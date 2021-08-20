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Новый Ролик от Бостон Динамикс

Новый Ролик от Бостон Динамикс (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2021 09:25
Метки: Роботика   бостон динамикс   иновации   наука   роботы   
1583
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Представители Boston Dynamics опубликовали видео, на котором роботы Atlas выполняют наиболее сложную акробатическую программу на сегодняшний день, что является наглядной демонстрацией прогресса компании в данной области.

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Метки: Роботика   бостон динамикс   иновации   наука   роботы   
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1k
докладчик в угол 4 часа назад
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11
Andrey докладчик в угол 4 часа назад
а чем Тоби провинился ?
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263
Тварь 50 минут назад
Круто. А если на 5 см изменить положения коробок, программистам придётся все переделывать, или болванчики сами справятся? А то как-то незаметна способность написанная в названии.
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25
Александр Умка Черушев 2 часа назад
Мне вот стрёмно, честно говоря...
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385
Alexandr F 2 часа назад
У нашего робота Алеши четче движения и он даже танцевать умеет

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15k
Serg2001 3 часа назад
Такого уже смело можно за пивом отправлять в субботу утром... )
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5k
pilgrimnl 3 часа назад
баян
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815
Lisetc soho 3 часа назад
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2k
OLDer 3 часа назад
Наш ответ западу новый прорыв в российских технологиях - Лада Элада!
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63k
Viktor 3 часа назад
Доиграются ....

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2k
Vitamin 4 часа назад
Ждём Олимпийские игры, где людей вообще не будет)))
Только зрители))
А участники- роботы из той страны, которая их построила)))
Наши то тогда чего предложат?)
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11
Andrey Vitamin 4 часа назад
так есть же Федя- чудо робототехники !
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10
Dobryk 4 часа назад
Скоро... Они заполонили всю планету...
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27k
lem02 4 часа назад
А где конь?
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49k
parallax 4 часа назад
Паркуровцы нервно курят в сторонке.
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15k
Alex ASK 4 часа назад
Плюс тем, кто помнит, из какого фильма музыка :)

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4k
au3 4 часа назад
"новое видео демонстрирует способность роботов к адаптации к неожиданным изменениям"

А где эти изменения, к которым демонстрируется способность к адаптации?
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15k
Alex ASK 4 часа назад
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11k
ss 4 часа назад
И через минуту батарейки закончились?

А если серьёзно, то очень впечатляет! Если этому роботу, да источник питания, который сможет работать длительно время, то!...
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3k
Maikie 4 часа назад
В это сложно поверить... высокий уровень технологий!
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2k
Алекс Чебурашкин 5 часов назад
первый пробежал и батарейка сдохла ))
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