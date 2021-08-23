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Насколько хорошо вы помните ключевые события в истории Российской империи? Вопросы посвящены главным административным и территориальным изменениям, которые пришлись на период правления Романовых.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.
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А так, х#й пойми, с какого потолка срисованы эти даты и чего в них столь важного.