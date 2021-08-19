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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
19 августа 2021 00:36
Метки: история   ретро   фото   
846
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

Метки: история   ретро   фото   
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73
Kurt Meyer 4 часа назад
Не селфи и не автопортрет. Объектив-то смотрит вправо...
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35k
Игорь 5 минут назад
Директор морга звонит директору спортивного магахзина:
- Ты сегодня сколько мотоциклов продал?
- Пять.
- Понятно, значит, один ещё где-то катается...
(анекдот)
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12k
Кархародон Полчаса назад
Собака похожа на русскую псовую борзую. Правда у современных более «горбатый» нос.
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12k
Кархародон Полчаса назад
История повторяется..
Мне кажется что во Вьетнаме, что в Афганистане людьми двигало не столько страх перед новыми властями, сколько желание улететь в развитую страну нахаляву, так как официально невозможно, а неофициально очень дорого..
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