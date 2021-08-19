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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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5.
„Я мог бы стать самым известным в мире врачом… Но стал самым известным на свете пациентом.“ — Джеки Чан
7.
В Воздухоплавательном парке на Волховском поле впервые поднялся в воздух дирижабль «Кречет». Испытания были успешными; «Кречет» стал первым отечественным дирижаблем, принятым на вооружение в армию. Дирижабль «Кречет» («Комиссионный»), ТТХ: Объем обо
8.
Анатолий Карпов и Сальвадор Дали.
Из личного архива Анатолия Карпова. Фото 1979 года.
Анатолий Карпов: "Я тогда оказался в Нью-Йорке, где по случаю участия в турнире в Северной Америке был запланирован ряд выступлений. Фото почти случайно сделал кто-то из участников нашей единственной встречи с художником. "У Дали был интерес к шахматам, а Карпов увлекался творчеством Дали. Разговор был доброжелательным, на английском языке; спорили о живописи и разбирали технические стороны матча, который Карпов выиграл на чемпионате мира.
Встреча оказалась взаимно полезной и интересной.
Анатолий Карпов: "Я тогда оказался в Нью-Йорке, где по случаю участия в турнире в Северной Америке был запланирован ряд выступлений. Фото почти случайно сделал кто-то из участников нашей единственной встречи с художником. "У Дали был интерес к шахматам, а Карпов увлекался творчеством Дали. Разговор был доброжелательным, на английском языке; спорили о живописи и разбирали технические стороны матча, который Карпов выиграл на чемпионате мира.
Встреча оказалась взаимно полезной и интересной.
9.
Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь. Махатма Ганди
10.
Двое матёрых мужчин. Жизнь уже позади, на двоих набежало, шутка ли, почти под два века, но они улыбаются! Снимок появился в сети буквально за несколько часов до смерти Азнавура, 1 октября 2018 г...
11.
Студенты Школы-студии МХАТ Андрей Мягков, Вера Алентова, Всеволод Абулов, Рогволд Суховерко. 1961-1965 гг. Москва. Камергерский переулок. Из архива Марины Стич
13.
Жилье сельскохозяйственного рабочего, январь 1939 года, Флорида, США
На фото известной своими репортажными снимками Америки 30–х годов американской фотожурналистки Мэрион Пост Уоллкот — жилье трудового мигранта, сельскохозяйственного рабочего в Белль–Глэйд, Флорида. Сколоченная их подручных материалов хибара, на ступеньках импровизированного крыльца которой сидит сам рабочий с дочерью, и автомобиль.
Оригинал фото хранится в Библиотеке Конгресса США
Оригинал фото хранится в Библиотеке Конгресса США
26.
Американский военный полицейский-регулировщик на посту в городе Фирзен; Германия; март 1945-го года
28.
Пьер Ришар (настоящее имя - Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Дефей) родился 16 августа 1934 г. в Валансьене (Нормандия, Франция)
32.
Витрина водочного и ликерного завода Н.Л. Шустова на Всероссийской выставке 1896 года в Нижнем Новгороде
34.
Люди пытаются забраться в самолёт, во время эвакуации американских войск. Южный Вьетнам. 1 апреля 1975 года.
35.
Рeдкая фотoграфия Джopджа Гаppи Галта, бpитанского кoлoниального офицeра, пpибывшего в Ибанду в 1905 гoду
36.
Сегодня свой День рождения отметил бы Патрик Уэйн Суэйзи (18.08.1952 - 14.09.2009) — американский актёр, танцор, певец и автор песен
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(анекдот)
Мне кажется что во Вьетнаме, что в Афганистане людьми двигало не столько страх перед новыми властями, сколько желание улететь в развитую страну нахаляву, так как официально невозможно, а неофициально очень дорого..