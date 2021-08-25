"Солнышко" на качелях

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Тот самый момент, когда катается один, а ладошки потеют у всех остальных. А ведь мог и не удержаться!
А вы катались в детстве солнышком? Если да, то расскажите сколько оборотов могли сделать подряд.
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