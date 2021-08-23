Пассажирке самолета ирландской авиакомпании достался «самый грустный в мире бутерброд»

Сэндвич с беконом – традиционный завтрак, который, если правильно его приготовить, можно было бы даже назвать пищей богов. Но это явно не тот случай, ведь пассажирка рейса авиакомпании Ryanair потратила 5,5 евро (примерно 480 рублей) на самый скудный бутерброд с беконом в мире.

Фотография сухого хлеба со смехотворным количеством бекона моментально завирусилась в соцсетях, когда подруга пассажирки, Лиз Ньюджент, опубликовала ее в Твиттере.

«Сегодня моя подруга Эйми заплатила @Ryanair 5,50 евро за этот «сэндвич с беконом». Пытаюсь понять, считается ли он таковым», – твитнула Лиз.