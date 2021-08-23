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Тест по истории России: территориальные изменения империи

Тест по истории России: территориальные изменения империи

Автор:
23 августа 2021 08:53
Сообщество : Исторические факты
Метки: Тесты   история России   тест   тесты по истории   тесты по истории России   
1797
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Насколько хорошо вы помните ключевые события в истории Российской империи? Вопросы посвящены главным административным и территориальным изменениям, которые пришлись на период правления Романовых.
При каком правителе Россия продала Аляску?
При каком правителе Россия продала Аляску?
Екатерина II
Елизавета Петровна
Александр II
Александр III
В каких годах произошла так называемая война за польское наследство?
В каких годах произошла так называемая война за польское наследство?
1733—1735
1740—1748
1758—1759

Источник:

В 1855 году интересы Москвы устремились на Восток. Россия и Япония таким образом решили судьбу Сахалина
В 1855 году интересы Москвы устремились на Восток. Россия и Япония таким образом решили судьбу Сахалина
Между Российской империей и Японией Сахалин был признан их совместным нераздельным владением
Япония признала остров частью Российской империи
Остров Сахалин вошёл в состав России под особым статусом: военная территория с автономным самоуправлением

Источник:

Закаспийская область (ныне большая часть является Туркменией) вошла в состав России при этом правителе
Закаспийская область (ныне большая часть является Туркменией) вошла в состав России при этом правителе
Александр II
Александр III
Николай II

Источник:

Россия, Австрия и Пруссия завершили раздел Речи Посполитой во второй половине XVIII века. Какое государство не принимало участие во втором разделе Речи Посполитой?
Россия, Австрия и Пруссия завершили раздел Речи Посполитой во второй половине XVIII века. Какое государство не принимало участие во втором разделе Речи Посполитой?
Пруссия
Россия
Австрия

Источник:

В каком веке Финляндия вошла в состав России?
В каком веке Финляндия вошла в состав России?
XVII
XVIII
XIX

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Приморье стало частью Российской империи в этом веке
Приморье стало частью Российской империи в этом веке
XVII
XVIII
XIX

Источник:

После Польского восстания 1863-1864 гг. Царство Польское стало именоваться так:
После Польского восстания 1863-1864 гг. Царство Польское стало именоваться так:
Привислинский край
Ковенская губерния
Виленская губерния

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Метки: Тесты   история России   тест   тесты по истории   тесты по истории России   
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fduch_a Полчаса назад
Хороший тест! Давай ещё! Но "опять двойка"
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klop Полчаса назад
Хорошо бы после ответа ещё бы пояснение данного события в истории.
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