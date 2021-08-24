Внимание! Новый тренд телефонных жуликов!!

У работничков "службы поддержки клиентов вашего банка" появился новый тренд! Будьте внимательны!
У работничков "службы поддержки клиентов вашего банка" появился новый тренд!
Вчера звонок: Здравствуйте Максим Батькович! Вас беспокоят из вашего банка (называют правильный). Вы дескать оставляли заявку на отключение рекламных сообщений и звонков! Для того что бы мы могли выполнить эту операцию Вы должны сообщить нам 4 цифры из присланной СМС!
Смотрю СМСку - хорошо там было написано (иначе бы точно купился) - "Код для ВХОДА В МОБИЛЬНЫЙ БАНК, Если Вы не входите в мобильный банк, значит код запрашивают мошенники!!!
Так, думаю, это вжжжж не спроста!!! Говорю, барышня - там такая надпись, я пожалуй вам ничего сообщать не буду!!
Тут началось "выкручивание рук" и прессинг - да вы должны сообщить, да мы дескать несем ответственность, да если вы не сообщите прямо сейчас код, то вашу карту заблокирует!!! И всё в таком духе! Что еще больше убедило меня, что имею дело с жуликами!
Послал барышню подальше и перезвонил в банк - результат ожидаем: телефон банку не принадлежит, никаких кодов для отключения/включения сервисов банка сообщать не нужно!!!
Помните - банк никогда не запрашивает номер и реквизиты Вашей карты (максимум могут попросить назвать последние 4е цифры)!
Любой входящий звонок "из банка" априори считайте мошейническим, даже если действительно звонят из банка, то скорее всего хотят втюхать вам какой-нибудь кредит или другую хню!
Авторский пост
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Эту мысль надо в школе на уроках ОБЖ разобрать и заучить на всю жизнь.
Честно говоря напрягся, но подделкой каких-либо документов в Москве, области и других регионов не занимался никогда)))) Более того, обладательницы такой распространенной фамилии по жизни мне не встречались, поэтому честно ответил- что такую не знаю. На этом "следователь" бросил трубку и больше не звонил....
Вот сижу и думаю на что расчёт был- что я перезвоню и с телефона слетят бабки или, сказав что есть знакомая Миронова, был бы дальнейший диалог? А вдруг правда следак свонил?
Пробил номер- ООО МАНГО- лидер виртуальных АТС))))
Так что, кому надоело - ставьте - рекомендую