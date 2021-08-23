Пассажирке самолета ирландской авиакомпании достался «самый грустный в мире бутерброд»

Женщине, летевшей самолетом авиакомпании Ryanair, достался настолько «роскошный» бутерброд, что она решила поделиться его фотографией с миром. Скудный обед до слез рассмешил пользователей соцсетей, и снимок моментально завирусился.
Сэндвич с беконом – традиционный завтрак, который, если правильно его приготовить, можно было бы даже назвать пищей богов. Но это явно не тот случай, ведь пассажирка рейса авиакомпании Ryanair потратила 5,5 евро (примерно 480 рублей) на самый скудный бутерброд с беконом в мире.
Фотография сухого хлеба со смехотворным количеством бекона моментально завирусилась в соцсетях, когда подруга пассажирки, Лиз Ньюджент, опубликовала ее в Твиттере.
«Сегодня моя подруга Эйми заплатила @Ryanair 5,50 евро за этот «сэндвич с беконом». Пытаюсь понять, считается ли он таковым», – твитнула Лиз.
Несчастный бутерброд моментально стал звездой соцсети, и многочисленные пользователи тут же стали делиться остроумными комментариями в реплаях. «Кажется, тот, кто его делал, немного проголодался», – пошутил один из них. «Это похоже на мысленный эксперимент: насколько можно раздробить понятие «бутерброд с беконом», прежде чем оно развалится. Мне нравится Ryanair в новой роли философов-авангардистов», – добавил другой. А еще один комментатор назвал его «самым грустным бутербродом в мире», что, честно говоря, кажется справедливым.
Однако сама Эйми решила заступиться за авиакомпанию: она написала, что все-таки съела бутерброд, а еще похвалила экипаж.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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