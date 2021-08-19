8.

Из личного архива Анатолия Карпова. Фото 1979 года.



Анатолий Карпов: "Я тогда оказался в Нью-Йорке, где по случаю участия в турнире в Северной Америке был запланирован ряд выступлений. Фото почти случайно сделал кто-то из участников нашей единственной встречи с художником. "У Дали был интерес к шахматам, а Карпов увлекался творчеством Дали. Разговор был доброжелательным, на английском языке; спорили о живописи и разбирали технические стороны матча, который Карпов выиграл на чемпионате мира.



Встреча оказалась взаимно полезной и интересной.