18 альтернативных ракурсов культовых снимков

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Это кадры, которые большинство людей не видели. Они предлагают уникальный, свежий взгляд на всем известные события, а это всегда интересно.
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7. Корейская новостная программа снимается на крыше здания, а не использует технологию "хромакей"
9. Фотография туристки, наблюдающей за извержением вулкана Сент-Хеленс с горы Адамс, примерно в 60 км к востоку
10. Куджо в одноименном фильме ужасов играли четыре сенбернара, несколько механических собак и каскадер Гэри Морган в костюме собаки
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: альтернатива другой взгляд другой ракурс на съемках с другой стороны съемочная площадка факты
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