Внимание! Новый тренд телефонных жуликов!!

У работничков "службы поддержки клиентов вашего банка" появился новый тренд!

Вчера звонок: Здравствуйте Максим Батькович! Вас беспокоят из вашего банка (называют правильный). Вы дескать оставляли заявку на отключение рекламных сообщений и звонков! Для того что бы мы могли выполнить эту операцию Вы должны сообщить нам 4 цифры из присланной СМС!

Смотрю СМСку - хорошо там было написано (иначе бы точно купился) - "Код для ВХОДА В МОБИЛЬНЫЙ БАНК, Если Вы не входите в мобильный банк, значит код запрашивают мошенники!!!

Так, думаю, это вжжжж не спроста!!! Говорю, барышня - там такая надпись, я пожалуй вам ничего сообщать не буду!!

Тут началось "выкручивание рук" и прессинг - да вы должны сообщить, да мы дескать несем ответственность, да если вы не сообщите прямо сейчас код, то вашу карту заблокирует!!! И всё в таком духе! Что еще больше убедило меня, что имею дело с жуликами!

Послал барышню подальше и перезвонил в банк - результат ожидаем: телефон банку не принадлежит, никаких кодов для отключения/включения сервисов банка сообщать не нужно!!!

Помните - банк никогда не запрашивает номер и реквизиты Вашей карты (максимум могут попросить назвать последние 4е цифры)!

Любой входящий звонок "из банка" априори считайте мошейническим, даже если действительно звонят из банка, то скорее всего хотят втюхать вам какой-нибудь кредит или другую хню!