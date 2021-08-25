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"Солнышко" на качелях

"Солнышко" на качелях (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2021 09:10
Метки: видео   качели   солнышко   экстремал   экстрим   
954
1
1
Тот самый момент, когда катается один, а ладошки потеют у всех остальных. А ведь мог и не удержаться!
А вы катались в детстве солнышком? Если да, то расскажите сколько оборотов могли сделать подряд.

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Метки: видео   качели   солнышко   экстремал   экстрим   
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9  комментариев
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7k
insaider 2 часа назад
Думал зацепит не зацепит провода.
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36k
Олег 49 минут назад
ноги ремнями фиксировали и крутили всем двором. Не было у нас интернетов, развлекались как могли
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9k
Rihovich 53 минуты назад
Что-то прям ностальгнул...
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−22
Шурман Час назад
У нас в детстве на стадионе такие были , правда вот вокруг них было много песка , мы и солнышко на них крутили и спрыгивали с них .
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1k
Matrix Час назад
мне показалось что у него ноги пристёгнуты. На видео какие-то ленты в районе стоп видны.
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12k
Юрий Николаевич 2 часа назад
В студенческие годы шли группой на стадион, физкультура там была, и в одном дворе обнаружили похожие качели. Решил на качелях "солнышко" крутануть, (на турнике запросто крутил). Раскачиваются быстро и когда набираешь обороты то ощущения как в невесомости. Даже слегка голова закружилась. Но удивительное произошло на земле, одногрупницу Юлю, которая за мной наблюдала, стошнило.
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271
bobobo 2 часа назад
Специально для таких дебилов ограничители ставят.
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271
bobobo Юрий Николаевич Час назад
Тогда беру свои слова обратно.
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