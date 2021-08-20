Новый Ролик от Бостон Динамикс

1583
1
1
Представители Boston Dynamics опубликовали видео, на котором роботы Atlas выполняют наиболее сложную акробатическую программу на сегодняшний день, что является наглядной демонстрацией прогресса компании в данной области.
Источник:
Главными действующими лицами нового видео являются два робота Atlas, которые, синхронизируясь друг с другом, выполняют ряд сложных трюков. В отличие от предыдущих видео, сосредоточенных на выполнении роботами отдельных трюков и движений, новое видео демонстрирует способность роботов к адаптации к неожиданным изменениям при выполнении непрерывной череды сложных динамических движений.
Источник:
Ссылки по теме:
- Ученые изобрели новую роботизированную руку
- Собери себе робота-собачку!
- В Техасе создали робота, который может расправиться с Covid-19 за 2 минуты
- В Китае разработали робота, способного определять коронавирус
- В Голливуде появится робот-кинозвезда
Метки: Роботика бостон динамикс иновации наука роботы
48
Понравилось48
Новости партнёров
p.s. - с выключенными дворниками, светом и системой кондиционирования\отопления
Только зрители))
А участники- роботы из той страны, которая их построила)))
Наши то тогда чего предложат?)
А где эти изменения, к которым демонстрируется способность к адаптации?
А если серьёзно, то очень впечатляет! Если этому роботу, да источник питания, который сможет работать длительно время, то!...