоянных сделок с сестрой. Ольга делала за брата геометрию и пекла «хворост», а ему поручала делать суп и котлеты.
Родители Федора постоянно ругались. Отец у него был биофизиком, а мать – программистом. Семья могла расслабиться лишь в те моменты, когда ее глава направлялся в очередную командировку. Когда Дунаевскому исполнилось 14 лет, его родители и вовсе решили расстаться. Он и Ольга не переживали по этому поводу, а наоборот обрадовались. Им надоело становиться свидетелями разборок и выяснений отношений.
В скором времени парня призвали в армию. В военкомате ему сказали, что такие, как он, требуются на Земле Франца-Иосифа, из-за чего он начал активно изучать медицинские книги, особенно по психиатрии. В конечном итоге он нашел выход из сложившейся ситуации. На комиссию пришел в форме генерала царской армии, размахивал игрушечным пистолетом с водой. Раздеваться отказывал, «стреляя» во врачей. В итоге доктор велел вызвать психиатрическую бригаду.
Федор настолько убедительно притворялся ненормальным, что его направили в Кащенко к самым тяжелым больным. Со временем он понял, что переборщил, стал вести себя иначе, и его направили к легким. У молодого человека было очень много времени для творчества и саморазвития. Он занялся режиссурой спектакля, посвященного 7-му ноября.
Дунаевский прошел полное обследование, по результатам которого ему поставили диагноз «вялотекущая шизофрения». Спустя несколько лет наблюдения его убрали с учета, решив, что болезнь ушла в ремиссию.
Конечно же, Федору не хотелось оставаться в памяти зрителей только как курьер Иван. Поэтому он много снимался в других проектах. Интересно, что в ходе работы над картиной «Дорогая Елена Сергеевна» у актера возник конфликт с Эльдаром Рязановым. Тогда большой популярностью пользовались антисоциальные герои. Дунаевский заявил режиссеру, что он слишком стар для того, чтобы заниматься съемками фильмов о молодежи, так как ничего о ней не знает. Удивительно, но Рязанов в дальнейшем дал Федору роль в «Небесах обетованных», хотя значительно сократил количество реплик. Дунаевскому даже выделили гонорар.
Друзья актера пошли учиться в «Щуку», а он не последовал их примеру, считая образование бессмысленным. Направился к другу в Германию, где получил вид на жительство, но продолжал работать в «Мосфильме», занимаясь озвучкой. Много читал и проходил курсы по актерскому мастерству.
Сестра Дунаевского обустроилась в Израиле. Он в 1991 году отправился туда же, где играл в камерном театре (его пригласил Михаил Козаков). Подрабатывал официантом и барменом в ночное время. Был ведущим различных музыкальных концертов, а также передачи на радио. Снялся в сериале для молодежи. В 25 лет все же решился поступить во ВГИК, но учеба его не вдохновила.
Личная жизнь актера насыщенная и запутанная. С первой женой он состоял в браке не очень долго. В «итальянский» период у него было две супруги. Вновь вернувшись в Россию, Федор познакомился с еще одной женщиной, Ириной, на которой и женился. Они вместе до сих пор. Детей у Дунаевского пятеро.
С недавних пор мужчина стал сниматься в сериалах, иногда принимает участие и в фильмах. Но зрители до сих пор помнят его именно по картине «Курьер», образ его героя за ним так и закрепился на всю жизнь. Он, кстати, занимался музыкой, а еще говорит на нескольких языках. В общем, всесторонне развитый человек.
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