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Внимание! Новый тренд телефонных жуликов!!

Внимание! Новый тренд телефонных жуликов!! (1 фото)

Автор:
24 августа 2021 10:05
Метки: жулики   развод по смс   телефонное мошенничество   
1442
1

У работничков "службы поддержки клиентов вашего банка" появился новый тренд! Будьте внимательны!

У работничков "службы поддержки клиентов вашего банка" появился новый тренд!

Вчера звонок: Здравствуйте Максим Батькович! Вас беспокоят из вашего банка (называют правильный). Вы дескать оставляли заявку на отключение рекламных сообщений и звонков! Для того что бы мы могли выполнить эту операцию Вы должны сообщить нам 4 цифры из присланной СМС!

Смотрю СМСку - хорошо там было написано (иначе бы точно купился) - "Код для ВХОДА В МОБИЛЬНЫЙ БАНК, Если Вы не входите в мобильный банк, значит код запрашивают мошенники!!!

Так, думаю, это вжжжж не спроста!!! Говорю, барышня - там такая надпись, я пожалуй вам ничего сообщать не буду!!

Тут началось "выкручивание рук" и прессинг - да вы должны сообщить, да мы дескать несем ответственность, да если вы не сообщите прямо сейчас код, то вашу карту заблокирует!!! И всё в таком духе! Что еще больше убедило меня, что имею дело с жуликами!

Послал барышню подальше и перезвонил в банк - результат ожидаем: телефон банку не принадлежит, никаких кодов для отключения/включения сервисов банка сообщать не нужно!!!

Помните - банк никогда не запрашивает номер и реквизиты Вашей карты (максимум могут попросить назвать последние 4е цифры)!

Любой входящий звонок "из банка" априори считайте мошейническим, даже если действительно звонят из банка, то скорее всего хотят втюхать вам какой-нибудь кредит или другую хню!

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Метки: жулики   развод по смс   телефонное мошенничество   
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11  комментариев
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3k
Олег Белов 2 часа назад
Любой входящий звонок "из банка" априори считайте мошенническим, даже если действительно звонят из банка, то скорее всего хотят втюхать вам какой-нибудь кредит или другую хню!

Эту мысль надо в школе на уроках ОБЖ разобрать и заучить на всю жизнь.
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987
Андрей Филиппов 2 минуты назад
Ненавижу две вещи: банки и рекламу. Когда они звонят со своим спамом, оскорбляю и посылаю.
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8k
djinn 24 минуты назад
вчера звонок с городского- называет мои ФИО, мол следователь такого-то ОВД Московской области по уголовному делу о подделке документов, кем вам является некая Миронова?
Честно говоря напрягся, но подделкой каких-либо документов в Москве, области и других регионов не занимался никогда)))) Более того, обладательницы такой распространенной фамилии по жизни мне не встречались, поэтому честно ответил- что такую не знаю. На этом "следователь" бросил трубку и больше не звонил....
Вот сижу и думаю на что расчёт был- что я перезвоню и с телефона слетят бабки или, сказав что есть знакомая Миронова, был бы дальнейший диалог? А вдруг правда следак свонил?
Пробил номер- ООО МАНГО- лидер виртуальных АТС))))
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6k
Letar Полчаса назад
Какой смысл звонить в банк после таких звонков? Там в СМС написано для дебилов - никому не говорите код, если его просят, то это 100% мошенники.
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13k
Роберт Шекли Полчаса назад
А я просто поставил бесплатную версию от Касперского Who calls и все, за 2 месяца прошел только один звонок из "Службы безопасности Сбербанка"

Так что, кому надоело - ставьте - рекомендую
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3k
Секрет фирмы 47 минут назад
мне разницей в 3 минуты звонили с номера 900 (сбер) и 1000 (втб), задолбали просто. И ведь не отвязаться.
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792
Злодей 2 часа назад
Щас стали активничать ещё те,кто предлагает скидки в магазинах электроники. типа я увольнясь, баллы остались, девать некуда, отдам кому надо. Ты им ссылку на товар, а они тебе в ответ "правильную" ссылку на товар со скидкой.
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4k
Денис Колосов 2 часа назад
Я просто с незнакомых номеров не беру.. Только если жду звонка, курьер и т.д
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